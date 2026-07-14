Как сэкономить на ремонте кухни

Ремонт каждой из комнат может влететь в копеечку. Но, как показывает практика, дороже всего обходится именно кухня. Чтобы не думать, где брать деньги на оплату очередного чека из магазина.



Идея 1: Повесьте шторку вместо дверцы

Идея 2: Купите стандартные модули

Идея 3: Сделайте кухню своими руками

Идея 4: Оставьте старую технику

Идея 5: Откажитесь от верхних шкафов

Идея 6: Перекрасьте столешницу

Идея 7: Обновите двери

Штора может быть одна или несколькоЕсли у вас нет возможности сделать сразу всю кухню под ключ или вы не против добавить комнате немного прованского шарма, предлагаем заменить одну либо несколько дверок на кухне уютной шторкой.Это отлично работает и под варочной панелью, и в любом другом месте. Исключением является зона раковины. Так как под мойкой обычно стоит мусорное ведро, хорошо, если там будет именно дверца. Шторки могут стать как временным решением, так и постоянным – в зависимости от того, в каком стиле оформлен интерьер, и нравится ли вам внешний вид кухни.Типовая кухня выглядит не хуже сделанной на заказЕсли хотите сэкономить на обустройстве кухни, первое, от чего следует отказаться – мебельного гарнитура на заказ. Да, это отличная возможность учесть все ваши пожелания по хранению, сделать шкафы под потолок, задействовать даже самые невзрачные уголки комнаты, но это дорого, и с этим ничего не поделаешь. Поэтому при оформлении комнаты присмотритесь к типовой мебели из гипермаркета.Выбирайте модули из качественного материала, которые помогут добиться максимальной функциональности. Отлично, если у вас прямая кухня – в этой ситуации проще всего задействовать каждый метр пространства и не оставить «щелей». Но и в случае с другими планировками тоже получится обустроить качественную зону готовки.Обратите внимание: Если для классического обеденного стола на кухне не хватает места, сделайте барную стойку из подоконника.Ее можно оформить из обычной кухонной столешницы с опорой на типовой модульный шкаф. Получится красиво, удобно и недорого.Кухня из газобетонных блоков.А почему бы и нет? Если ваша квартира соткана из необычных деталей, наполнена интересной мебелью и винтажными аксессуарами, самодельная кухня станет логичным продолжением такого интерьера. Один из вариантов – модули из газобетонных блоков, покрытых микробетоном (кстати, этот же материал можно использовать на полу и в зоне фартука). Так как выдвижные ящики в таком гарнитуре обустроить не получится (как и повесить дверцы), используйте обычные коробки и корзины для хранения. Отлично будут смотреться плетеные изделия. Не забудьте о необходимой бытовой технике, которая хорошо впишется в ниши: посудомойке, духовке, микроволновке и пр.Конечно, подобное решение впишется не в каждый стиль. Но если речь идет о лофте, минимализме или ваби-саби, согласно которому красота скрывается в неидеальном, природном и рукотворном, такая кухня будет уместной.Холодильник и вытяжку можно оставитьБытовая техника занимает большую статью расходов в обустройстве кухни. Поэтому если вы хотите сэкономить, оставьте часть старых приборов, которые уже были на вашей кухне до ремонта. Например, духовку, посудомойку, холодильник, микроволновку или вытяжку. Если они отлично выглядят, выполняют свои функции и подходят по габаритам вашему новому гарнитуру, незачем тратиться. Возможно, по стилю это будет не самое идеальное решение, но со временем вы сможете заменить всю технику на новую (если захотите, конечно).От шкафов можно отказаться частичноОтказаться от части мебели – значит, сократить количество расходов. А в случае с верхними шкафами вы не только сэкономите, но еще и попадете в тренды. В последнее время дизайнеры предлагают своим клиентам «облегченные» варианты кухонь, когда вместо верхних шкафов висят открытые полки. Такие гарнитуры выглядят легко, воздушно, не перегружают пространство. А если в углу комнаты у вас стоит высокий шкаф до потолка, то о хранении переживать не стоит.Такой вариант идеально подходит, если вы редко готовите, у вас маленькая семья или вы не привыкли складировать посуду, мелкую бытовую технику и килограммы бакалеи. Но будьте готовы к тому, что на полках нужно постоянно поддерживать порядок. Пыль, жир, капли воды – все это будет оседать на посуде, которая стоит на полках, поэтому не забывайте протирать ее.Столешница до и послеЗдесь та же история, что и с бытовой техникой. Если старая столешница хорошо выглядит, подходит по размеру и может выполнять свои функции еще не один год, смело оставляйте ее. Не вписывается в цветовую гамму новой кухни? Ничего страшного, можете смело перекрасить ее. Для этого вам понадобится стандартный набор, состоящий из краски, валика, кисточки, лака, наждачной бумаги, грунтовки и средства для очистки поверхностей.Хорошая новость – вам понадобится не большого одного литра краски, возможно, даже меньше. По времени процедура обновления столешницы займет пару дней, так как между каждым новым слоем краска должна хорошо просохнуть.Перекрасьте двери в другой цветОбычно вместе с кухонным гарнитуром, мебелью и бытовой техникой меняют сразу и двери. Но это совсем необязательно делать. Вы можете провести небольшой апгрейд, чтобы обновленное полотно не только вписалось в интерьер, но еще и стало произведением искусства. Замените ручки, оклейте двери обоями, разрисуйте стекла под витраж. Еще один вариант – наклеить молдинги по периметру потолка, а внутри покрасить грифельной краской. Получится модная меловая доска, на которой можно будет писать рецепты, мотивационные фразы или послания членам семьи.