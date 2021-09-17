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Самые странные обложки русской фантастики

В крупнейших российских издательствах существуют раскрученные серии фэнтези, в которых издается множество книг малоизвестных авторов. Воображение этих людей не знает границ, а мастерство иллюстраторов и дизайнеров, которые работают над их книгами, сражает наповал.

Самые странные обложки русской фантастики

В социальной сети «ВКонтакте» даже существует сообщество, в котором собирают обложки самых странных книг и аннотации к ним. Представляем любителям литературы несколько шедевров, в которых прекрасно все — от названия до сюжета и качества иллюстраций.

Самые странные обложки русской фантастики

Самые странные обложки русской фантастики

Самые странные обложки русской фантастики

Самые странные обложки русской фантастики

Самые странные обложки русской фантастики

Самые странные обложки русской фантастики

Самые странные обложки русской фантастики

Самые странные обложки русской фантастики

Самые странные обложки русской фантастики

Самые странные обложки русской фантастики

Самые странные обложки русской фантастики

Самые странные обложки русской фантастики

Самые странные обложки русской фантастики

Самые странные обложки русской фантастики

Самые странные обложки русской фантастики

Самые странные обложки русской фантастики

Самые странные обложки русской фантастики

Самые странные обложки русской фантастики

Самые странные обложки русской фантастики

Самые странные обложки русской фантастики

Самые странные обложки русской фантастики

Самые странные обложки русской фантастики

Самые странные обложки русской фантастики

Самые странные обложки русской фантастики

Самые странные обложки русской фантастики

Самые странные обложки русской фантастики

Самые странные обложки русской фантастики

Самые странные обложки русской фантастики

Самые странные обложки русской фантастики

Самые странные обложки русской фантастики

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