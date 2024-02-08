8 разновидностей специй, которые помогут сохранить стройность фигуры и упругость кожи

Специи, которые помогут сохранить стройность фигуры.

1. Корица

Корица по праву может считаться королевой специй.

Её можно добавлять в чай, кофе, творог или йогурт, запечённые яблоки или тыкву.

2. Кайенский перец

Перчик, способный усмирить любой аппетит.

Одна щепотка, добавленная в блюдо, ускорит процессы метаболизма.

3. Куркума

Знаменитая индийская приправа.

Куркума - божественный порошок-антиоксидант.

4. Кардамон

Чёрный и зелёный кардамон.

Кардамон обладает необыкновенной лечебной силой, а также является довольно сильным возбуждающим средством.

5. Анис

Анис поднимает настроение и освежает дыхание.

6. Имбирь

Пряный имбирь.

Идеально подходит для напитков и приготовления различных блюд.

7. Чёрный перец

Говорят, что чёрный перец улучшает работу мозга.

Незаменимый помощник на кухне.

8. Хрен

Ещё один помощник в борьбе с лишним весом.

Идеально подходит для мясных и рыбных блюд.