Как разгладить заломы на кожанке в домашних условиях: советы от опытных хозяек

Кожаная куртка - незаменимый предмет гардероба для первых холодов.

Однако из-за неправильного хранения можно обнаружить на изделии заломы. А если в магазине виднеются складки, это не повод отказываться от покупки.

Запоминайте действенные способы, как в бытовых условиях разровнять помятую кожаную куртку.

Лайфхаки для настоящей кожи

Изделие из натуральной кожи разровнять проще всего

1. Отвисание

Оптимальный вариант - проводить манипуляции в ванной комнате, поскольку там повышенная влажность. В таких условиях кожа увлажняется и распрямляется. Закройте дверь в комнату, наполните ванну горячей водой и повесьте куртку прямо над ней. Не снимайте изделие до тех пор, пока заломы не выровняются.

2. Отпаривание утюгом

Повесьте изделие на плечики недалеко от розетки, чтобы можно было легко дотянуться утюгом до вещи. Важно: размер вешалки должен соответствовать ширине куртки, чтобы не деформировать кожанку. Выставьте на устройстве максимальный температурный режим и выпустите пар на участки с заломами. Следите, чтобы подошва утюга не соприкасалась с кожей, иначе можно прожечь изделие. Держите устройство для глажки на расстоянии 20-25 см от куртки.

Отпаривать кожанку можно и утюгом, и отпаривателем

3. Использование отпаривателя

Повесьте куртку на плечики и пройдитесь по ней отпаривателем.

Начинайте с рукавов и воротника, плавно двигаясь к центру изделия. Не задерживайте устройство на одном участке дольше 5-6 секунд, иначе кожа может деформироваться. Также старайтесь не касаться материала пальцами, чтобы на изделии не отпечатались следы. После завершения отпаривания оставьте куртку висеть на плечиках еще 2-3 часа.

4. Обработка заломов холодной водой

Расположите куртку на плечиках и сбрызните или смочите смятые места холодной водой. Оставьте кожанку висеть на вешалке 10-12 часов при комнатной температуре.

Можно воспользоваться и бытовой химией, а именно спреем для разглаживания

5. Пресс из книг

Положите кожанку на ровную поверхность, разгладьте руками, а на местах складок расположите тяжесть. Это может быть несколько книг или любые другие увесистые изделия. Оставьте пресс на 8-12 часов, а после повесьте кожанку отвисать на плечиках. Подобный лайфхак подойдет и для изделий из кожзама.

6. Спрей для разглаживания

Существует специальное средство, которое можно купить в любом магазине. Разложите куртку на горизонтальной поверхности и распылите на нее спрей на расстоянии 20-30 см. Вотрите средство в куртку тряпочкой, пока оно полностью не впитается. Затем расположите кожанку на плечиках и оставьте на ночь.

Хитрости для искусственной кожи

Искусственная кожа менее гибкая, чем натуральная

1. Глицерин

Если купили немного мятую кожанку, сразу после прихода домой обработайте ее глицерином. Смажьте всю поверхность препаратом, дабы смягчить и разгладить материал. После разместите куртку на плечиках и оставьте в таком положении до утра.

2. Вазелин или касторовое масло

Другой способ, более быстрый, - воспользоваться вазелином или касторовым маслом. Обработайте одним из средств смятые места, а затем протрите куртку чистой тряпочкой. Уже через 3-4 часа кожанку можно надевать.

Глицерин, вазелин или касторовое масло помогут размягчить и увлажнить искусственную кожу

3. Валик

В случае, когда смяты только рукава, поможет плотный валик. Скрутите полотенце или любую ткань и затолкайте ее в рукава куртки. Оставьте изделие на ночь, а к утру кожанка разравняется. Если заломы остались, выверните рукав, положите в него полотенце и обдайте паром из утюга. Задерживайтесь на участках не дольше 1-2 секунд и соблюдайте расстояние от материала до устройства 10-15 см. После завершения процесса не выворачивайте рукава еще как минимум полчаса.

4. Отвисание

Искусственная кожа не такая гибкая, как натуральная, поэтому могут потребоваться меры посерьезнее. Можно также подержать куртку над горячей ванной в течение получаса, но предварительно необходимо вывернуть изделие. Подобный способ подойдет и для тонкого материала, а вот утюгом в этому случае лучше не отпаривать.

Советы для экокожи

Гладить можно только с изнаночной стороны и через хлопчатобумажную ткань

1. Утюг

Изделие из экокожи можно прогладить с изнанки, предварительно положив на подкладку хлопчатобумажную ткань. Сперва обязательно проведите тест на небольшом образце материала, если таковой прилагается к куртке, или участке с внутренней стороны. Температура должна быть не более 30 градусов (режим «Шелк»). Не останавливайтесь на одном участке дольше нескольких секунд. Прикладывайте утюг отрывистыми движениями и каждый раз проверяйте состояние материала. После завершения процедуры не спешите убирать вещь. Оставьте ее на гладильной доске хотя бы на полчаса, а лучше - до полного остывания.

2. Отпариватель

Поместите внутрь куртки подушку и обработайте изделие паром 1-2 секунды на расстоянии 10 см. Предварительно также протестируйте воздействие отпаривателя на материал. Завершив разравнивание заломов, не прикасайтесь к куртке как минимум 40 минут. На изделии могут остаться следы пальцев.

Справиться с выравниванием заломов сможет и обычный фен для волос

3. Фен

Еще один доступный способ для выравнивания смятых участков. Положите в куртку подушку. Включите фен на максимальную температуру и накройте разъем для выхода воздуха слегка влажным носовым платком. Направьте воздушную струю на складки, но не приближайте фен ближе, чем на 20-25 см.