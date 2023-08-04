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20 неожиданных покупок из торговых автоматов


20 неожиданных покупок из торговых автоматов

20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах

Чтобы хорошо продать что-то сегодня, необязательно заканчивать факультет менеджмента или даже быть человеком. Автоматический торговый автомат прекрасно справляется с этим заданием сам. Главное, не забывать вовремя заправлять его, забирать прибыль и оберегать от посягательств охочих до наживы хулиганов. Зато сколько возможностей: в киосках-автоматах можно купить не только привычные шоколадки да водичку, но и весьма оригинальные товары. Самые любопытные варианты мы и собрали в этом обзоре.

Находчивые бизнесмены умудряются продать в торговых автоматах:

1. Шлёпанцы


20 неожиданных покупок из торговых автоматов

20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах

 

«Вьетнамки» любых цветов и размеров всего за 1 доллар продаются в торговых автоматах Tweet for your Feet бренда Old Navy.

2. Пиццу


20 неожиданных покупок из торговых автоматов

20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах

 

И не просто замороженный полуфабрикт, а полноценную горячую закуску, начинку для которой можно сформировать самостоятельно с помощью множества опций. Находятся киоски Let's Pizza, конечно же, в Италии.

3. Бесплатные шоколадки за посидушки на лавочке


20 неожиданных покупок из торговых автоматов

20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах

 

В рамках промо-акции торговые автоматы Kit Kat в Парагвае дадут бесплатный батончик любому, кто посидит на лавочке рядом с киоском 60 секунд. Не зря ведь слоган бренда призывает «сделать паузу».

4. «Нарезанное» или смешанное пиво


20 неожиданных покупок из торговых автоматов

20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах

 

Некоторые торговые киоски Bud Light предлагают покупателю самому «нарезать» пиво, смешав в одном стакане разные сорта по своему усмотрению.

5. Натуральную косметику


20 неожиданных покупок из торговых автоматов

20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах

 

Такие киоски с косметикой размера travel можно найти во многих аэропортах. Это вам не по Duty free километры наматывать.

6. Брендовые сумочки


20 неожиданных покупок из торговых автоматов

20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах

 

Ах, нет. Это всего лишь креативные витрины бренда Fendi.

7. Лечебную марихуану


20 неожиданных покупок из торговых автоматов

20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах

 

Конечно же, только для больных и страждущих. Уникальные киоски ZaZZZ оборудованы хитрой системой идентификации. Так что заветная «зелёная» покупка не достанется несовершеннолетним или лицам без гражданства США. Сделано в Америке.

8. Мячики «антистресс», бутылки для воды и хлопковые футболки за батарейки


Не знаете, куда девать использованные батарейки? Скормите их автомату Volkswagen в обмен на практичные сувениры. Уже в Москве.

9. Тампоны за твиты


20 неожиданных покупок из торговых автоматов

20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах

 

Такую сделку предлагают торговые автоматы O.b. Для девушек в нужде.

10. Зонтики за честное слово


20 неожиданных покупок из торговых автоматов

20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах

 

Ещё один вариант «халявы» с расчётом на совесть клиента. Японские торговые автоматы Dydo Drinco предлагают бесплатные зонтики со своим логотипом. Единственное условие: покупатель должен вернуть зонт в другой подобный киоск. Учитывая обострённое чувство чести и долга у японцев, схема звучит правдоподобно.

11. Напитки и сэлфи


20 неожиданных покупок из торговых автоматов

20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах

 

Другое японское изобретение. Поощряя сэлфиманию, торговые автоматы с напитками Kirin предлагают клиентам сделать красочное сэлфи с морем эффектов, буквально не отходя от кассы. Конечно же, только после покупки.

12. Холодную воду в обмен на упражнения


20 неожиданных покупок из торговых автоматов

20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах

 

Социальный проект Lien AID (Сингапур) уникален в своем роде. По всему сытому городу-государству установлены автоматы с бесплатной водой. Но получить её можно только после того, как проделаешь целый ряд физических упражнений: от прыжков и приседаний до необходимости простоять в одной из поз йоги 45 секунд. Но и это ещё не всё. После тренировки нужно прослушать небольшую историю о том, как нелегко живётся многим людям на Земле без доступа к чистой воде. Цель акции – привлечь внимание к проблемам жителей беднейших стран.

13. Горячий рис


20 неожиданных покупок из торговых автоматов

20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах

 

Свежезаваренный рис станет отличным ланчем для китайских студентов. Автомат не принимает деньги, только студенческие карточки.

14. Свежие цветы


20 неожиданных покупок из торговых автоматов

20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах

 

В самых романтичных торговых автоматах Амстердама.

15. Интересные истории


20 неожиданных покупок из торговых автоматов

20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах

 
20 неожиданных покупок из торговых автоматов

20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах

 

Во французском Гренобле можно встретить необычные автоматы: в обмен за небольшое вознаграждение они порадуют заскучавшего обывателя интересной историей. И не простой, а напечатанной. Достаточно указать, сколько времени есть в запасе: 1,3 или 5 минут. И машина распечатает небольшой рассказ, который скрасит ожидание в очереди или поездку в метро.

16. Икру


20 неожиданных покупок из торговых автоматов

20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах

 

Такое возможно только в гламурном Беверли Хиллз.

17. Напитки только для потных


Автоматы Gatorade предлагают бесплатно различные напитки, но только тем, кто их заслужил. «Достойными» являются бегуны. А интенсивность тренировки автомат определяет по ладони. Чем она мокрее, тем выше шанс утолить жажду.

18. Ароматы


Это даже не духи, а бутылки с ароматизированной водой. При этом запахи подобраны позитивные, вызывающие улыбку и приятные воспоминания: аромат свежескошенной травы, сладостей, свежих фруктов. Цель – поднять людям настроения и прогнать хандру.

19. Самые компактные балетки Afterheels


 
20 неожиданных покупок из торговых автоматов

20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах

 

Для тех, кому внезапно надоели каблуки.

20. Ношеные трусики


20 неожиданных покупок из торговых автоматов

20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах

 
20 неожиданных покупок из торговых автоматов

20 странных вещей, которые можно купить в торговых автоматах

 

Такой эксклюзив купишь только в Японии. А девушки на этом неплохо зарабатывают.

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20 неожиданных покупок из торговых автоматов

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