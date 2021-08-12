В борьбе за патент: как Польша и СССР судились за имя «сорокоградусной»

Как у советской водки едва не украли ее имя. /Фото: russian7.ru

Польша была уверена в своей правоте. /Фото: back-in-sssr.com

Из-за невнимательности СССР едва не проиграл суд. /Фото: fishki.net

История с вятским производством 12 века оказалась недостоверной. /Фото: vkusnoe-da.ru

В результате СССР выиграл патентную войну. /Фото: myhistori.ru