Из-за этих недавних космических открытий ученые в тупике

Вселенная, похоже, любит ставить в тупик ученых. Иногда открытия, ставшие сенсационными для науки, одновременно являются самыми непонятными и заставляют выдвигать массу разнообразных теорий в попытке объяснить их. В этом обзоре собраны именно такие космические открытия – все они были сделаны недавно, и поставили учёных в тупик.
1. Таинственное магнитное поле Луны
Луна оставалась магнитно инертной на продолжении тысячелетий, но новое исследование подтверждает, что это не всегда было так. Более четырех миллиардов лет назад внутреннее расплавленное ядро Луны начало вращаться в направлении, противоположном лунной мантии, подобно тому, как это происходит на Земле. После этого вокруг Луны возникло мощное магнитное поле. Казалось бы, оно должно быть более слабое, чем у Земли, ввиду небольшой массы Луны, но каким-то образом крохотный по сравнению с нашей планетой спутник смог сгенерировать более мощное поле, чем у Земли.
Никто не знает, почему такое маленькое космическое тело проявило такую мощную магнитную активность. Теорий по этому поводу вывигается множество, но на самом деле никто не знает, почему подобное могло произойти. Также неизвестно, почему это поле исчезло где-то около 3,8-4 миллиардов лет назад. Удивительно, но исследования показывают , что ядро Луны до сих пор, по крайней мере, частично пребывает в расплавленном состоянии.
2. Галактики возрастом 13 миллиардов лет
Ранняя Вселенная была чем-то вроде пресловутого ада, в котором кипела смесь из электронов и протонов. Прошло почти полтора миллиарда лет, прежде чем Вселенная охладилась достаточно, чтобы смогли образовываться нейтроны. Вскоре после этого начали образовываться звезды и галактики. Недавнее сверхглубокое исследование космоса с помощью телескопа Subaru на Гавайях выявило семь самых древних галактик, известных человеку.
С расстояния более 13 миллиардов световых лет они выглядят как невообразимо слабые точки света. Родились эти галактики всего через 700 миллионов лет после Большого взрыва и они являются одними из самых древних объектов, когда-либо наблюдавшихся человеком. Эти типы галактик характеризуются интенсивной выработкой водорода и отсутствием более тяжелых элементов, таких как металлы (кроме незначительных количеств лития).
3. Волшебный остров Титана
Самый большой спутник Сатурна, Титан, может быть самым интригующим космическим телом в Солнечной системе. По сути, это первобытная Земля, с ее атмосферой и геологической активностью. В 2013 году орбитальный космический аппарат Кассини заснял совершенно новый кусок суши, который таинственным образом появился из второго по величине моря Титана, Лигеи. Вскоре после этого, «волшебный остров» так же загадочно исчез в полупрозрачных водах метан-этанового моря температурой минус 200 градусов по Цельсию.
А потом он снова появился, но при этом его площадь была уже больше. Подобное явление подтверждает предположение, что чужеродные океаны и моря Титана являются динамическими компонентами активной среды, а не статическими объектами. Тем не менее, астрономы затрудняются объяснить физические процессы, в результате которых появляется участок суши, еще и разного размера.
4. Астероид с кольцами
Все газовые гиганты в Солнечной системе окружены кольцами, хотя большинство из этих колец представляет собой очень разреженные частицы космического мусора, в отличие от великолепных огромных колец Сатурна. Недавно астрономы обнаружили в первый раз кольца вокруг гораздо меньшего космического тела. Встречаем Харикло – астероид диаметром 250 километров, который также может похвастаться своей собственной системой колец.
Харикло всегда выглядел как ничем не примечательный кусок космической скалы, но однажды астрономы заметили аномальное отражение им света. Оказалось, что у Харикло есть целые два кольца, состоящие из льда. Ширина большего кольца — примерно 7 км, а меньшего — 3 км. Происхождение колец неясно, хотя астрономы предполагают, что они образовались в результате столкновения инородного тела с астероидом.
5. Откуда берется ультрафиолет
Ученые гордятся тем, что они смогли определить многие универсальные балансы между различными веществами и процессами по всему космосу. Одна такая корреляция наблюдалась между ультрафиолетовым светом и водородом — оба должны сосуществовать в четко определенных пропорциях. Однако, недавнее исследование показало огромную «недовыработку» фотонов ультрафиолетового света известными источниками — разница составляет 400 % по сравнению с прогнозируемыми значениями.
На данный момент ученым известны всего два процесса, которые приводят к выработке ультрафиолетового излучения — активность в молодых звездах и массивные черные дыры, но УФ – излучения существует в 4 раза больше, чем могут выработать эти два источника. Астрономы не могут объяснить избыточное производство ультрафиолета и вынуждены признать, что «по крайней мере, одна вещь, которая раньше считалась известной относительно современной Вселенной, не соответствует действительности».
6. Странные рентгеновские лучи
Из ядр галактик Андромеды и Персея исходят очень странные импульсы рентгеновского излучения. Их спектр (или так называемая «световая подпись») не соответствует ни одной из известных частиц или атомов. Астрономы потирают руки в предвкушении, поскольку это явление может быть первым ощутимым признаком темной материи.Темная материя – неуловимая и невидимая масса, которая составляет большую часть массы Вселенной. Как предполагают некоторые ученые, она может состоять из нейтрино — тех самых странных частиц, которые одновременно и существуют и нет. Якобы эти частицы и производят рентгеновские лучи в процессе своего распада, и это может объяснить необъяснимые скачки излучения из центров вышеупомянутых галактик.
7. Шестихвостый астероид
С помощью телескопа «Хаббл» было сделано невероятно любопытное открытие – астероид, «который считает, что он комета». Как известно, у комент есть очень яркие хвосты, а астероиды не могут похвастаться таковыми, поскольку в их составе слишком мало льда (состоят они в основном из тяжелых элементов и камня). Поэтому открытие астероида даже с не одним, а целыми шестью хвостами было невероятным сюрпризом. При этом совершенно непонятно, почему астероид P / 2013 P5 выглядит именно так. Было высказано предположение, что он вращается настолько быстро, что сам себя разрывает на куски
8. Далекий монстр HD 106906 b
Планета HD 106906 b попросту невообразимо огромна. Этот супер-монстр в 11 раз больше Юпитера, а его непонятная орбита наглядно доказывает, как мало ученые знают о формировании планет. Расстояние HD от ее звезды составляет абсолютно ошеломляющие 650 астрономических единиц (расстояний Земли от Солнца). В Солнечной системе самая удаленная планета, Нептун находится на расстоянии 30 астрономических единиц от Солнца. Ученые пытаются понять, как вообще подобная планета может существовать, учитывая ее размер и протяженность ее орбиты. Проблема в том, что силы, ответственные за формирование планет, как правило, попросту отсутствуют на таких больших расстояниях, поэтому можно предположить, что HD был создан с помощью соединения вместе обломков из пояса астероидов. Однако, HD слишком массивная, чтобы подобное могло произойти.
9. Бури на Уране
Внезапно астрономов озадачил Уран. Вторая по удаленности от Земли планета Солнечной системы всегда была бесстрастно спокойной, но по какой-то причине планета в настоящее время буквально «купается» в бушующих штормах. Бури на Уране, как ожидалось, должны были начаться в 2007 году, во время равноденствия, когда планета прошла половину своей 82-летней орбиты. При этом ученые считали, что бури на экваторе Урана должны вскоре утихнуть. Тем не менее, этого не случилось.
Астрономы из университета Беркли недавно наблюдали большую активность в северном полушарии планеты, покрытом огромным слоем замороженного метана. Некоторые из этих штормов настолько огромны, что близки по размеру к Земле, и они сверкают настолько сильно, что даже астрономы-любители могут обнаружить большие пятна света по всей поверхности Урана. Вполне возможно, что подобные явления на планете вызваны аналогичными процессами, наблюдаемыми на гораздо более бурном Юпитере.
10. Система из трех звезд KIC 2856960
Кеплер – космическая обсерватория, которая, как правило, занята «охотой» на новые планеты, но сотрудники потратили четыре года своей жизни на наблюдение за тремя гравитационно связанными звездами под общим названием KIC 2856960. В этой системе два маленьких карлика вращались вокруг третьей большей по размеру звезды. Ученые заметили четыре ежедневных затмения блеска, когда бинарные карлики закрывали друг друга каждые шесть часов. Они также заметили незначительное снижение наблюдаемого света каждые 204 дня, вызванные прохождением третьей звезды.
Можно подумать, что четыре года наблюдения вполне достаточно, чтобы получить полное представление о KIC. Но оказалось, что астрономы перестали что либо понимать в том, как же движутся эти звезды и даже не смогли определить их массу. Было выдвинуто предположение, что в системе KIC может быть еще и четвертая звезда, но ее орбита должна идеально совпадать с орбитой третьей (более массивной), чтобы создавалась видимость, будто это одна звезда.
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