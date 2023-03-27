5 мифов о растворимом кофе, которые прочно засели в головах потребителей

1. Растворимый кофе не может быть качественным продуктом

Миф 1: Растворимый кофе не бывает качественным / Фото: yandex.ua

Производители всегда заинтересованы в спросе на выпускаемую продукцию / Фото: kivahan.ru

Недобросовестные изготовители могут добавлять робусту / Фото: goodfon.ru

2. В растворимой продукции присутствуют различные добавки и химические элементы в огромном количестве, а вот натуральных зерен здесь не найти

Миф 2: В растворимом кофе много вредных добавок, натуральных зерен в нем нет / Фото: vk.com

В растворимый кофе могут добавлять ароматизаторы / Фото: brovarnya-rivne.com

Вкус кофе зависит от его состава / Фото: newsdelo.com

3. Кофе этого вида способен нанести вред здоровью

Миф 3: Растворимый кофе может навредить здоровью / Фото: m.fishki.net

Качественный растворимый кофе не вреднее зернового / Фото: fb.ru

4. По характеристикам кофе растворимый полностью отличается от натурального зернового

Миф 4: Зерновой кофе и растворимый отличаются по характеристикам / Фото: coffeebreak24.ru

Количество кофеина в молотом, сублимированном и гранулированном кофе приблизительно одинаковое / Фото: nevsedoma.org.ua

5. Основным достоинством кофе в растворимом виде является удобство его приготовления

Миф 5: Достоинство растворимого кофе в удобстве его приготовления / Фото: fonstola.ru

Зерновой кофе можно заварить как в турке, так и без нее / Фото: twitter.com

Кофе в любом виде отлично справляется со своей целью - радует удивительным вкусом и ароматом / Фото: yandex.ua