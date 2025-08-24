Чихуахуа: кто и зачем вывел странную и «бесполезную» породу собак

Маленький сатанеющий комок дистиллированной злости высшей пробы! Примерно так выглядит чихуахуа для тех, кто впервые увидел, как эта маленькая ручная собачонка злится. Вокруг маленьких собак сложился стереотип злобности и холодности. Однако, на самом деле все это не про чихуахуа. Особенно, когда понимаешь, для чего данная порода была выведена еще многие века назад.
Детская игрушка в виде течичи из Центральной Америки. |Фото: wildfrontier.ru.
Сегодня большинство исследователей сходится во мнении о том, что порода чихуахуа появилась в Центральной Америке приблизительно в IX веке нашей эры. Скорее всего предком современных чихуахуа были более крупные, но все еще карликовые собаки-компаньоны течичи, которых разводил народ тольтеки в качестве домашних питомцев, а также собак для жертвоприношений и еды. Течечи использовались в ритуальных целях, в частности собак забивали и мумифицировали после смерти хозяина, чтобы похоронить человека и животное вместе. Тольтеки считали, то течичи должен следовать за человеком в этой жизни и в жизни загробной. Изображения собак-компаньонов встречаются в том числе в древних индейских храмах в Мезоамерике, что подтверждает их религиозное значение.
Ацтеки верили, что только течичи может довести покойника до царя мертвых Миктлантекутли. |Фото: fishki.net.
В XII веке империя ацтеков захватила земли тольтеков и частично переняла их культуру. Унаследована была в том числе и практика использования собак-компаньонов в быту и религиозных целях. Ацтеки считали, что только течичи на пути в загробный мир Миктлан может помочь человеку миновать камнепад, обойти большого крокодила и защититься от гигантской змеи.душа не справлялась с испытаниями, то она не попадала на суд к царю мертвых Миктлантекутли и не могла принести ему дары, которые укладывались вместе с мумией течичи и умершим в захоронение.
Долгое время скептики утверждали, что чихуахуа привезли из Европы или Азии испанские мореплаватели и конкистадоры. |Фото: warcom.net.
Дальнейшая судьба современных чихуахуа покрыта мраком. Когда именно появилась порода, не известно. Долгое время считалось, что в действительности чихуахуа появились в средневековой Европе. Однако, в 2013 году генетические исследования показали, что европейские и азиатские собаки не имеют общих корней с чихуахуа. Таким образом ученые подтвердили, что собака точно американская, а значит скорее всего является потомком той самой течичи. Также долгое время была популярна версия о том, что появилась чихуахуа в результате скрещивания течичи и китайской хoхлатой собаки, которую испанские конкистадоры завезли в Америку на своих кораблях. На судах парусной эпохи хoхлатые собаки использовались для уничтожения крыс. Однако, генная экспертиза ставит данную версию под вопрос.
Сегодня в американском происхождении чихуахуа уверены почти на 100%. |Фото: kartinkin.net.
Первое письменное упоминание о чихуахуа – это 1888 год. Американский кинолог шотландского происхождения Джеймс Уотсон посетил мексиканское Эль-Пасо для того, чтобы убедиться в существовании каких-то загадочных мексиканских карликовых собак. Дело в том, что с начала 1880-х годов мексиканцы активно торговали собаками-компаньонами чихуахуа. Первоначально порода не имела какого-либо официального названия. Однако, разводили и продавали их преимущественно в северном штате Мексики – Чиуауа, граничащем с американским Техасом. Собственно, от названия местности и произошло в последствии название собаки. Так вот Джеймс Уотсон посетил Эль-Пасо и купил там за 5 долларов (не маленькие по тем временам деньги) крошечную собачонку, после чего привез ее на выставку в Сан-Франциско, дабы подтвердить существование загадочной мексиканской породы.
Впервые продавать современную породу стали на севере Мексики. |Фото: ya.ru.
На протяжении более, чем 100 лет среди кинологов шла дискуссия о том, действительно ли чихуахуа является потомком течичи и вообще происходит из Центральной Америки. Сегодня в этом вопрос почти полностью поставлена точка. За прошедшие 1.5 века чихуахуа стала одной из самых известных карликовых пород, более того оказала огромное влияние на собаководство в Америке и Европе. Внешность карликовой собаки обманчива. Вопреки некоторым устоявшимся стереотипам порода чихуахуа отличается бойким и смелым характером, хорошим здоровьем, высоким интеллектом. При этом чихуахуа весьма покладисты, хорошо поддаются воспитанию и дрессуре. Живут чихуахуа до 16 лет. В средних и северных широтах собака нуждается в дополнительном «утеплении» в холодное время годы. У породы могут появляться аллергии на корм и различные химические препараты хозяина (например, шампунь). Также порода требует особого ухода и повышенного внимания к зубам, особенно молочным.
В Советский Союз собака попала благодаря Фиделю Кастро. ¦Фото: ya.ru.
В России первые чихуахуа появились в годы Советского Союза. Парочку собак: кобеля Спэнки Бэмби Герцога и суку Дону Тессу Герцогиню Никите Хрущеву подарил кубинский революционер и лидер Фидель Кастро. Одну из двух чихуахуа, привезенных в СССР с Кубы, можно даже увидеть в одном из эпизодов отечественного истерна «Неуловимые мстители».
