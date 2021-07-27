Святилище Богоматери Короны – старинная итальянская церковь, построенная в скалах над обрывом

Святилище Богоматери Короны – уникальный храм, расположенный между небом и землей (Италия). | Фото: ilbagnolo.it.

Парящая в небе церковь Santuario Madonna della Corona (Италия). | Фото: baldofestival.org.

Согласно летописям первую церковь было построено в XVI веке (Santuario Madonna della Corona). | Фото: veneto360.land.

Благодаря своей недоступности церковь так и не была полностью разрушена или осквернена (Santuario Madonna della Corona). | Фото: yael-shoshany.livejournal.com.

Возле часовни в июне 1522 года была обнаружена статуя Аддолораты (Скорбящей Богоматери). | Фото: liveinternet.ru.

Каменная корона «венчает» церковь на краю утеса (Santuario Madonna della Corona). | Фото: etotam.com.

Чтобы преклониться перед статуей Скорбящей Богоматери паломникам приходится преодолевать 1500 ступеней по краю утеса (Santuario Madonna della Corona). | Фото: etotam.com.

Центральный зал для литургий (Santuario Madonna della Corona). | Фото: parrocchiadibelfiore.it.

Величественный готический облик Святилища Богоматери Короны (Италия). | Фото: yael-shoshany.livejournal.com.

Часть дороги к святилищу символизирует путь Христа на Голгофу (Santuario Madonna della Corona). | Фото: yael-shoshany.livejournal.com.

Экспозиция из статуй повествует о пути Христа на Голгофу (Santuario Madonna della Corona). | Фото: yael-shoshany.livejournal.com.

Фасад украшен мрамором, статуями и барельефами (Santuario Madonna della Corona). | Фото: etotam.com.

Алтарь Святилища Богоматери Короны (Италия). | Фото: hotelmenapace.it.

Внутреннее убранство Святилища Богоматери Короны (Италия). | Фото: hotelmenapace.it.