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Чем поливать овощи на огороде для большого урожая

Всего одна натуральная подкормка, которая подходит для томатов, перца, огурцов и других культур, способна творить чудеса на огороде.
Внесение этого средства ускорит процесс созревания плодов и сделает их более вкусными и крупными. Более того, эта подкормка поможет избавить посадки от стресса, вызванного перепадами температур и неблагоприятными погодными условиями.

Чем поливать овощи на огороде для большого урожая

Для приготовления эффективного средства налейте 1 литр молока в ведро объемом 10 литров. Польза молока обусловлена тем, что в нем содержится огромное количество витаминов, минеральных веществ и аминокислот, необходимых для активного роста и развития всех растений.

Чем поливать овощи на огороде для большого урожая

Второй компонент подкормки — 1 чайная ложка янтарной кислоты. Это вещество является натуральным стимулятором роста.

Чем поливать овощи на огороде для большого урожая

Для усиления эффекта от использования препарата потребуется 1 столовая ложка препарата ГУМИ Кузнецова. Гуминовые кислоты, содержащиеся в этом препарате, помогут растениям лучше всасывать все питательные вещества.
Доведите раствор до объема 10 литров и используйте для полива растений под корень 1 раз в неделю или 1 раз в 2 недели. На один кустик необходимо 3-5 стаканов натурального удобрения.

Чем поливать овощи на огороде для большого урожая
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