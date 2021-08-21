Идеи для маленьких и узких балконов в хрущёвке

Маленький балкон — не повод отказывать от комфорта и уюта. Даже самую маленькую площадь можно использовать с умом.

На крошечном и узком балконе можно организовать комфортную зону отдыха, расширив подоконник можно сделать обеденную зону, здесь можно организовать мастерскую или кабинет, балкон также отлично подходит для установки вместительных шкафов. Несколько практичных и стильных идей по организации балконов докажут вам, что маленький балкон — это не приговор!













































