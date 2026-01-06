6 модных решений для кухни, которые не подходят для жизни

Красиво, модно, но для жизни абсолютно не подходит. Именно так можно сказать о некоторых кухонных трендах, которые активно продвигают дизайнеры в своих проектах. Насмотревшись красивых фото, мы повторяем эти решения в своих квартирах, а потом хватаемся за голову. Novate.ru рассказывает, какие приемы лучше обходить десятой дорогой.
Одни кухни годами остаются модными и актуальными, а другие уже через пару лет кажутся устаревшими. Да, сначала они вызывают бурный ажиотаж, восторг и желание наслаждаться красивым интерьером, сидя за столом с чашечкой кофе, но когда дело доходит до обычных «кухонных» будней, энтузиазм пропадает. Дело в том, что многие дизайнерские приемы не подходят для кухонь, на которых часто готовят. Они могут лишать комнату уюта, быть непрактичными в уходе и просто создавать массу проблем в ходе эксплуатации. Рассказываем о таких трендах более подробно, чтобы уберечь вас от ошибок и скорого ремонта.
Решение 1: Открытые полки
Замените открытые полки шкафчиками со стеклянными дверцами
Открытые полки долго держались на плаву, несмотря на неоднозначные отзывы со стороны пользователей. Кто-то называл их пылесборником и отказывался вешать на кухне даже парочку, а кто-то смело заменял полками полноценные шкафчики, чтобы интерьер выглядел легко и воздушно. Как бы то ни было, в 2026 году открытые полки официально отправляются на пенсию. Да, они визуально увеличивают пространство, не перегружают его, однако частые уборки и постоянный визуальный шум перечеркивают эти достоинства.
Тарелки, стаканы, емкости для хранения и прочая посуда, которая стоит на полках, неизменно покрывается пылью, жиром, каплями воды и прочими пятнами.
Решение 2: Текстурированные стены и потолки
Вместо кирпича используйте обои
В последнее время в дизайнерских проектах часто можно увидеть оригинальные текстурированные поверхности – например, стены с известковым покрытием или полы с римской глиной. Выглядит очень эффектно, но в плане практичности – полный провал. Как и другие поверхности на кухне, они собирают на себе пыль, жир и другие загрязнения. Но, в отличие от гладкого шкафчика или столешницы, которую можно просто протереть влажной тряпкой, текстурированные стены так просто не отмоешь. Придется приложить немало усилий, чтобы привести их в порядок, и вряд ли они того стоят. Кроме этого, мастера утверждают, что такие поверхности трудно устанавливать, красить и ремонтировать. А если в какой-то момент вы захотите их демонтировать, появится еще масса проблем – они сложные не только в установке, но и в удалении.
Решение 3: Белым бело
Разбавьте белый интерьер зеленым цветом
Изначально полностью белые кухни были настоящим спасением для хрущевок и новостроек, в которых выделялось катастрофически мало место для этой комнаты. Они визуально казались больше, просторнее, светлее, в них было намного приятнее находится, чем в темных и тесных «коробках». Позже светлые фасады и отделку стали предпочитать владельцы больших кухонь – тренд начал стремительно набирать обороты.
Сегодня такой выбор кажется слишком предсказуемым и очевидным. Без контрастных цветов или использования натуральных материалов интерьер выглядит стерильным и неуютным. Даже красивые элементы ручной работы могут потеряться на общем фоне, когда вся кухня одинакового цвета.
Решение 4: Слишком насыщенные цвета
Добавьте в интерьер красных акцентов
Как говорится, из крайности в крайность. Пока одни владельцы квартир оформляют кухни в белом цвете, другие наполняют ее разными насыщенными оттенками. Часто в дизайнерских проектах можно было увидеть красный. Конечно, существует множество оттенков этого цвета, и можно выбрать не слишком «агрессивные», например, винный. Но в темном помещении, где мало солнечного света, он все равно станет доминирующим и будет «давить».
Вместо того, чтобы использовать красную мебель или краску для стен, выбирайте небольшие акценты, например, шторы, рамки для постеров, посуду, которая стоит на виду. Так вы не перегрузите интерьер и не лишите его уютной составляющей.
Решение 5: Яркие столешницы
Нейтральные столешницы более выигрышные
Еще одним трендом 2025 года были яркие столешницы, а также модели с разнообразными узорами. Насыщенный бордовый, изысканный золотой, глубокий черный – все эти оттенки на фотографиях выглядят очень эффектно, но в жизни оказываются тяжелыми для восприятия. Долговременным решением такие столешницы тоже не назовешь – в следующем году модными станут приглушенные оттенки, и кухня сразу будет казаться устарелой. Кроме того, на них очень заметны любые повреждения, например, царапины или пятна, которые не отмываются.
Решение 6: Глянцевые поверхности
Глянец заменили матовые поверхности
Многие годы символом современной кухни считались сверкающие глянцевые фасады. Они выглядели дорого, визуально расширяли пространство, делали его более легким и воздушным. Сегодня им на смену пришли матовые текстуры и натуральные материалы. Наиболее актуальными считаются фасады с текстурой дерева или бетона. Также стоит обратить внимание на керамические покрытиях – они смотрятся элегантно, не слишком вычурно и являются практичными в уходе.
