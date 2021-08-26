Из-за этих недавних космических открытий ученые в тупике

Вселенная, похоже, любит ставить в тупик ученых. Иногда открытия, ставшие сенсационными для науки, одновременно являются самыми непонятными и заставляют выдвигать массу разнообразных теорий в попытке объяснить их. В этом обзоре собраны именно такие космические открытия – все они были сделаны недавно, и поставили учёных в тупик.











1. Таинственное магнитное поле Луны

2. Галактики возрастом 13 миллиардов лет

3. Волшебный остров Титана

4. Астероид с кольцами

5. Откуда берется ультрафиолет

6. Странные рентгеновские лучи

7. Шестихвостый астероид

8. Далекий монстр HD 106906 b

9. Бури на Уране

10. Система из трех звезд KIC 2856960