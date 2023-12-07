Зачем в отелях и ресторанах всегда делают дырки в мусорном ведре

Зачем делать дырки в контейнер для мусора.

Когда вспоминаешь, что пора бы выбросить мусор.

Наклейка-«указатель».

Лучше сделать два отверстия.

Закладываем пакет.

Достать даже переполненный пакет станет гораздо проще.

Вот такой картины больше не будет.