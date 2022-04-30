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Обитель разврата: жуткие фото пресловутого бразильского квартала красных фонарей

Вила Мимоза — самый известный в Бразилии квартал красных фонарей. Пока основные массы туристов толпами следуют в направлении Копакабаны, Вила Мимоза привлекает более специфическую аудиторию. В этом районе на севере Рио-де-Жанейро работает несколько тысяч женщин, а в сутки их клиентами становятся около 4 тысяч человек.

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Обитель разврата: жуткие фото пресловутого бразильского квартала красных фонарей

Обитель разврата: жуткие фото пресловутого бразильского квартала красных фонарей

Вила Мимоза — это полуразрушенные домики, бильярдные, маленькие магазинчики и бордели, прячущиеся под вывеской баров: проституция в Бразилии не запрещена, а вот бордели вне закона.

Обитель разврата: жуткие фото пресловутого бразильского квартала красных фонарей

За яркими вывесками скрываются тысячи темных, душных комнат, где девушки обслуживают клиентов.

Обитель разврата: жуткие фото пресловутого бразильского квартала красных фонарей

Однако помимо жриц любви в этом районе хватает и простых жителей, не имеющих никакого отношения к секс-индустрии. Как они выживают среди всей этой круглосуточной вакханалии — вопрос риторический. Привыкли уже, наверное.

Обитель разврата: жуткие фото пресловутого бразильского квартала красных фонарей

Фотограф Фабио Тейшейра провел 7 месяцев в Рио, ежедневно запечатлевая на своих снимках происходящее в Вила Мимоза и пытаясь передать дух этого злачного места.

Обитель разврата: жуткие фото пресловутого бразильского квартала красных фонарей

«Я своими глазами видел этот район и могу ответственно заявить, что это место контраста и крайностей», — рассказал Фабио.

Обитель разврата: жуткие фото пресловутого бразильского квартала красных фонарей

Обитель разврата: жуткие фото пресловутого бразильского квартала красных фонарей

Обитель разврата: жуткие фото пресловутого бразильского квартала красных фонарей

Обитель разврата: жуткие фото пресловутого бразильского квартала красных фонарей

Обитель разврата: жуткие фото пресловутого бразильского квартала красных фонарей

Обитель разврата: жуткие фото пресловутого бразильского квартала красных фонарей

Обитель разврата: жуткие фото пресловутого бразильского квартала красных фонарей

Обитель разврата: жуткие фото пресловутого бразильского квартала красных фонарей

Обитель разврата: жуткие фото пресловутого бразильского квартала красных фонарей

Обитель разврата: жуткие фото пресловутого бразильского квартала красных фонарей

Обитель разврата: жуткие фото пресловутого бразильского квартала красных фонарей

Обитель разврата: жуткие фото пресловутого бразильского квартала красных фонарей

Обитель разврата: жуткие фото пресловутого бразильского квартала красных фонарей

Обитель разврата: жуткие фото пресловутого бразильского квартала красных фонарей

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