20 неожиданных покупок из торговых автоматов

20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах
Чтобы хорошо продать что-то сегодня, необязательно заканчивать факультет менеджмента или даже быть человеком. Автоматический торговый автомат прекрасно справляется с этим заданием сам. Главное, не забывать вовремя заправлять его, забирать прибыль и оберегать от посягательств охочих до наживы хулиганов. Зато сколько возможностей: в киосках-автоматах можно купить не только привычные шоколадки да водичку, но и весьма оригинальные товары. Самые любопытные варианты мы и собрали в этом обзоре.
Находчивые бизнесмены умудряются продать в торговых автоматах:
1. Шлёпанцы
20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах
«Вьетнамки» любых цветов и размеров всего за 1 доллар продаются в торговых автоматах Tweet for your Feet бренда Old Navy.
2. Пиццу
20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах
И не просто замороженный полуфабрикт, а полноценную горячую закуску, начинку для которой можно сформировать самостоятельно с помощью множества опций. Находятся киоски Let's Pizza, конечно же, в Италии.
3. Бесплатные шоколадки за посидушки на лавочке
20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах
В рамках промо-акции торговые автоматы Kit Kat в Парагвае дадут бесплатный батончик любому, кто посидит на лавочке рядом с киоском 60 секунд. Не зря ведь слоган бренда призывает «сделать паузу».
4. «Нарезанное» или смешанное пиво
20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах
Некоторые торговые киоски Bud Light предлагают покупателю самому «нарезать» пиво, смешав в одном стакане разные сорта по своему усмотрению.
5. Натуральную косметику
20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах
Такие киоски с косметикой размера travel можно найти во многих аэропортах. Это вам не по Duty free километры наматывать.
6. Брендовые сумочки
20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах
Ах, нет. Это всего лишь креативные витрины бренда Fendi.
7. Лечебную марихуану
20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах
Конечно же, только для больных и страждущих. Уникальные киоски ZaZZZ оборудованы хитрой системой идентификации. Так что заветная «зелёная» покупка не достанется несовершеннолетним или лицам без гражданства США. Сделано в Америке.
8. Мячики «антистресс», бутылки для воды и хлопковые футболки за батарейки
9. Тампоны за твиты
20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах
Такую сделку предлагают торговые автоматы O.b. Для девушек в нужде.
10. Зонтики за честное слово
20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах
Ещё один вариант «халявы» с расчётом на совесть клиента. Японские торговые автоматы Dydo Drinco предлагают бесплатные зонтики со своим логотипом. Единственное условие: покупатель должен вернуть зонт в другой подобный киоск. Учитывая обострённое чувство чести и долга у японцев, схема звучит правдоподобно.
11. Напитки и сэлфи
20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах
Другое японское изобретение. Поощряя сэлфиманию, торговые автоматы с напитками Kirin предлагают клиентам сделать красочное сэлфи с морем эффектов, буквально не отходя от кассы. Конечно же, только после покупки.
12. Холодную воду в обмен на упражнения
20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах
Социальный проект Lien AID (Сингапур) уникален в своем роде. По всему сытому городу-государству установлены автоматы с бесплатной водой. Но получить её можно только после того, как проделаешь целый ряд физических упражнений: от прыжков и приседаний до необходимости простоять в одной из поз йоги 45 секунд. Но и это ещё не всё. После тренировки нужно прослушать небольшую историю о том, как нелегко живётся многим людям на Земле без доступа к чистой воде. Цель акции – привлечь внимание к проблемам жителей беднейших стран.
13. Горячий рис
20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах
Свежезаваренный рис станет отличным ланчем для китайских студентов. Автомат не принимает деньги, только студенческие карточки.
14. Свежие цветы
20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах
В самых романтичных торговых автоматах Амстердама.
15. Интересные истории
20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах
20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах
Во французском Гренобле можно встретить необычные автоматы: в обмен за небольшое вознаграждение они порадуют заскучавшего обывателя интересной историей. И не простой, а напечатанной. Достаточно указать, сколько времени есть в запасе: 1,3 или 5 минут. И машина распечатает небольшой рассказ, который скрасит ожидание в очереди или поездку в метро.
16. Икру
20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах
Такое возможно только в гламурном Беверли Хиллз.
17. Напитки только для потных
18. Ароматы
19. Самые компактные балетки Afterheels
20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах
Для тех, кому внезапно надоели каблуки.
20. Ношеные трусики
20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах
20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах
Такой эксклюзив купишь только в Японии. А девушки на этом неплохо зарабатывают.
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