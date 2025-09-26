5 блюд советского ресторана «Прага», которыми может порадовать и современная хозяйка

Постоянными клиентами знаменитого ресторана «Прага» в основном были иностранцы, партийные работники и творческий бомонд, а вот обычные советские люди редко могли себе позволить провести вечер в этом шикарном заведении. Наверное, именно поэтому каждый поход в «Прагу» превращался в праздник. Блюда там подавались невероятно вкусные, и сегодня Novate.ru рассказывает о самых знаменитых, чтобы современные хозяйки смогли повторить эти шедевры на своей кухне.
Блюдо 1: Жульен из курицы с грибами
Жульен с курицей и грибами - классика советской кухни. / Фото: amp.znaj.ua
Жульен – это не только особый способ нарезки овощей тонкой соломкой, пришедший из французской кухни. Также он представляет собой горячую закуску из грибов, курицы, сыра и сливочного соуса. Блюдо подавали только в самых респектабельных советских ресторанах, в число которых входил и «Прага». Тамара Шарова, бывший заместитель заведения, рассказывает, что жюльен из курицы с грибами обязательно входил в список новогодних блюд, который утверждался за несколько месяцев до праздника.
По словам журналистки Гелии Делеринс, жюльен, как и «Оливье», является одним из лучших представителей русской кухни. Несмотря на огромное разнообразие блюд, которых с каждым годом становится все больше, многие хозяйки до сих пор подают жульен к праздничному столу. Однако приготовить его не так просто, как кажется на первый взгляд. Обязательно нужно набить руку, ведь сырная корочка должна получится не пересушенной и не мокрой, а это требует соблюдения определенных нюансов.
Блюдо 2: Салат «Столичный»
Салат готовится с мясом, в отличие от «Оливье». / Фото: donatewales.org
Андрей Бугайский, повар и ведущий программы «Мужская еда» на телеканале «Кухня ТВ», рассказывает, что среди его любимых блюд в ресторане «Прага» на Арбатской площади были бульон и салат «Столичный» – вариация всеми любимого «Оливье», выложенная горкой в салатнице. Главное отличие закусок состояло в том, что в состав «Оливье» входила вареная колбаса или ветчина, а для «Столичного» обычно брали отварную куриную грудку, которая занимала большую часть закуски.
Сегодня этот салат, который с советских времен немного модернизировали, готовят не так часто. Однако те хозяйки, которые не представляют свой праздничный стол без этой закуски, часто выкладывают фотографии готового кулинарного шедевра в соцсети и делятся рецептами с черносливом в составе.
Хозяйки говорят, что куриное филе на самом дне тарелки – не лучшая идея, так как до него сложно достать и вкус уже не тот. Но если изменить последовательность закладки ингредиентов, результат можно улучшить. Однако мы считаем, что блюдо, которое было одним из самых любимых у посетителей «Праги», не нуждается в каких-либо корректировках. Просто нужно несколько раз его приготовить, чтобы определиться с удачным количеством ингредиентов и соуса, а затем смело добавлять в свою кулинарную копилку.
Блюдо 3: Рыбная солянка
Оригинальная подача рыбной солянки. / Фото: goodhouse.ru
Это блюдо заслуженно находилось в списке фаворитов у гостей «Праги». Особенно 1 января, когда после бурного празднования Нового Года людям нужно было похмелиться. Несмотря на то, что классической солянкой считается именно мясная, не хуже получается вариант и на рыбном бульоне, хотя он менее распространен. Более того, о его существовании многие даже не подозревают.
В «Праге» это наваристое первое блюдо готовили мастерски, благодаря тому, что знали все тонкости, касающиеся рыбы. Если захотите разнообразить свое меню, попробуйте приготовить солянку из трех видов рыбы (например, семги, минтая и тилапии), маринованных огурцов, оливок и маслин без косточек, моркови, лука, перца, томатной пасты, зелени и специй. Вполне возможно, что именно такая вариация солянки станет для вас и членов вашей семьи любимой.
Блюдо 4: Шницель
У шницеля должна быть золотистая хрустящая корочка. / Фото: cernovar-bar.ru
Это блюдо венской кухни, которое представляет собой тонкий пласт мяса, панированный в муке, сухарях и яйцах, и обжаренный во фритюре. От отбивной оно отличается способом приготовления, а от эскалопа – панировкой. Если шницель правильно приготовлен, у него будет золотисто-оранжевый цвет и хрустящая корочка. Именно такой подавали в «Праге».
На первый взгляд кажется, что такое блюдо очень простое, но все же есть несколько нюансов, которые стоит учитывать. Так, классический венский шницель готовится только из молодой телятины. Мясо следует нарезать не вдоль, а поперек волокон, чтобы кусок получился прямоугольной формы. По всему периметру следует сделать несколько надрезов, чтобы мясо не сморщилось в процессе жарки. Отбивать говядину следует слегка – толщина должна быть примерно с карандаш.
Панировка проходит в три этапа: сначала мясо обваливают в муке, затем окунают в смесь из взбитых яиц, молока и оливкового масла, а в заключение – обваливают в сухарях или хлебных крошках. Чтобы не пересушить шницель и не повредить панировку, его нужно готовить на среднем огне.
Блюдо 5: Яблочный штрудель
Яблочный штрудель получается многослойным. / Фото: blog.shoppinglive.ru
Это блюдо было одним из самых долгожданных – его подавали в «Праге» в новогоднюю ночь в паре с мороженым-сюрпризом. Неудивительно, что такой потрясающе вкусный десерт включили в праздничное меню – тонкое хрустящее тесто, яблоки с небольшой кислинкой и ароматная корица…Что может быть лучше.
Изначально штрудель делали только в Австрии и Баварии, а чуть позже секрет его приготовления стал доступен поварам и из других стран. К сожалению, причислить его к простым блюдам, которые сможет сделать даже начинающий кулинар, нельзя. Многие хозяйки говорят, что в процессе все ингредиенты смешиваются из-за слишком тонкого теста, и нередко приходится замешивать его еще раз.
Интересный факт: Экскурсоводы Вены рассказывают туристам историю о том, как личный повар одного из австрийских правителей раскатывал тесто для штруделя настолько тонко, что через него можно было читать письма.
Начинка для штруделя не должна быть слишком сочной, чтобы тесто не порвалось. / Фото: home-tort.com.ua
Перед тем, как готовить десерт, важно узнать о некоторых особенностях:
• согласно традиционному австрийскому рецепту, мука должна содержать много клейковины, чтобы тесто получилось более эластичным. Если ее нет, можно использовать обычную муку высшего сорта, но добавлять в тесто чуть меньше воды;
• раскатанное тесто очень быстро сохнет, поэтому сразу после того, как вы его вымесите, нужно будет подготовить рабочее место: расстелить полотенце и закрепить его так, чтобы оно не сползало;
• в состав теста должно входить оливковое масло, которое делает его мягким, нежным и эластичным;
• яблоки для начинки лучше взять с кислинкой, чтобы добавить десерту пикантности. Также к ним следует добавить немного сметаны или взбитых сливок, чтобы начинка получилась более воздушной и нежной. Если вы вдруг перестарались и сделали ее слишком сочной, добавьте в тесто яйцо, чтобы оно стало более плотным и не промокло.
Эти вкуснейшие блюда, которые когда-то были гордостью «Праги», сейчас подают во многих других ресторанах, и везде они имеют разный вкус. Мы же советуем провести эксперимент на своей кухне. Вооружитесь хорошим рецептом, нужными ингредиентами и приступайте к процессу приготовления. Уверены, у вас получится не хуже, чем у профессиональных поваров.
