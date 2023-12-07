Зачем в отелях и ресторанах всегда делают дырки в мусорном ведре

Зачем делать дырки в контейнер для мусора.
Кому нравится выносить мусор? Вряд ли найдётся человек с настолько хрупкой душевой организацией и специфическими вкусами. Но сделать неприятную домашнюю обязанность чуть менее «тяжкой» вполне возможно. Особенно, если позаимствовать опыт из сферы обслуживания и снабдить мусорное ведро дополнительными отверстиями. Вот, чем это поможет.
Когда вспоминаешь, что пора бы выбросить мусор.
Большинство обывателей палкой не заставишь выбросить мусор, пока содержимое ведра не будет «ароматным» вулканом извергаться через край. Что поделать, забывчивость – не порок. Вот только достать переполненный мусорный пакет из контейнера – задача со звёздочкой. Обязательно что-то окажется на полу, руках или по дороге к входной двери. Одним словом, фу. Но даже самые забывчивые и брезгливые облегчат себе жизнь с вот этим профессиональным трюком. Достать мусор из ведра станет проще и, главное, руки, останутся чистыми.
Наклейка-«указатель».
Вот, как это делают в отелях и на кухне многих ресторанов. С обратной стороны мусорного ведра, где-нибудь пониже наклеивают кусочек скотча или самоклейки.
Лучше сделать два отверстия.
Теперь поверх отметки просверливают отверстие, а саму наклейку снимают.
Закладываем пакет.
В подготовленное ведро вкладывают мусорный пакет, как обычно. Так в чём же польза?
Достать даже переполненный пакет станет гораздо проще.
А польза очевидна. Теперь, когда в контейнере есть дополнительное отверстие для воздуха, достать из него пакет с мусором будет в разы проще. Он будет «выскакивать» сам, а не захватывать с собой само ведро, как обычно. Особенно, когда пакет переполнен. Попробуйте сами и почувствуете разницу.
Вот такой картины больше не будет.
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