Исчезающие рисунки на переднем крае книг: Антиквариат и современные издания

Живопись переднего края.
Печатный станок был изобретен Гутенбергом в XV веке, и это стало настоящей революцией в книгопечатании. Особое внимание стало уделяться не только содержанию, но и оформлению книг. Чуть позже появилось и совершенно новое явление – живопись переднего края.
Живопись переднего края - направление в искусстве, популярное в XIX веке.
Первоначально передний край книги покрывался чернилами, он, как и корешок книги, служил для того, чтобы идентифицировать издание. В дальнейшем оформители стали наносить рисунки. В открытом положении понять, что изображено, было невозможно, но когда книгу захлопывали, появлялось четкое изображение. По сути, книга трансформировалась в настоящее произведение искусства.
The New Casket.
Впервые живопись переднего края появилась в 1500-е гг. Такие книги создавал иллюстратор Чезаре Вичеллио из Венеции. Чаще всего на переднем крае он рисовал портреты, чтобы увидеть которые, нужно было закрыть книгу. Столетие спустя, искусство так называемых «исчезающих рисунков» презентовал английский переплетчик Сэмюэль Мерне.
Паломничество Чайльд-Гарольда.
С конца XVIII и до XIX века живопись переднего края завоевала огромную популярность в Великобритании. Компания Edwards of Halifax, выполнявшая переплет книг, наняла целый штат художников, которые создавали романтические зарисовки на книгах. Чаще всего такие книги оформляли в роскошные кожаные переплеты. Большинство художников работало в компании анонимно, на рисунках они не оставляли своей подписи.
Однако были и исключения: некоторые художники оставляли авторские знаки. Например, в начале XIX века Taylor & Hessey ставили печать с указанием своего авторства на переплетах книг, также поступал и их коллега-предшественник John Fazakerly из Ливерпуля. Работы этих мастеров историкам легко опознать.
Rogers’ Poems.
Живопись переднего края – исчезающая форма искусства. Большинство книг с рисунками, которые известны на сегодняшний день, - антиквариат, созданный еще до начала XIX века. С другой стороны, есть и отдельные экземпляры, над которыми потрудился и современный мастер Мартин Фрост. Он единственный художник из тех, кто до сих пор не дает угаснуть этому виду живописи. За свою 40-летнюю карьеру он оформил более 3,5 тысячи книг. В числе этих книг – несколько томов саги о приключениях Гарри Поттера.
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