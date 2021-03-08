5 продуктов, которые вызывают зависимость (актуально во время самоизоляции)

Всё чаще в социальных сетях можно заметить шутки на тему того, что во время самоизоляции самым популярным действием является поедание пищи. Материал расскажет о продуктах, которые вызывают самую настоящую зависимость. Если не хочется набрать 10 кг за месяц, рекомендуем ознакомиться с этим списком.
1. Выпечка, содержащая дрожжи
Наркотик... / Фото: oetker.ru
Помните ли вы, как растёт дрожжевое тесто в лохани перед готовкой? Правильно: от добавления сахара. Когда вы употребляете достаточное количество дрожжевой выпечки, то в вашем кишечнике, будучи переваренной, она тоже начинает расти и требовать.... побольше сахара для роста. Таким образом, после употребления сдобы вам хочется ещё и ещё чего-то сладкого. А это чревато набором веса и сосудистыми заболеваниями. Если вы привыкли употреблять что-то из царства выпечки, лучше отдать предпочтение цельнозерновому хлебу (но только в качестве отдельного приёма пищи!).
2. Молочный шоколад, сладкие конфеты и батончики
Это вызывает зависимость. / Фото: oz.by
Давайте перечитаем пункт 1 данного материала и дадим себе честный ответ, почему зависимость возникает. Привыкание провоцируем мы сами. Допустим, мы не хотим набрать вес. И ограничиваем себя в сладостях. Что происходит? Из-за отсутствия количества глюкозы в организме нас покидает энергия, появляется беспричинная усталость, в результате инстинктивно мы позволяем себе съесть кусочек молочного шоколада или конфету. Думаем, это невредно? Нет! Даже маленький кубик молочного шоколада способен резко поднять уровень сахара в организме, а через полтора часа он опускается ниже уровня, который был перед их употреблением, что вызывает нешуточный голод и наркотическую потребность в сладком.
Важно! Перейдите на горький шоколад как минимум с 72 процентами содержания бобов какао. Поначалу он будет казаться вам недостаточно сладким. Но уже через неделю вы привыкнете, и ещё через время любой молочный шоколад покажется вам слишком сладким, даже захочется запить водой или пожевать жевательную резинку. На выработку полезной привычки нужно время, но не так уж и много времени.
3. Пицца
Плюс 7 кг за месяц карантина на пицце. / Фото: patee.ru
Пицца содержит всегда гремучую смесь продуктов, плюс специи. Итальянцы создали этот продукт, а они знают толк во вкусовых добавках. В древние времена почвы Италии не были самыми плодородными, поэтому жители данной местности предпочитали добавлять много специй в свою пищу, чтобы она казалась более вкусной. Все эти добавки в огромных количествах развращали пищевые рецепторы, в результате чего хочется есть их снова и снова. В данном случае, к сожалению, обычный бутерброд с колбасой оказывается менее вреден, чем изобилующая вкусовыми добавками и кучей продуктов пицца.
4. Сладкие йогурты
Яд. Точка. / Фото: familyfriend.com
Йогурты с сахаром - это самый антиЗОЖ продукт, который можно только представить. Молочные бактерии вызывают брожение в организме. Но оно только тогда будет полезным и, как мы привыкли знать, МОЛОЧНОКИСЛЫМ, если оно будет действительно кислым, то есть без активного участия сахара. Сладкие йогурты вызывают у детей гипперактивность, у взрослых - вздутие живота и понос. Из-за содержания сахара (смотрим пункты 1 и 2 данного материала), начинается привыкание и зависимость. Одним словом, только йогурты без сахара полезны. И точка.
5. Копченая колбаса
Вред и только вред. Можно раз в три недели. / Фото: xcook.info/
Такая зависимость может возникнуть оn частого употребления продуктов с большим содержанием жиров животного происхождения, к коим относится копчёная колбаса в первую очередь. Некоторые дамы начитались, что при болезненной менструации жирная пища вроде колбасы способна снять неприятные ощущения. Вот только данный эффект длится лишь пару часов, после чего вам снова придется отправиться к холодильнику. Судя по последним исследованиям ученых и диетологов, копченое мясо содержит фантастическое количество пищевых добавок и высокий процент крахмала, что колоссально вредит здоровью, добавляя вес и руша желудочно-кишечный тракт и сосуды.
6. Картофель
Картофель можно есть раз в неделю. / Фото: produkt.by
Однажды автор Novate.Ru сдал анализ крови и узнал, что в крови повышен сахар. Возникла острая необходимость загуглить гликемический индекс продуктов. На глаза попалась таблица содержания сахара в привычных продуктах. И знаете, какой продукт возглавил список по содержанию сахара? Картофель! Прием картофеля резко повышает содержание сахара в крови. И вот что интересно! Если съесть кусок торта, сахар падает через час, а если накушаться вареной картошки - сахар держится 3 часа. А если жареной картошки - то 6 часов. А давайте добавим к проблеме высочайшее содержание крахмала в картофеле? Повод задуматься...
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