Потрясающие рецепты с дыней!

Дыня — любимое многими летнее лакомство. Она прекрасно утоляет жажду, содержит витамин С, фолиевую кислоту, калий, клетчатку и другие полезные элементы. Но немногие знают, что дыню, как и арбуз, можно есть необычно. Я собрала для вас 10 оригинальных рецептов с дыней.



Прошутто с дыней

Дыня на гриле в медово-мятном соусе

Ингредиенты

Приготовление

Гаспачо из дыни

Ингредиенты

Приготовление

Салат из дыни и фенхеля

Ингредиенты

Приготовление

Дыня с лаймом, мятой и имбирём

Ингредиенты

Приготовление

Дынно-баклажанные рулеты

Ингредиенты

Приготовление

Шарлотка

Ингредиенты

Приготовление

Дынная гранита с чёрным перцем

Ингредиенты

Приготовление

Ломтики дыниа-ля «Мохито»

Ингредиенты

Приготовление

Дынный лимонад

Ингредиенты

Приготовление

Prosciutto e melone — популярная итальянская закуска, одна из разновидностей антипасты, приготовление которой просто, как всё гениальное.Блюдо из ветчины прошутто и дыни можно увидеть как в меню дорого ресторана, так и в обычной траттории. Но в каждом заведении оно имеет свой особенный вкус. Ведь всё зависит от нюансов: сорта дыни, специй и даже подачи. Вот одна из вариаций.Ингредиенты1 небольшая дыня (лучше сорта «канталупа»);150 г прошутто;2 столовые ложки оливкового масла отжима extra vergine;100 г рукколы; соль, чёрный молотый перец и другие специи по вкусу.ПриготовлениеНарежьте дыню на куски такого размера, чтобы их можно было обернуть ломтиками ветчины. Выложите рулеты на листья рукколы, сбрызните оливковым маслом и посыпьте специями. Дайте немного постоять и подавайте к столу.Закуска будет выглядеть ещё более эффектно, если из дынной мякоти сформовать шарики при помощи нуазетки (сгодится также ложка для мороженого и мерная ложка).Хотите побаловать чем-нибудь необычным близких на пикнике? Как на счёт дыни в медово-мятном соусе?1 небольшая мускусная дыня;100 г сливочного масла;½ стакана мёда;веточки мяты.В сотейнике растворите сливочное масло и мёд. Нарежьте мяту и добавьте к сливочно-медовой массе, чтобы она отдала аромат. Смажьте этим куски дыни и обжарьте их на гриле в течение 3–5 минут.В процессе обжарки можно продолжать поливать дыню медово-мятным соусом.Обычно главным ингредиентом этого испанского холодного супа являются томаты. Но представьте, как удивятся друзья, увидев на столе необычный гаспачо жёлто-оранжевого цвета.1 небольшая дыня (1–1,5 кг);1 небольшой свежий огурец;1 небольшая красная луковица;2 чайные ложки соли;½ стакана оливкового масла;⅓ стакана воды;свежемолотый чёрный перец по вкусу;несколько веточек мяты.Огурец и лук очистите и мелко нарежьте. Так же поступите с мякотью дыни (не забудьте удалить семена). Для этого рецепта лучше использовать среднеспелые сорта вроде «колхозницы».При помощи блендера или кухонного комбайна измельчите всё это в пюре, добавив воду и посолив. Когда масса станет однородной, добавьте оливковое масло и свежемолотый перец. Вновь всё тщательно перемешайте.Подавайте гаспачо охлаждённым, украсив веточками мяты.Это лёгкий летний салат, который удивит гостей не только вкусом, но и красотой.700 г белой мускусной дыни;1 луковица фенхеля и немного стеблей;1 чайная ложка апельсиновой цедры;1 столовая ложка свежевыжатого апельсинового сока;2 чайные ложки лимонного сока;2 столовые ложки оливкового масла;оливки без косточек;соль и перец по вкусу.Вы уже знаете, как при помощи овощечистки создавать кулинарные шедевры. Также ей можно настрогать белую дыню и фенхель на тонкие пласты, которые будут очень эффектно смотреться в салате.Помимо белой (или, как её ещё называют, зимней) дыни можно использовать зелёные гибридные и другие сорта с плотной мякотью.Смешайте апельсиновый и лимонный сок с оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Получившейся заправкой полейте ломтики дыни и фенхеля. Добавьте крупно нарезанные оливки. Посыпьте салат апельсиновой цедрой и измельчёнными стеблями фенхеля.Эта оригинальная летняя закуска способна перевернуть представление о дыне. В сочетании с острым имбирём и освежающей мятой её вкус приобретает совсем иные оттенки.1 небольшая дыня (примерно 1 кг);1 лайм;1 столовая ложка тёртого имбиря;1 столовая ложка мёда;1 чайная ложка сахара;веточки мяты.Для этого блюда лучше всего подходит сорт «канталупа», но если такой дыни нет, то можно использовать и другие сорта, только уже без добавления сахара.Мякоть дыни очистите от семян и выложите в глубокую тарелку. Будет красиво, если сделаете шарики нуазеткой. Сверху посыпьте цедрой лайма и полейте соком. Порубите мяту и посыпьте ею дыню. Добавьте имбирь, сахар и мёд. Перемешайте.Подержите в холодильнике минут 20–30, дыня должна впитать в себя вкус и аромат других ингредиентов. Готово! Можно подавать к столу.Интернет полон рассказов о том, как много вкусных блюд можно приготовить из баклажанов. Вот ещё одно.1 небольшой баклажан (300–350 г);900 г дыни;¼ стакана оливкового масла;2 столовые ложки соевого соуса;2 столовые ложки яблочного уксуса;2 столовые ложки тростникового сахара;2 чайные ложки соли;2 чайные ложки копчёной паприки;1½ чайной ложки тмина;зубочистки или шпажки.Баклажан нарежьте на тонкие полоски. Маринуйте их в течение 10 минут в смеси из оливкового масла, соевого соуса, яблочного уксуса, тростникового сахара, соли, тмина и копчёной паприки.Копчёная паприка — это высушенный и закопчённый красный перец, перемолотый в порошок. Её отличие от обычной в том, что, помимо остроты, она обладает ярким ароматом копчёностей. Если в доме нет этой приправы, можно использовать обычный красный молотый перец.Когда баклажаны промаринуются, обжарьте их на гриле — буквально пару минут с каждой стороны.Для этих рулетов хорошо подойдёт мускусный сорт дыни. Нарежьте плод на трёхсантиметровые кубики. Оберните каждый из них полоской баклажана и закрепите рулет шпажкой или зубочисткой.В привычном понимании шарлотка — это пирог с яблоками. Но его вкус можно разнообразить, если использовать дыню с плотной мякотью.4 небольших куска дыни;1⅓ стакана муки;½ стакана сахара;2 столовые ложки тростникового сахара;1 стакан кефира;2 яйца;1 чайная ложка разрыхлителя;1,5 г ванилина;корица на кончике ножа.При помощи миксера или венчика взбейте яйца с сахаром, затем аккуратно влейте кефир и вновь тщательно перемешайте. Добавьте сухие ингредиенты (муку, разрыхлитель и ванилин) и вылейте тесто в силиконовую форму.Если яблоки кладут вниз, то дыню лучше разложить поверх теста. Для этого нарежьте её на тонкие ломтики. Сверху посыпьте пирог тростниковым сахаром и корицей. Выпекайте полчаса при 200 °С.Гранита — это десерт сицилийского происхождения, похожий на сорбет, только более рыхлый. Гранита из дыни, приправленная чёрным перцем, — неожиданное сочетание даже для искушённого гурмана.1 небольшая мускусная дыня (примерно 1 кг);½ стакана сахара;¼ стакана белого мускатного вина;¼ чайной ложки свежемолотого чёрного перца.Мякоть дыни вместе с вином и перцем необходимо довести для консистенции пюре. Проще всего это делать блендером. Если нет мускатного вина, то можно использовать любое другое белое сладкое вино.Полученную смесь выложите в неглубокую форму и отправьте в морозильную камеру на 30 минут. После чего достаньте, перемешайте и верните в морозилку. Повторяйте процедуру каждые полчаса в течение 2–4 часов, пока не уйдёт вся жидкость и лёд не станет рассыпчатым.Готовую граниту разложите в невысокие стеклянные стаканы или миски. Подавайте, слегка посыпав чёрным перцем.Если вы любите коктейль «Мохито» и дыню, то почему бы не соединить эти два вкуса? Получится оригинальная закуска для вечеринки.1 небольшая дыня сорта «колхозница»;4 лайма;200 мл белого рома;150 мл воды;2 столовые ложки сахарной пудры;веточки мяты.Измельчите мяту и выжмите сок из лаймов. Соедините эти ингредиенты, а также сахарную пудру и ром в блендере и взбейте на большой скорости. Разбавьте эту смесь холодной водой и тщательно перемешайте.Нарежьте дыню на небольшие ломтики, залейте их получившимся коктейлем и отправьте на полчаса в холодильник. После этого каждый ломтик насадите на шпажку и поместите в морозильную камеру ещё на 30 минут. Подавайте к столу сразу же, пока не растаяло.Дыня сама по себе неплохо утоляет жажду, но ещё лучше с этим справляется этот лимонад. Приготовьте его, чтобы освежиться в жаркий летний день.1 спелая дыня (1,5–2 кг);3 стакана воды (можно слабогазированной);2 чайные ложки свежевыжатого сока лайма;2 чайные ложки сахара;лёд.Для этого рецепта подойдёт дыня любого сорта, главное, чтобы она была сочной и сладкой. Взбейте в блендере дынную мякоть, сок лайма (лимонный тоже подойдёт, только в чуть большем количестве) и сахар. Разбавьте получившееся пюре водой и снова тщательно перемешайте.Охладите, разлейте по стаканам, добавьте лёд и наслаждайтесь! А чтобы вкус лимонада или какого-либо дынного коктейля был ещё более насыщенным, используйте не обычный, а дынный лёд. Сделать его очень просто. Нужно измельчить мякоть дыни в пюре и заморозить в формах для льда (не менее двух часов).