10 таинственных талисманов, которые должны приносить удачу

Приметы, суеверия, талисманы...
Талисманы на удачу когда-нибудь были, пожалуй, у каждого. Кто-то хранит счастливую копейку, кто-то - четырехлистный клевер, лапку кролика или ещё какой-то артефакт. При этом учёные утверждают, что не существует никаких разумных доказательств того, что подобные талиманы приносят удачу.
1. Подкова
Талисман на удачу: подкова.
Первые подковы, когда-либо найденных учеными, принадлежали этрускам в 400 г. до н.э. Когда суеверия, связанные с подковами, впервые появились в Северной Европе, скорее всего, их начали применять кельтские племена, которые вешали подковы над входом в попытке отогнать злобный волшебный народец. Подковы делали из железа, которого, как утверждается, боялся волшебный народец.
В зависимости от источника, подковы вешали двумя концами вверх (чтобы «собирать удачу» как чаша) или двумя концами вниз (чтобы эта удача изливалась на того, кто входит в дверь). Также подкову обычно прибивали семью железными гвоздями.
2. Стук по дереву
Примета на удачу: стук по дереву.
Происхождение стука костяшками пальцев по дереву неизвестно. Скорее всего, это использовали древние язычники, чтобы отогнать злых духов леса. Хотя это поверье произошло давным-давно, массово оно начало распространяться только в 19 веке.
3. Число «7»
Примета на удачу: число 7.
Есть много чисел, которые считаются счастливыми, но наиболее распространено число «7», поскольку оно есть практически в каждой религии. Особенно семерка ценится у евреев (где эта практика, скорее всего, возникла) и христиан, где оно встречается повсеместно.
Есть семь различных уровней неба и именно за семь дней Бог сотворил мир. Это число также встречается в ряде мифов по всему миру. К примеру, в Древнем Египте существовало семь путей к небу. Тем не менее, в Китае «7» считается несчастливым, поскольку оно связано со смертью.
4. Печенье с предсказаниями судьбы
Талисман на удачу: печенье с предсказаниями.
Многие люди считают, что печенье с предсказанием судьбы имеет китайское происхождение, поскольку они чрезвычайно распространены в китайских ресторанах по всему миру. Бумажки с предсказанием, спрятанные в печеньках, как говорят, приносят удачу. Тем не менее, это не так.
Это необычное лакомство было изобретено в 1914 году японцем по имени Макото Хагивара в Сан-Франциско (некоторые ошибочно полагают, что это был американец китайского происхождения по имени Дэвид Джанг, но Хагивара создал подобные печеньица раньше).
Вероятнее всего, они ведут происхождение от японских «крекеров удачи», известных как «tsujiura senbei». Эти рисовые лепешки с бумажками внутри делали в японском храме в 19 веке.
5. Гри-Гри
Талисман на удачу: Гри-Гри.
В западноафриканской религии вуду, а также в традиционных шаманских верованиях в Северной и Южной Америке есть талисманы «гри-гри», которые выглядят как мешочки с самыми разнообразными предметами внутри, а также травами с предполагаемыми волшебными качествами и частями мертвых животных. Мужчины традиционно носят их на шее, в то время как женщины прикрепляют их к бюстгальтеру или внутри блузки.
В основном они используются как талисман на удачу, но также могут отражать зло. В случае некоторых стран Западной Африки, гри-гри рассматриваются как эффективная форма контроля рождаемости.
6. Джин Чан
Талисман на удачу: денежная жаба.
Известная как «денежная жаба», Джин Чан или Чань Чу – красноглазая жаба на трех ножках, которая, как правило, сидит на куче монет. Возник этот талисман в Китае тысячи лет назад, но использоваться в качестве талисмана богатства начал намного позже, возможно, в конце 16-го или 17-го века. Тем не менее, его происхождение может быть связано с древним мифом о лунной жабе, которая стала сущностью Луны.
7. Манеки-Неко
Талисман на удачу: манящий кот.
В буквальном переводе манеки-неко означает «манящий кот». Это японская статуэтки в виде кошки с поднятой лапой, которая приносит удачу. Возникла она в Японии где-то между 16 и 18 веками. Манеки-неко обычно размещают в витринах магазинов, чтобы они приносили бизнесу процветание. Многие из них также изображены с монетами в лапах.
Классическая история относительно мифического происхождения манеки-неко гласит, что почти разорившийся торговец подобрал голодную кошку. Несмотря на то, что у него не было денег, он всего кормил животное вдоволь. Вскоре его бизнес пошел вверх, поскольку кошка сидела перед магазином и привлекала покупателей.
8. Куклы качина
Талисман на удачу: куклы качина.
Североамериканские индейцы хопи использовали куклы качина примерно с конца 18 века. Они представляют собой какого-либо из сотен духов, которые, как верят индейцы, часто взаимодействуют с племенем. Традиционно их вырезают из корней тополей и украшают ожерельями и браслетами. Качина делают для каждой девочки, когда ей исполняется один год. Они приносят удачу тем семьям, которые делают их, защищая их от зла и бедствий.
9. Карранка
Талисман на удачу: карранка.
Португальским словом, означающим «угрюмый», называют статуэтку, вырезанную из дерева, которую располагают в передней части лодки или корабля. Ее основная функция заключается в защите судна от злых духов, которые будут пытаться потопить или опрокинуть его. Некоторые легенды говорят, что карранка также были в состоянии издавать низкий стон, предупреждая экипаж о приближении опасности. Впервые они появились в Рио-Сан-Франциско в Бразилии во второй половине 18 века.
10. Палад кхик
Талисман на удачу: палад кхик.
Палад кхик - тайский амулет, который должен приносить удачу. Поскольку это словосочетания переводится как «почетный суррогатный пенис», то его форма вполне очевидна. Изначально он был создан индийцами, но монахи завезли его в Таиланд в восьмом веке. Считается, что палад кхик может предоставить практически любые выгоды, но в основном он используется для лучшей потенции.
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