Самые странные обложки русской фантастики

В крупнейших российских издательствах существуют раскрученные серии фэнтези, в которых издается множество книг малоизвестных авторов. Воображение этих людей не знает границ, а мастерство иллюстраторов и дизайнеров, которые работают над их книгами, сражает наповал.







В социальной сети «ВКонтакте» даже существует сообщество, в котором собирают обложки самых странных книг и аннотации к ним. Представляем любителям литературы несколько шедевров, в которых прекрасно все — от названия до сюжета и качества иллюстраций.



























































































































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