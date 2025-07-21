С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 556 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Курзаева
    И хорошо, что закрыли!Рюмочные СССР: Ка...
  • Леонид
    Много чего хотелось. Но того, что было, хватало. Самое главное - народ был другим. Не стадом, не электоратом. Что-то ...Чего в СССР не хв...
  • Taurus Zmei
    Автор и дня не жил в СССРЧего в СССР не хв...

«Луноход»: за что водители любили один из самых массовых автобусов СССР



ЛиАЗ-677 – это один из самых массовых автобусов Советского Союза. С 1967 по 1994 год было собрано более 194 тысяч «Луноходов». Тираж же самых массовых автобусов в СССР достигал почти 260 тысяч экземпляров. Однако, таких моделей было совсем немного, так что в топ-5 667-ой точно войдет. Автобус этот любили советские водители и дразнили советские пассажиры.
Каким же он был и за что был удостоен своего другого, куда менее приятного прозвища?

Сначала на заводе выпускали только ЗиЛ-158. |Фото: drive2.ru.

Сначала на заводе выпускали только ЗиЛ-158. |Фото: drive2.ru.

 

В начале 1960-х годов на Ликинском автобусном заводе (ЛиАЗ) выпускалось семейство городских автобусов ЗиЛ-158, разработанных специалистами завода имени Лихачева. Ликинское предприятие нуждалось в разработке собственной модели. Работы в этой области были начаты еще в 1960 году. Уже в 1962 году появился первый прототип будущего транспортного средства. В 1963 модель продемонстрировали специалистам Госкомиссии по автоматизации и механизации. Перспективный автобус произвел положительное впечатление. После этого были начаты работы по доведению конструкции до совершенства. В 1965 году на ЛиАЗ собрали еще один опытный образец, после чего первый автобус отправили на испытательный пробег маршруту Москва – Харьков – Новороссийск – Сочи - Тбилиси – Ереван – Орджоникидзе – Москва. Вторая машина тем временем участвовала в лабораторных испытаниях. Производство опытной партии ЛиАЗ-677 освоили в 1967 году, а до главного конвейера автобус добрался в 1970.
Один из самых массовых автобусов СССР. |Фото: drive2.ru.

Один из самых массовых автобусов СССР. |Фото: drive2.ru.

 

В последствии ЛиАЗ-677 будет производиться вплоть до 1994 года и широко эксплуатироваться до начала 2000-х.
За это время появится не менее 7 моделей данного транспортного средства, не считая многочисленных «самоделок», вроде автобусов ЛиАЗ-677, переоборудованных под тот или иной вид специальной техники для нужд какой-нибудь специальной службы. Само собой, в основе всех модификаций всегда лежал базовый автобус ЛиАЗ-677 1962 года разработки.
Помещалось в такой до 110 человек. |Фото: pulse.mail.ru.

Помещалось в такой до 110 человек. |Фото: pulse.mail.ru.

 

Автобус имел компоновку вагонного типа с полунесущим усиленным основанием и ведущей задней осью. Двигатель устанавливался в передней части транспортного средства. У автобуса было три двери, две из которых пассажирские. Трансмиссия – гидромеханическая с блокировкой и 2-ступенчатой автоматической КП. Тормозная система – двухконтурная с пневматическим приводом. Подвеска – зависимая с полуэллиптическими рессорами, пневмобаллонами и амортизаторами. К слову, именно благодаря свой чрезвычайно мягкой подвеске ЛиАЗ-677 и был так любим водителями, которые нежно прозвали машину «Луноход».

Рулевое управление было представлено узлом Урал-377Н. В движение автобус приводился бензиновыми двигателями ЗИЛ-375Я7 или ЗИЛ-509.10. Подобные агрегаты ставились на армейские грузовики Урал-375 и ракетовозы ЗИЛ-135. Автобусная модель силовой установки имела большой рабочий объем (на 1 литр). Гражданский вариант двигателя мог заправляться бензином А-76 и был печально известен своей прожорливостью, которая усугублялась использованием в автобусе АКП.
Ездил на очень прожорливом двигателе от грузовика. |Фото: msk.ru.

Ездил на очень прожорливом двигателе от грузовика. |Фото: msk.ru.


 

Автобус ЛиАЗ-677 относился к семейству больших. Номинальная вместимость общественного транспортного средства составляла 80 человек при 25 местах для сидения. Максимальная вместимость пассажирского автобуса оценивалась в 110 человек. Благодаря этому, а также из-за наличия в задней части автобуса характерной площадки ЛиАЗ-677 получил в народе прозвище «Скотовоз». В час пик в 667-ой могло набиться даже больше 110 человек. Нужно ли говорить, что поездка при таких раскладах превращалась в то еще приключение? На сегодняшний день стареньких 667-ых на просторах бывшего СССР почти не осталось. В 2020 году в России было 54 таких автобуса. В некоторых местах они все еще продолжают работать, однако в ближайшие годы «Луноходов» не останется совсем.
Та самая площадочка в конце автобуса. ¦Фото: drive2.ru.

Та самая площадочка в конце автобуса. ¦Фото: drive2.ru.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
г. Москва
автомобиль зил 135
instagram (инстаграм), социальная сеть
ликинский автобусный завод (лиаз)
автобус лиаз 677
автомобиль зил 509
автобус зил 158
автомобиль зил 375
г. Новороссийск
г. Сочи
автобус ссср
наверх