«Пятерка» стран, перелет в которые обойдется дороже отдыха в них

Отдых заграницей всегда сопряжен с внушительными тратами, даже если речь идет о в целом бюджетном туристическом направлении. Однако, существуют такие страны, перелет в которые зачастую обходится на порядок дороже, нежели последующее пребывание в них. Почему же так происходит и какие направления для большинства жителей стран бывшего Советского Союза стоят дороже, самого отдыха.
1. Перу
Есть что посмотреть. |Фото: econet.kz.
Перелет в столицу Республики Перу Лиму обойдется для россиян в лучшем случае в 110 тысяч рублей и займет 18 часов. Все потому, что лететь придется аж с тремя пересадками. На сегодняшний день прямых или более коротких рейсов в заокеанский край нет. Титикака, Кордильеры, ламы и, конечно же, древний город Мачу-Пикчу – все это далеко не полный список того, что можно посмотреть в этой стране. При этом месячный отдых в данной стране на одного человека не влетит и в 100 тысяч рублей, если совсем уж не шиковать. Питаться 30 дней можно совершенно спокойно на 200 долларов.
2. Новая Зеландия
Очень красиво. |Фото: yandex.com.
Отдых в одном из самых безопасных мест на планете сильно варьируется в цене в зависимости от того, на какую ногу привык отдыхать турист. Куда важнее, что перелет на острова из России займет почти 20 часов и будет стоить не менее 80 тысяч рублей на человека. Правда, оно того стоит: дивные пейзажи, разнообразная кухня и, конечно же, море – вот далеко не полный список того, ради чего сюда стоит съездить.
3. Парагвай
Стоит посетить. |Фото: yandex.kz.
Еще одной южноамериканское государство, в котором туризм является одной из наиболее развитых областей экономики. В первую очередь сюда едут чтобы посмотреть на многочисленные природные достопримечательности: пустыня Гран-Чако, водопад Сальтос-дель-Мондай, многочисленные национальные парки. Во-вторых, очередь в Парагвай едут ради спортивной рыбалки. И все бы ничего, если бы не перелет. Билет на одного человека будет стоит 40-50 тысяч рублей. Правда, это самый долгий перелет. «Быстрые» билеты обходятся в 80 тысяч и больше.
4. Эквадор
Добротный отдых. |Фото: yandex.by.
Галапагоса, остров Изабелла, Санта-Круз – вот лишь некоторые места, которые стоит увидеть в своей жизни. Более того, отдых в Эквадоре считается очень дешевым также, как и еда. Единственная проблема для соотечественников кроется опять-таки в стоимости и длительности перелета. Билеты обойдутся примерно в 80 тысяч на человека. За эти деньги без перелета в южноамериканской стране можно было бы отдохнуть несколько раз.
5. Аргентина
Хорошая страна для отдыха. ¦Фото: yandex.by.
Аргентина имеет очень развитую туристическую инфраструктуру. Спортивный, религиозный, экологический, образовательный и даже приключенческий туризм – страна готова удовлетворить почти любой запрос в рамках разумного. Приятно и то, что отдыхать и питаться здесь совсем недорого. Вдвойне приятно от того, что аргентинская кухня является одной из самых богатых и разнообразных в регионе. Правда есть минус – это перелет из России. Билет на человека обойдется минимум в 70 тысяч рублей.
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