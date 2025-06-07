4 простейших, но рабочих лайфхака, как открыть консервную банку без открывашки

1. Используем карманный нож

Если не открывашки, проще всего найти то, что больше всего на неё похоже. /Фото: youtube.com

2. С помощью ложки

Алгоритм использования ложки для открытия банки. /Фото: polsov.com

3. Используем молоток

Столь суровый способ лучше оставить на крайний случай. /Фото: brodude.ru

4. Ищем... бетон или асфальт

Абразив и сила трения отлично справятся с банкой. /Фото: yaustal.com