Святилище Богоматери Короны – старинная итальянская церковь, построенная в скалах над обрывом

Созданное несколько столетий назад прямо на склоне вертикальной скалы Монте-Бальдо Святилище Богоматери Короны выглядит так, как будто оно парит в воздухе. Эта уникальная святыня является впечатляющим примером сложных архитектурных расчетов и непреодолимого стремления человека предаться молитвам вдали от мирской суеты в окружении восхитительной природы.
Святилище Богоматери Короны – уникальный храм, расположенный между небом и землей (Италия). | Фото: ilbagnolo.it.
Священное место фантастической красоты, наполненное духовной силой, находится в 45 км от Вероны на севере Италии – это Святилище Богоматери Короны (Santuario Madonna della Corona).
Парящая в небе церковь Santuario Madonna della Corona (Италия). | Фото: baldofestival.org.
Глядя на эту необычную церковь, кажется, что она парит над землей, но это обман зрения. На самом деле храм расположен в углублении отвесной скалы горы Бальдо на высоте 775 м. над долиной Адидже, недалеко от озера Гарда.
Согласно летописям первую церковь было построено в XVI веке (Santuario Madonna della Corona). | Фото: veneto360.land.
Такая странность и неприступность обусловлена жизненной необходимостью, ведь в те далекие времена именно это обстоятельство стало ее спасением от постоянных набегов разбойников и от военных действий нередко разворачивающихся у подножия горы.
Благодаря своей недоступности церковь так и не была полностью разрушена или осквернена (Santuario Madonna della Corona). | Фото: yael-shoshany.livejournal.com.
По информации редакции Novate.Ru, история этого необычного храма берет свое начало еще с XI века, когда на этом месте был скромный скит. И лишь в XIII веке на каменистом выступе и еще более углубив отвесную стену, начали строить полноценный монастырь и небольшую часовенку Пресвятой Богородицы.
Примечание: Скит – кельи монахов в отдалении от монастыря, в более пустынном месте.
Возле часовни в июне 1522 года была обнаружена статуя Аддолораты (Скорбящей Богоматери). | Фото: liveinternet.ru.
Самое сложное в этом неординарном строительстве заключалось в том, что все материалы пришлось вручную поднимать на значительную высоту по узкой извилистой горной тропе. Но как бы там не было, монахи со временем справились с этой нелегкой задачей, а после чудесного явления статуи Аддолораты (Скорбящей Богоматери), которую обнаружили на краю обрыва 24 июня 1522 г. часовню начали перестраивать, создавая величественную церковь, назвав ее Мадонна делла Корона (Santuario Madonna della Corona).
Каменная корона «венчает» церковь на краю утеса (Santuario Madonna della Corona). | Фото: etotam.com.
Такое необычное название церковь получила из-за формы гор, которые словно настоящая корона нависают над самим святилищем. Заодно с церковью пришлось усовершенствовать и единственную тропу, по которой можно было сюда добраться, ведь с тех пор не иссякает вереница паломников, которые устремляются в эти святые намоленные места.
Чтобы преклониться перед статуей Скорбящей Богоматери паломникам приходится преодолевать 1500 ступеней по краю утеса (Santuario Madonna della Corona). | Фото: etotam.com.
Учитывая сложный ландшафт местности это совсем не просто сделать, ведь приходится подниматься по отвесной скале практически под уклоном 70° на высоту 700 м. преодолев более 1500 степеней. Это обстоятельство никого не останавливало и до сих пор не останавливает, ведь не только святые места привлекают людей, многие просто стремятся увидеть восхитительное буйство дикой природы долины Адидже с высоты птичьего полета.
Центральный зал для литургий (Santuario Madonna della Corona). | Фото: parrocchiadibelfiore.it.
Конечно же, за многовековую историю существования святыни она несколько раз кардинально перестраивалась. Такие изменения были продиктованы не только стремлением украсить храм и привести в надлежащий вид, но и увеличить площадь в высоту и в глубину скальной породы, создавая не только огромные залы для литургий, но и места для ночлега верующих.
Величественный готический облик Святилища Богоматери Короны (Италия). | Фото: yael-shoshany.livejournal.com.
Впервые реставрационные работы проводились рыцарями Мальтийского ордена в XVII веке именно они и начали основные расширения не только площади святилища, но облагораживать подступы к нему, делая путь более безопасным.
Часть дороги к святилищу символизирует путь Христа на Голгофу (Santuario Madonna della Corona). | Фото: yael-shoshany.livejournal.com.
Экспозиция из статуй повествует о пути Христа на Голгофу (Santuario Madonna della Corona). | Фото: yael-shoshany.livejournal.com.
Им пришла идея вырубить внутри святыни, так называемые Святые ступени, которые являются точной копией той лестницы, по которой ступал Иисус Христос, идя на крестную казнь.
Примечательно: По сей день человек, поднимающийся по этой Святой лестнице, окропленной кровью Сына Божьего, должен на каждой ступени становиться на колени и читать молитву.
Фасад украшен мрамором, статуями и барельефами (Santuario Madonna della Corona). | Фото: etotam.com.
Хотя ремонты и перестройки проходили в храме постоянно, но к концу XIX века святыню снова решили переделать, причем в очередной раз увеличить залы и полностью преобразить ее облик.
Алтарь Святилища Богоматери Короны (Италия). | Фото: hotelmenapace.it.
После окончания реставрационных работ интересное переплетение двух стилей стало визитной карточкой уникальной церкви. Теперь мраморные статуи и барельефы украшающие стены здания говорят о готическом великолепии строения на краю утеса. А интерьер святыни в свою очередь лишь облагородили , оставив исконно классический стиль с латинским крестом и огромным куполом.
Внутреннее убранство Святилища Богоматери Короны (Италия). | Фото: hotelmenapace.it.
После последней перестройки, начавшейся в 1975 году, площадь церкви Мадонна делла Корона увеличилась в три раза, если в XVII веке она составляла 220 кв. м., то теперь она стала более 600. Через три года храм Святилище Богоматери Короны и новый алтарь освятил епископ Джузеппе Карраро, а спустя еще несколько лет эти святые места посетил Папа Иоанн Павел II и присвоил титул «малая базилика» (присваивается только особым церквям).
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