Как можно без проблем расстегнуть пластиковую стяжку




Пластиковая стяжка - вещь исключительно полезная в хозяйстве. При желании ей можно найти сотню и одно применение! Вот только многие граждане наивно полагают, что эти застежки являются одноразовыми и не могут быть расстегнуты. В конце концов, сделаны они из пластика. На самом деле это не так. При должном желании стяжку можно расстегнуть и в дальнейшем использовать для своих нужд.


Стяжки задумывались как одноразовые. /Фото: ru.all.biz.

Справедливости ради стоит отметить, что изобретатель и производители пластиковых стяжек действительно задумывали их как одноразовую штуку. Однако, это нам никак не помешает расстегивать и использовать их вновь. Для этой задачи даже не потребуется крепких мужских рук. Все что нам понадобится, так это немного ловкости, а также зубочистка, массивная иголка или любой другой подобный предмет.
Нужно чем-нибудь отогнуть язычок стяжки. /Фото: shnyagi.net.

Весь секрет стяжек заключается в их механизме застегивания. Смысл в том, что это простенький замок, который фиксирует все систему за счет слепливания зубчиков в самом замке и на ленте стяжки. Не растягивается самостоятельно стяжка только потому, что кольцо-замок очень плотное, из-за чего работает только «на вход» и никогда не работает «на выход».

 
Сделать это можно даже вставив булавку. /Фото: masterok.livejournal.com.

Однако это можно исправить. Аккуратно вставляем нашу зубочистку или иголку в замок застежки так, чтобы можно было оттопырить прижимное кольцо. Сделав это, мы разведем в разные стороны сцепляющиеся друг с другом зубчики и позволим полоске хомутика выйти в обратном направлении.
Всего два простых движения и стяжка расстёгнута! Останется только слегка подправить отогнутый ранее замок и застежка готова к новым трудовым подвигам.

 
Можно снова использовать. /Фото: fav0ritka77.ru.

источник

