8 разновидностей специй, которые помогут сохранить стройность фигуры и упругость кожи

Специи, которые помогут сохранить стройность фигуры.
Занятия спортом, правильное питание, прогулки на свежем воздухе и крепкий сон – залог красивой и стройной фигуры, о которой мечтают многие из нас. Но что, если хочется вкусно поесть, но так, чтобы не пришлось после потеть в тренажёрном зале, сгоняя лишние сантиметры, укоряя себя за то, что не удержался перед соблазнительным кусочком торта или тарелочкой жареной картошки...? В природе существует один маленький секрет, благодаря которому с лёгкостью можно сохранить красоту форм и упругость тела.
1. Корица
Корица по праву может считаться королевой специй.
Ароматная специя не только поднимает настроение, а и улучшает углеводный обмен, нормализуя сахар в крови.
Её можно добавлять в чай, кофе, творог или йогурт, запечённые яблоки или тыкву.
2. Кайенский перец
Перчик, способный усмирить любой аппетит.
Приятная остринка сделает любое блюдо не только приятно пикантным, а и усмирит разгулявшийся аппетит. Ко всему прочему, этот перец способствует ускоренному метаболизму и снижению сахара в крови. Единственный минус – он не рекомендуется людям с проблемами жкт.
Одна щепотка, добавленная в блюдо, ускорит процессы метаболизма.
3. Куркума
Знаменитая индийская приправа.
Куркума нормализует пищеварение, ускоряет обмен веществ и помогает предотвращать накопление жиров в клетках.
Куркума - божественный порошок-антиоксидант.
4. Кардамон
Чёрный и зелёный кардамон.
Способствует расщеплению жиров, выводит холестерин, улучшает иммунитет и противостоит депрессии. Он прекрасно подходит для чая, кофе, различных напитков и практически для всех блюд.
Кардамон обладает необыкновенной лечебной силой, а также является довольно сильным возбуждающим средством.
5. Анис
Анис поднимает настроение и освежает дыхание.
Анис понижает аппетит, борется с неприятным запахом, поднимает настроение и придаёт необычный вкус и аромат напиткам, а также различным блюдам, в том числе рыбным и мясным.
Ароматные звёздочки бадьяна.
6. Имбирь
Пряный имбирь.
Имбирь – верный и надёжный союзник в борьбе с лишним весом. Он нормализует пищеварение, препятствует накоплению холестерина, улучшает метаболизм и заряжает энергией на целый день.
Идеально подходит для напитков и приготовления различных блюд.
7. Чёрный перец
Говорят, что чёрный перец улучшает работу мозга.
Он борется с сжиганием жировых клеток в организме и лишними калориями, а также улучшает кровообращение, стабилизирует работу головного мозга, нормализует нервную систему и предотвращает старение.
Незаменимый помощник на кухне.
8. Хрен
Ещё один помощник в борьбе с лишним весом.
Хрен нормализует обмен веществ, а также оказывает бактерицидное, противовоспалительное, мочегонное и желчегонное действие.
Идеально подходит для мясных и рыбных блюд.
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