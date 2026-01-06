С нами не соску...
6 модных решений для кухни, которые не подходят для жизни

Красиво, модно, но для жизни абсолютно не подходит. Именно так можно сказать о некоторых кухонных трендах, которые активно продвигают дизайнеры в своих проектах. Насмотревшись красивых фото, мы повторяем эти решения в своих квартирах, а потом хватаемся за голову. Novate.ru рассказывает, какие приемы лучше обходить десятой дорогой.



Одни кухни годами остаются модными и актуальными, а другие уже через пару лет кажутся устаревшими. Да, сначала они вызывают бурный ажиотаж, восторг и желание наслаждаться красивым интерьером, сидя за столом с чашечкой кофе, но когда дело доходит до обычных «кухонных» будней, энтузиазм пропадает. Дело в том, что многие дизайнерские приемы не подходят для кухонь, на которых часто готовят. Они могут лишать комнату уюта, быть непрактичными в уходе и просто создавать массу проблем в ходе эксплуатации. Рассказываем о таких трендах более подробно, чтобы уберечь вас от ошибок и скорого ремонта.

Решение 1: Открытые полки

6 модных решений для кухни, которые не подходят для жизни
Замените открытые полки шкафчиками со стеклянными дверцами

Открытые полки долго держались на плаву, несмотря на неоднозначные отзывы со стороны пользователей. Кто-то называл их пылесборником и отказывался вешать на кухне даже парочку, а кто-то смело заменял полками полноценные шкафчики, чтобы интерьер выглядел легко и воздушно. Как бы то ни было, в 2026 году открытые полки официально отправляются на пенсию. Да, они визуально увеличивают пространство, не перегружают его, однако частые уборки и постоянный визуальный шум перечеркивают эти достоинства.

Тарелки, стаканы, емкости для хранения и прочая посуда, которая стоит на полках, неизменно покрывается пылью, жиром, каплями воды и прочими пятнами.
Даже если полки висят далеко от плиты, их посуда все равно регулярно загрязняется. К тому же, содержимое нужно подбирать очень тщательно – важно, чтобы оно сочеталась не только друг с другом, но также с общим интерьером кухни. И да, посуду постоянно нужно выстраивать «под линеечку», чтобы не портить композицию. Вряд ли вам захочется этим заниматься, ведь на кухне есть масса других, более важных дел.

Решение 2: Текстурированные стены и потолки

6 модных решений для кухни, которые не подходят для жизни

Вместо кирпича используйте обои

В последнее время в дизайнерских проектах часто можно увидеть оригинальные текстурированные поверхности – например, стены с известковым покрытием или полы с римской глиной. Выглядит очень эффектно, но в плане практичности – полный провал. Как и другие поверхности на кухне, они собирают на себе пыль, жир и другие загрязнения. Но, в отличие от гладкого шкафчика или столешницы, которую можно просто протереть влажной тряпкой, текстурированные стены так просто не отмоешь. Придется приложить немало усилий, чтобы привести их в порядок, и вряд ли они того стоят. Кроме этого, мастера утверждают, что такие поверхности трудно устанавливать, красить и ремонтировать. А если в какой-то момент вы захотите их демонтировать, появится еще масса проблем – они сложные не только в установке, но и в удалении.

Решение 3: Белым бело

6 модных решений для кухни, которые не подходят для жизни
Разбавьте белый интерьер зеленым цветом

Изначально полностью белые кухни были настоящим спасением для хрущевок и новостроек, в которых выделялось катастрофически мало место для этой комнаты. Они визуально казались больше, просторнее, светлее, в них было намного приятнее находится, чем в темных и тесных «коробках». Позже светлые фасады и отделку стали предпочитать владельцы больших кухонь – тренд начал стремительно набирать обороты.

Сегодня такой выбор кажется слишком предсказуемым и очевидным. Без контрастных цветов или использования натуральных материалов интерьер выглядит стерильным и неуютным. Даже красивые элементы ручной работы могут потеряться на общем фоне, когда вся кухня одинакового цвета.

Решение 4: Слишком насыщенные цвета

6 модных решений для кухни, которые не подходят для жизни
Добавьте в интерьер красных акцентов

Как говорится, из крайности в крайность. Пока одни владельцы квартир оформляют кухни в белом цвете, другие наполняют ее разными насыщенными оттенками. Часто в дизайнерских проектах можно было увидеть красный. Конечно, существует множество оттенков этого цвета, и можно выбрать не слишком «агрессивные», например, винный. Но в темном помещении, где мало солнечного света, он все равно станет доминирующим и будет «давить».

Вместо того, чтобы использовать красную мебель или краску для стен, выбирайте небольшие акценты, например, шторы, рамки для постеров, посуду, которая стоит на виду. Так вы не перегрузите интерьер и не лишите его уютной составляющей.

Решение 5: Яркие столешницы

6 модных решений для кухни, которые не подходят для жизни
Нейтральные столешницы более выигрышные

Еще одним трендом 2025 года были яркие столешницы, а также модели с разнообразными узорами. Насыщенный бордовый, изысканный золотой, глубокий черный – все эти оттенки на фотографиях выглядят очень эффектно, но в жизни оказываются тяжелыми для восприятия. Долговременным решением такие столешницы тоже не назовешь – в следующем году модными станут приглушенные оттенки, и кухня сразу будет казаться устарелой. Кроме того, на них очень заметны любые повреждения, например, царапины или пятна, которые не отмываются.

Решение 6: Глянцевые поверхности

6 модных решений для кухни, которые не подходят для жизни
Глянец заменили матовые поверхности

Многие годы символом современной кухни считались сверкающие глянцевые фасады. Они выглядели дорого, визуально расширяли пространство, делали его более легким и воздушным. Сегодня им на смену пришли матовые текстуры и натуральные материалы. Наиболее актуальными считаются фасады с текстурой дерева или бетона. Также стоит обратить внимание на керамические покрытиях – они смотрятся элегантно, не слишком вычурно и являются практичными в уходе.

