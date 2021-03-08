5 продуктов, которые вызывают зависимость (актуально во время самоизоляции)

1. Выпечка, содержащая дрожжи

Наркотик... / Фото: oetker.ru

2. Молочный шоколад, сладкие конфеты и батончики

Это вызывает зависимость. / Фото: oz.by

3. Пицца

Плюс 7 кг за месяц карантина на пицце. / Фото: patee.ru

4. Сладкие йогурты

Яд. Точка. / Фото: familyfriend.com

5. Копченая колбаса

Вред и только вред. Можно раз в три недели. / Фото: xcook.info/

6. Картофель

Картофель можно есть раз в неделю. / Фото: produkt.by