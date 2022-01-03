8 неожиданных способов использовать ролик для одежды, которые сделают ваш дом чище, чем когда либо

8 неожиданных способов использовать ролик для чистки одежды
Все мы любим многофункциональные вещи. Потому что зачем платить больше и занимать лишнее и драгоценное место в квартире, когда один предмет может решить сразу несколько бытовых сложностей? Нет, мультитулы для выживания в диких условиях – это в другой раздел. А мы предлагаем узнать, на что ещё способен ваш обычный ролик для одежды.
8 неожиданных способов использовать ролик для чистки одежды
Валик для одежды – вещь, которая есть практически в любом доме и уж точно в любой IKEA по соседству. Его функция очевидна: приводить одежду в порядок и делать её немного чище. Особенно, если жилплощадь с вами делят мохнатые питомцы. Но находчивые блогеры предлагают использовать липкий ролик и не по прямому назначению. Что значительно облегчит уборку в любом доме. Ведь с его помощью можно легко и просто…
1. Почистить карманы одежды и сумок изнутри
8 неожиданных способов использовать ролик для чистки одежды
Ведь там вечно накапливается всякий мелкий мусор. И откуда он только берётся?
2. Удалить шерсть домашних питомцев не только с одежды
8 неожиданных способов использовать ролик для чистки одежды
Но так же мебели, ковров, занавесок и даже люстры. Да-да, она есть даже там.
3. Собрать мельчайшие осколки стекла, если разбили посуду
8 неожиданных способов использовать ролик для чистки одежды
На полу их может быть даже не видно. Но вы точно заметите эти стеклянные «занозы», если наступите на них. Так что пройдитесь по месту аварии валиком, а затем, по возможности, пропылесосьте.
4. Привести в порядок абажуры и торшеры
8 неожиданных способов использовать ролик для чистки одежды
Вы даже не представляете, сколько в них может копиться пыли.
5. Собрать рассыпавшиеся блёстки, бисер и прочие продукты детского творчества
8 неожиданных способов использовать ролик для чистки одежды
И взрослого, кстати, тоже.
6. Быстро и эффективно почистить детские игрушки
8 неожиданных способов использовать ролик для чистки одежды
Особенно вот этого видавшего виды плющевого медведя.
7. Собрать волосы в ванной и ванном стоке
8 неожиданных способов использовать ролик для чистки одежды
Потому что делать это руками просто противно.
8. Убрать поверженного в честной битве жука/таракана с глаз долой
8 неожиданных способов использовать ролик для чистки одежды
Потому что это ещё более отвратительно, чем собирать волосы в ванной.
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