«Луноход»: за что водители любили один из самых массовых автобусов СССР

ЛиАЗ-677 – это один из самых массовых автобусов Советского Союза. С 1967 по 1994 год было собрано более 194 тысяч «Луноходов». Тираж же самых массовых автобусов в СССР достигал почти 260 тысяч экземпляров. Однако, таких моделей было совсем немного, так что в топ-5 667-ой точно войдет. Автобус этот любили советские водители и дразнили советские пассажиры.
Сначала на заводе выпускали только ЗиЛ-158. |Фото: drive2.ru.
В начале 1960-х годов на Ликинском автобусном заводе (ЛиАЗ) выпускалось семейство городских автобусов ЗиЛ-158, разработанных специалистами завода имени Лихачева. Ликинское предприятие нуждалось в разработке собственной модели. Работы в этой области были начаты еще в 1960 году. Уже в 1962 году появился первый прототип будущего транспортного средства. В 1963 модель продемонстрировали специалистам Госкомиссии по автоматизации и механизации. Перспективный автобус произвел положительное впечатление. После этого были начаты работы по доведению конструкции до совершенства. В 1965 году на ЛиАЗ собрали еще один опытный образец, после чего первый автобус отправили на испытательный пробег маршруту Москва – Харьков – Новороссийск – Сочи - Тбилиси – Ереван – Орджоникидзе – Москва. Вторая машина тем временем участвовала в лабораторных испытаниях. Производство опытной партии ЛиАЗ-677 освоили в 1967 году, а до главного конвейера автобус добрался в 1970.
Один из самых массовых автобусов СССР. |Фото: drive2.ru.
В последствии ЛиАЗ-677 будет производиться вплоть до 1994 года и широко эксплуатироваться до начала 2000-х.
Помещалось в такой до 110 человек. |Фото: pulse.mail.ru.
Автобус имел компоновку вагонного типа с полунесущим усиленным основанием и ведущей задней осью. Двигатель устанавливался в передней части транспортного средства. У автобуса было три двери, две из которых пассажирские. Трансмиссия – гидромеханическая с блокировкой и 2-ступенчатой автоматической КП. Тормозная система – двухконтурная с пневматическим приводом. Подвеска – зависимая с полуэллиптическими рессорами, пневмобаллонами и амортизаторами. К слову, именно благодаря свой чрезвычайно мягкой подвеске ЛиАЗ-677 и был так любим водителями, которые нежно прозвали машину «Луноход».
Рулевое управление было представлено узлом Урал-377Н. В движение автобус приводился бензиновыми двигателями ЗИЛ-375Я7 или ЗИЛ-509.10. Подобные агрегаты ставились на армейские грузовики Урал-375 и ракетовозы ЗИЛ-135. Автобусная модель силовой установки имела большой рабочий объем (на 1 литр). Гражданский вариант двигателя мог заправляться бензином А-76 и был печально известен своей прожорливостью, которая усугублялась использованием в автобусе АКП.
Ездил на очень прожорливом двигателе от грузовика. |Фото: msk.ru.
Автобус ЛиАЗ-677 относился к семейству больших. Номинальная вместимость общественного транспортного средства составляла 80 человек при 25 местах для сидения. Максимальная вместимость пассажирского автобуса оценивалась в 110 человек. Благодаря этому, а также из-за наличия в задней части автобуса характерной площадки ЛиАЗ-677 получил в народе прозвище «Скотовоз». В час пик в 667-ой могло набиться даже больше 110 человек. Нужно ли говорить, что поездка при таких раскладах превращалась в то еще приключение? На сегодняшний день стареньких 667-ых на просторах бывшего СССР почти не осталось. В 2020 году в России было 54 таких автобуса. В некоторых местах они все еще продолжают работать, однако в ближайшие годы «Луноходов» не останется совсем.
Та самая площадочка в конце автобуса. ¦Фото: drive2.ru.
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