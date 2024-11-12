5 сладостей родом из 90-х, вкус которых уже не тот, но мы все равно приносим их домой

1. Мороженое в пластиковых фруктах

Мороженое было удобно есть палочкой или ложкой. / Фото: libraart.ru

Вот в таких формочках продавалось мороженое. / Фото: magmer.ru

2. Жевательные конфеты Mamba

У конфет были разные вкусы. / Фото: life-styling.ru

3. Жвачка Turbo

Детей больше интересовали вкладыши. / Фото: salon-imidj.ru

4. Вафли Koukou Roukou

Вафли производила грецкая компания. / Фото: balthazar.club

Вафли вернулись на прилавки магазинов. / Фото: irecommend.ru

5. Лимонад Mountain Dew

Сейчас есть много разных вкусов лимонада