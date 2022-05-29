Факты о женском теле, о которых не подозревают даже сами женщины

Женщина — это всегда загадка, но если разобраться с научной точки зрения, то и организм у нее полон тайн и особенностей. Многие способности женщин обусловлены генетически. Разница между полами есть, и она гораздо больше, чем вы думаете. Мы решили привести несколько фактов, которые являются тому подтверждением. Наверняка о многих из них не слышали даже сами женщины.











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В среднем женщины плачут от 30 до 64 раз в год, тогда как мужчины делают это 6-17 раз.







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На женском языке больше рецепторов, отвечающих за восприятие сладкого вкуса.







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Повышенная гибкость женского тела по сравнению с мужским обусловлена генетически.







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Женщины от рождения имеют более развитое обоняние.







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Кожа на теле женщины в 10 раз чувствительнее, чем мужская кожа.







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Примерно 30% женщин во время беременности испытывают тягу съесть что-то несъедобное.







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В женском организме больше нервных рецепторов, чем в мужском, поэтому боль ощущается женщинами сильнее.







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Диаметр волос женщины в два раза меньше, чем диаметр мужских волос.







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У женщин более сильный иммунитет, чем у мужчин.







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Сердце у женщин бьется быстрее, чем у мужчин.







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Женщины способны различать высокочастотные звуки гораздо лучше мужчин.

Mood Board/REX/ShutterstockЖиросжигание в женском теле происходит медленнее, чем у мужчин, в среднем на 50 килокалорий в сутки.Chameleons Eye/REX/ShutterstockЖенщины лучше мужчин различают цвета, так как эта способность напрямую связана с хромосомой X.RelaxImages/REX/ShutterstockЖенщины моргают примерно вдвое чаще мужчин.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)