За кадром фильма «Призрак»: Как появилась самая романтическая культовая киноистория начала 1990-х

13 июля 1990 г. состоялась премьера фильма «Призрак» («Привидение») с Патриком Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг в главных ролях. Этот фильм имел невероятный успех не только в американском, но и в мировом прокате, и был признан одной из лучших мелодрам конца ХХ в. Почему Брюс Уиллис отказался сниматься в «Призраке» вместе со своей женой, и о ком думал Патрик Суэйзи в момент поцелуя с Деми Мур – далее в обзоре.
Режиссер Джерри Цукер на съемках фильма | Фото: tvkinoradio.ru
Изначально в успех этого проекта верили немногие. Режиссер Джерри Цукер до этого снимал преимущественно комедии и никогда не работал со спецэффектами, без которых в фильме о призраке было не обойтись. Самого режиссера эта идея тоже не вдохновляла. Позже он признавался: «Я читал и перечитывал сценарий, пытаясь сократить количество сцен с эффектами. Каждый раз я спрашивал себя: «Может ли фильм существовать без этого кадра?» Если да, то я его вырезал. Или менял на такой же, но без эффекта. Например, в сценарии был кадр, в котором Сэм входит в комнату для сеансов сквозь дверь. Я просто открыл ее, чтобы не пришлось делать этого эффекта».
Режиссер Джерри Цукер и актриса Деми Мур на съемках фильма | Фото: tvkinoradio.ru
Автором сценария стал Брюс Джоэл Рубин, выпускник Школы кино Нью-Йоркского университета. Сюжет подсказал ему случай из собственной жизни: в молодости он увлекался запрещенными препаратами и однажды едва не лишился жизни. Этот момент он запомнил навсегда – ему казалось, будто душа вышла из тела, и «там» было так хорошо, что ему не хотелось возвращаться. Но его возвращения очень ждала любимая жена, и когда он очнулся, понял, что должен рассказать эту историю людям.
Патрик Суэйзи и Деми Мур в фильме *Призрак* (*Привидение*), 1990 | Фото: tele.ru
На осуществление замысла ушли годы – сценарий многим казался наивной сказкой, и на всех киностудиях Брюс получал отказы. Когда наконец работа над проектом началась, появилась новая проблема: сценарист был возмущен выбором режиссера, ведь человеку, всю жизнь снимавшему комедии, поручили создание фильма, сочетавшего разные жанры – мелодраму, мистический триллер, фэнтези. Сценарист опасался, что его замысел такой режиссер превратит в фарс с шутками в каждом кадре. Но после того, как режиссер и сценарист встретились и обсудили идею проекта, они нашли общий язык, а позже даже стали друзьями.
Патрик Суэйзи в фильме *Призрак* (*Привидение*), 1990 | Фото: kino-teatr.ru
Патрик Суэйзи в фильме *Призрак* (*Привидение*), 1990 | Фото: kino-teatr.ru
Тем не менее выбрать актера на главную роль они не могли очень долго. Сценарист в образе Сэма изначально видел только звезду «Грязных танцев» Патрика Суэйзи – он не был с ним знаком, но однажды посмотрел его телеинтервью, где актер не смог сдержать слез, рассказывая о рано ушедшем отце. Тогда Брюс Джоэл Рубин подумал: именно таким должен быть его герой – мужественным, но при этом искренним и чувствительным. Но режиссер был категорически против кандидатуры актера с имиджем «парня из народа». Эту роль предлагали Тому Хэнксу, Тому Крузу, Харрисону Форду, Николасу Кейджу, Микки Рурку, Дэвиду Духовны, Алеку Болдуину, Джонни Деппу, но все они отказались от предложения – роль призрака казалась им несерьезной. Продюсеры считали удачной идею снять в главных ролях настоящую супружескую пару – Брюса Уиллиса и Деми Мур, но актер сомневался в успехе этого проекта и тоже отказался, о чем позже сожалел. В итоге сценарист настоял на своем выборе и роль все же досталась Патрику Суэйзи.
Патрик Суэйзи в фильме *Призрак* (*Привидение*), 1990 | Фото: fishki.net
Деми Мур в фильме *Призрак* (*Привидение*), 1990 | Фото: kino-teatr.ru
На главную женскую роль претенденток было меньше. Пробы проходила Николь Кидман, но выбор пал на Деми Мур, которая, в отличие от своего супруга, сразу же дала свое согласие на участие в проекте. Говорят, главным аргументом в пользу ее утверждения на эту роль сыграло ее умение расплакаться в кадре в нужный момент. Правда, во время ее появления на съемочной площадке случился казус: на пробы она приходила с длинными волосами, а перед началом съемок вдруг решила сделать экстремально короткую стрижку, никого не поставив в известность. Увидев ее, режиссер был взбешен, но потом понял, что именно такой внешний облик актрисы – идеальное попадание в образ ее героини, нежной и хрупкой, но при этом сильной духом.
Кадр из фильма *Призрак* (*Привидение*), 1990 | Фото: tvkinoradio.ru
Кадр из фильма *Призрак* (*Привидение*), 1990 | Фото: kino-teatr.ru
Как это ни странно, любовные сцены стали непростым актерским испытанием для Патрика Суэйзи и Деми Мур. Они испытывали друг к другу исключительно дружеские чувства и поначалу в образе влюбленной пары выглядели очень неубедительно. Чтобы вжиться в роль, актер представлял на месте партнерши свою жену, с которой прожил всю жизнь. А в самой эмоциональной и трогательной сцене фильма, где Сэм, выполнив свою миссию на земле, навсегда прощается с любимой женщиной, Патрик Суэйзи думал о своем отце, с потерей которого так и не мог смириться. Именно поэтому в его глазах тогда и стояли слезы.
Патрик Суэйзи и Деми Мур в фильме *Призрак* (*Привидение*), 1990 | Фото: kino-teatr.ru
Патрик Суэйзи и Деми Мур в фильме *Призрак* (*Привидение*), 1990 | Фото: spletnik.ru
Самому Патрику Суэйзи наиболее чувственным показался эпизод с гончарным кругом. Позже он говорил, что это была самая страстная и волнующая сцена, в которой ему когда-либо приходилось сниматься: «Нам очень нравилось, что это не та любовная сцена, где нужно было бы набрасываться друг на друга, это был эпизод, показывающий глубокую взаимосвязь между двумя людьми».
Вупи Голдберг в фильме *Призрак* (*Привидение*), 1990 | Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма *Призрак* (*Привидение*), 1990 | Фото: spletnik.ru
Залогом успеха фильма стал не только выбор пары главных героев, но и участие в съемках Вупи Голдберг. В роли аферистки-медиума режиссер видел Опру Уинфри, но Патрик Суэйзи убедил его пригласить Вупи Голдберг, которая в те времена выступала в жанре стендапа и была непревзойденной в комедийном амплуа.
Кадр из фильма *Призрак* (*Привидение*), 1990 | Фото: fishki.net
Вупи Голдберг и Патрик Суэйзи в фильме *Призрак* (*Привидение*), 1990 | Фото: spletnik.ru
Этот выбор оказался не только удачным попаданием в образ, но и принес фильму один из «Оскаров» – «Призрак» номинировался в нескольких категориях и получил две премии за «лучший оригинальный сценарий» и за «лучшую актрису второго плана». Вупи Голдберг также стала обладательницей «Золотого глобуса» и «Сатурна», а Деми Мур превратилась в одну из самых востребованных и высокооплачиваемых звезд Голливуда.
Деми Мур в фильме *Призрак* (*Привидение*), 1990 | Фото: kino-teatr.ru
Патрик Суэйзи и Деми Мур в фильме *Призрак* (*Привидение*), 1990 | Фото: spletnik.ru
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