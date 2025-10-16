Для сарая самое оно: бразилец придумал лампу, не требующую электричества

Механик из Бразилии по имени Альфредо Мозер постоянно сталкивался с проблемой отключения электричества в своем доме. В силу специфики местной архитектуры и быта Мозеру пришлось выкручиваться в откровенно непростых условиях. Свои знания физики мастер применил на практике, создав лампочку для хозяйственных помещений и жилья, которая вообще не требует электричества.
Работает по принципу призмы. |Фото: solnechnogorsk.net.
История бразильца Альфредо Мозера с одной стороны крайне печальная, а с другой стороны является лучшей иллюстрацией того факта, что все гениально в нашем мире просто. В начале 2000-х наш герой, как и многие из его соотечественников, страдал от частых отключений электричества. Зарабатывая себе на хлеб трудом автомеханика, Альфредо страшно раздражало то, что на его рабочем месте с завидным постоянством исчезает свет. Решил бразилец проблем своими знаниями физики.
Светит как 45-60 Ватт. |Фото: blogspot.com.
Мужчина создал из подручных средств лампочки, которые не требуют электричества. Сразу стоит оговориться, что работают такие ровно до тех самых пор, пока на небе есть солнце. Однако, в условиях Бразилии, где имеется огромное количество трущоб, коморок и других построек без окон, изобретение Мозера было как нельзя кстати. Что же представляет из себя «лампочка» нашего героя?
Лучший выбор для постройки без окон. |Фото: YouTube.
Это пластиковая бутылка, наполненная чистой водой и некоторым количеством отбеливателя. Суть в том, что когда в такую бутылку падают солнечные лучи, она срабатывает как призма и начинает светиться с яркостью, сопоставимой настоящей лампочке на 55-60 Ватт.
Вот зачем нужно знать физику. ¦Фото: ya.ru.
источник
