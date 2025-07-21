«Луноход»: за что водители любили один из самых массовых автобусов СССР

Сначала на заводе выпускали только ЗиЛ-158. |Фото: drive2.ru.

Один из самых массовых автобусов СССР. |Фото: drive2.ru.

Помещалось в такой до 110 человек. |Фото: pulse.mail.ru.

Ездил на очень прожорливом двигателе от грузовика. |Фото: msk.ru.

Та самая площадочка в конце автобуса. ¦Фото: drive2.ru.