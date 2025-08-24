Чихуахуа: кто и зачем вывел странную и «бесполезную» породу собак

Детская игрушка в виде течичи из Центральной Америки. |Фото: wildfrontier.ru.

Ацтеки верили, что только течичи может довести покойника до царя мертвых Миктлантекутли. |Фото: fishki.net.

Долгое время скептики утверждали, что чихуахуа привезли из Европы или Азии испанские мореплаватели и конкистадоры. |Фото: warcom.net.

Сегодня в американском происхождении чихуахуа уверены почти на 100%. |Фото: kartinkin.net.

Впервые продавать современную породу стали на севере Мексики. |Фото: ya.ru.

В Советский Союз собака попала благодаря Фиделю Кастро. ¦Фото: ya.ru.