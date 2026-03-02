5 ароматов для создания уютного интерьера

Что в доме отвечает за уют? Новый плед, красивые шторы, необычная ваза или стильная статуэтка? Да, все это влияет на восприятие, но не у всех есть время и средства подбирать декор под стиль интерьера. И тогда на помощь приходят ароматы.







Они помогают изменить ощущение пространства, замаскировать неприятные запахи, создать ощущение гармонии и спокойствия.

Ваниль — эффект мягкого кокона

Кофе — глубина и ритм

Иланг-иланг — камерное тепло

Корица — архитектура уюта

Пион — воздух и баланс

Мы собрали для вас 5 ароматов, которые много веков используются для создания теплой атмосферы и эмоционального равновесия в доме.Ваниль остается одним из самых уютных ароматов не случайно. Сладкое звучание создает ощущение защищенности и стабильности. В пространство с ванильными нотами гораздо меньше суеты. Именно поэтому такие композиции часто выбирают для гостиных и спален.Аромат кофе действует иначе. Он добавляет пространству плотности и концентрации. В интерьере кофейные ноты создают атмосферу собранности и отлично бодрят. Это хороший выбор для рабочих зон или кухонь.РекламаИланг-иланг — аромат не универсальный, но выразительный. Густая цветочная сладость создает ощущение интимности и закрытости пространства от внешнего шума. В небольшом количестве он делает интерьер более тихим и камерным.Корица работает как визуальное утепление. Создается ощущение, что вы находитесь в любимой кофейне со сладкими булочками. Пространство с пряными нотами кажется более защищенным, уютным и гармоничным.Аромат пиона, в отличие от вышеперечисленных, не согревает и не бодрит, он балансирует.Цветочные ноты создают ощущение чистоты и движения воздуха, а также подходят для любой комнаты. Адаптивность объясняет интерес к цветку в современной ароматической культуре. В том числе, в композиции «Пион» от BAGO home (представлен в виде саше и диффузора).В ее основе — прозрачная цветочная нота, поддержанная свежестью фрезии и теплой древесной базой палисандра. Комбинация ароматов позволяет аромату существовать в пространстве естественно и освежать его не хуже проветривания или влажной уборки.