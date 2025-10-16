С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 584 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    С другом в 1965 быстро соорудили передатчик на основе радиолы, подключив через ламповую панельку питание методом "вис...Радиохулиганы в СССР
  • Елена Каратеева
    У нас живёт это чудо. Правда, не такое шикарное, как на фото, но тоже ничего. "Чёрный дым". На руках не сидит, но мож...10 «недостатков» ...
  • Елена Каратеева
    "Весь", действительно, означает село. Есть выражение в нашем языке "города и веси". Слово "город" это не столько огра...«Восвояси» – это ...

Для сарая самое оно: бразилец придумал лампу, не требующую электричества




Механик из Бразилии по имени Альфредо Мозер постоянно сталкивался с проблемой отключения электричества в своем доме. В силу специфики местной архитектуры и быта Мозеру пришлось выкручиваться в откровенно непростых условиях. Свои знания физики мастер применил на практике, создав лампочку для хозяйственных помещений и жилья, которая вообще не требует электричества.
Сделать такую может самостоятельно любой желающий.

Работает по принципу призмы. |Фото: solnechnogorsk.net.

Работает по принципу призмы. |Фото: solnechnogorsk.net.

 

История бразильца Альфредо Мозера с одной стороны крайне печальная, а с другой стороны является лучшей иллюстрацией того факта, что все гениально в нашем мире просто. В начале 2000-х наш герой, как и многие из его соотечественников, страдал от частых отключений электричества. Зарабатывая себе на хлеб трудом автомеханика, Альфредо страшно раздражало то, что на его рабочем месте с завидным постоянством исчезает свет. Решил бразилец проблем своими знаниями физики.
Светит как 45-60 Ватт. |Фото: blogspot.com.

Светит как 45-60 Ватт. |Фото: blogspot.com.


 

Мужчина создал из подручных средств лампочки, которые не требуют электричества. Сразу стоит оговориться, что работают такие ровно до тех самых пор, пока на небе есть солнце. Однако, в условиях Бразилии, где имеется огромное количество трущоб, коморок и других построек без окон, изобретение Мозера было как нельзя кстати. Что же представляет из себя «лампочка» нашего героя?
Лучший выбор для постройки без окон. |Фото: YouTube.

Лучший выбор для постройки без окон. |Фото: YouTube.

 

Это пластиковая бутылка, наполненная чистой водой и некоторым количеством отбеливателя. Суть в том, что когда в такую бутылку падают солнечные лучи, она срабатывает как призма и начинает светиться с яркостью, сопоставимой настоящей лампочке на 55-60 Ватт.
Свет от лампы Мозера очень яркий и приятный. Из-за особенностей конструкции местные жители в шутку прозвали творение механика «Литр света». Все что нужно сделать – вмонтировать бутылку в крышу постройки. Для этого придется прорезать в кровле отверстие, зафиксировать в нем бутылку с водой и отбеливателем, а затем осуществить процедуру гидроизоляции. В наших условиях лампа Мозера может стать идеальным выбором для хозяйственных помещений на даче.
Вот зачем нужно знать физику. ¦Фото: ya.ru.

Вот зачем нужно знать физику. ¦Фото: ya.ru.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сетьальфредо мозер
наверх