Иллюстратор Наталия Собрански и её муж Гастон живут в Испании. С тех пор, как они стали родителями, ребята работают над своим проектом, цель которого: отобразить в смешных иллюстрациях и коротких комиксах все аспекты материнства.
Мы поражены тем, с какими похожими проблемами сталкиваются мамы со всего света! И как забавно порой выходят из трудных ситуаций.
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Как меняется мир, когда ты стала мамой: 20 забавных комиксов
Иллюстратор Наталия Собрански и её муж Гастон живут в Испании. С тех пор, как они стали родителями, ребята работают над своим проектом, цель которого: отобразить в смешных иллюстрациях и коротких комиксах все аспекты материнства.
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