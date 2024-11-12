5 сладостей родом из 90-х, вкус которых уже не тот, но мы все равно приносим их домой

Из-за распада Советского Союза и хаотичного становления нового государства, 90-е годы запомнились людям, как сложные и пугающие неизвестностью. Однако были в этот период и положительные моменты, в частности, появление на прилавках магазинов зарубежных товаров. Наибольшую популярность получили лакомства из-за границы, о которых и пойдет речь в сегодняшней статье Novate.
1. Мороженое в пластиковых фруктах
Мороженое было удобно есть палочкой или ложкой. / Фото: libraart.ru
Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что в Советском Союзе было самое вкусное мороженое, потому что делали его исключительно из натуральных продуктов, без добавления консервантов, ароматизаторов и прочих вредных компонентов. Однако даже самые лучшие продукты и блюда со временем приедаются, душа требует чего-то нового, интересного и необычного. И зарубежные производители дали это советским людям.
Когда в магазинах впервые появилось мороженое в пластиковых формах фруктов и ягод, оно покорило всех своей оригинальностью. А потом люди оценили удобство такого решения – лакомство комфортно было держать в руках и есть деревянной палочкой, оно не текло, не пачкало руки. Если же человек не успевал съесть мороженое в его «первоначальном» виде, можно было закрыть форму и положить в холодильник, чтобы оно замерзло, или выпить из пластикового стаканчика.
Вот в таких формочках продавалось мороженое. / Фото: magmer.ru
Интересно, что само мороженное было не очень вкусным, но из-за яркой, красивой упаковки дети умоляли родителей купить его. Кстати, потом эти ягоды и фрукты становили главными героями детских игр – малыши коллекционировали их и хвастались перед своими сверстниками.
Но, как и в случае с шоколадными вафлями, лакомство в формочках недолго радовало российского потребителя. Через несколько лет после своего фееричного появления мороженое исчезло с прилавков, уступив место другим зарубежным сладостям. Впрочем, не так давно его вновь завезли на наш рынок. Конечно, состав лакомства изменился, джема стало меньше, но пластмассовые формочки остались прежними.
2. Жевательные конфеты Mamba
У конфет были разные вкусы. / Фото: life-styling.ru
А за эту сладость стоит сказать спасибо уже немцам. Компания August Storck начала производить свои жевательные конфеты еще в середине прошлого века, но на российский рынок смогла выйти только после распада Советского Союза. Прямоугольное лакомство с разными фруктовыми вкусами мгновенно захватило россиян и стало самым любимым. На фоне приевшегося печенья, сосательных конфет, вафель, мороженое, Mamba стали глотком свежего воздуха. А рекламная компания с ключевой фразой: «И Сережа тоже», – до сих пор на слуху (вот, что значит удачный маркетинг).
Но, как и все предыдущие герои нашего списка, жевательные конфеты недолго наслаждались всеобщей любовью. Через некоторое время они исчезли из российских магазинов на долгих 20 лет. И хотя вкус лакомства остался прежним, продажи совсем не радуют поставщиков.
Возможно, все дело в том, что современный потребитель очень придирчив к тому, что ест, и внимательно читает состав перед тем, как покупать продукт. А полезностью конфеты Mamba не отличаются: среди компонентов столько вредных химикатов, что никакая ностальгия по лакомству из детства не способна это перекрыть.
3. Жвачка Turbo
Детей больше интересовали вкладыши. / Фото: salon-imidj.ru
А эта жвачка от турецкого производителя стала актуальной не только благодаря вкусу и демократичной цене. Особой популярностью пользовались вкладышам с изображением различной техники и транспортных средств. Иногда казалось, что детей больше интересуют эти бумажки, чем само лакомство. Похоже на ситуацию с Киндер сюрпризом, когда дети просят родителей купить им шоколадное яйцо только для того, чтобы посмотреть, какая фигурка прячется внутри.
Увы, оригинальная жвачка не выпускает брендом уже более десяти лет, а все то, что встречается на российском рынке, является лишь жалкой пародией. Вкус лакомство совсем не тот, но главное разочарование – отсутствие тех самых вкладышей, ради которых дети в 90-х и покупали эту жвачку.
4. Вафли Koukou Roukou
Вафли производила грецкая компания. / Фото: balthazar.club
Эти шоколадные вафли впервые появились в Греции в 80-х годах прошлого века, а через десять лет фанатами лакомства стали и россияне. Пожалуй, главной причиной такой популярности вафель в нашей стране стало то, что их производитель Bingo начал спонсировать программу «Спокойной ночи, малыши», которую смотрели если и не все дети в России, то каждый второй ребенок точно.
Продажи компании резко возросли – родители вовсю скупали сладости в магазинах, причем не только для того, чтобы порадовать своих детей, но и чтобы самим насладиться вкусом шоколадных вафель. Увы, счастье длилось недолго – через несколько лет после начала масштабной торговли сладостями в России, Koukou Roukou исчезли с прилавков магазинов. К сожалению, из-за нарастающего экономического кризиса, люди просто не могли позволить себе купить вафли, которые отличались внушительной стоимостью.
Вафли вернулись на прилавки магазинов. / Фото: irecommend.ru
Интересным является тот факт, что несколько лет назад вафли вновь появились в ассортиментах наших магазинов. Наверное, производитель решил сыграть на ностальгии, ведь дети 90-х еще помнят вкус того самого лакомства. Однако затея оказалась не совсем удачной. Современного потребителя, избалованного количеством разнообразных сладостей, очень сложно было удивить. К тому же сейчас вафли не такие популярные, как, например, шоколад, поэтому рассчитывать на хорошие продажи было ошибкой.
Плюс, по отзывам людей, которые пробовали Koukou Roukou в 90-х годах, современные вафли по своему вкусу очень далеки от тех, которые греческая компания предлагала покупателям 30 лет назад. Возможно, все дело в том, что в детстве и трава зеленее, и солнце ярче. А может бренд действительно изменил рецептуру или начал экономить на основных ингредиентах. В любом случае, 800 рублей за килограмм вафель – это перебор, какими бы вкусными они ни были.
5. Лимонад Mountain Dew
Сейчас есть много разных вкусов лимонада
Это торговая марка, принадлежащая компании PepsiCo, является производителем безалкогольного сильногазированного напитка с цитрусовым вкусом. В отличие от своих «собратьев», этот лимонад включает в себя натуральный апельсиновый сок, что и делает его таким вкусным и освежающим. Рецепт напитка был создан в 40-х годах ХХ века, а в 90-х годах его смогли оценить и россияне. Несмотря на то, что на родине у лимонада было много разных вкусов, в нашей стране был представлен лишь один. Впрочем, молодежь не расстраивалась – их устраивал и один Mountain Dew.
Увы, музыка играла недолго – всего через несколько лет лимонад перестали продавать. Сейчас в магазинах можно встретить напиток в обновленном дизайне, с новым вкусом, однако все те, кто его пробовал, остался недоволен. По словам людей, лимонад стал отвратительным, и производители явно не пробовали его перед тем, как запустить в продажу.
Вот такие сладости радовали россиян в далеких 90-х годах. К сожалению, никто не сможет повторить их вкус и сделать так, чтобы на прилавках магазинов вновь появились ТЕ САМЫЕ вафли или жевательные конфеты. Поэтому пусть они останутся ничем не омраченным, светлым воспоминанием детства и юности, которые уже нельзя вернуть.
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