5 ароматов для создания уютного интерьера

Что в доме отвечает за уют? Новый плед, красивые шторы, необычная ваза или стильная статуэтка? Да, все это влияет на восприятие, но не у всех есть время и средства подбирать декор под стиль интерьера. И тогда на помощь приходят ароматы.
Они помогают изменить ощущение пространства, замаскировать неприятные запахи, создать ощущение гармонии и спокойствия.
Ваниль — эффект мягкого коконаВаниль остается одним из самых уютных ароматов не случайно. Сладкое звучание создает ощущение защищенности и стабильности. В пространство с ванильными нотами гораздо меньше суеты. Именно поэтому такие композиции часто выбирают для гостиных и спален.
Кофе — глубина и ритмАромат кофе действует иначе. Он добавляет пространству плотности и концентрации. В интерьере кофейные ноты создают атмосферу собранности и отлично бодрят. Это хороший выбор для рабочих зон или кухонь.
Иланг-иланг — камерное теплоИланг-иланг — аромат не универсальный, но выразительный. Густая цветочная сладость создает ощущение интимности и закрытости пространства от внешнего шума. В небольшом количестве он делает интерьер более тихим и камерным.
Корица — архитектура уютаКорица работает как визуальное утепление. Создается ощущение, что вы находитесь в любимой кофейне со сладкими булочками. Пространство с пряными нотами кажется более защищенным, уютным и гармоничным.
Пион — воздух и балансАромат пиона, в отличие от вышеперечисленных, не согревает и не бодрит, он балансирует.
В ее основе — прозрачная цветочная нота, поддержанная свежестью фрезии и теплой древесной базой палисандра. Комбинация ароматов позволяет аромату существовать в пространстве естественно и освежать его не хуже проветривания или влажной уборки.
