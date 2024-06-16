Как использовать борную кислоту на огороде

Опытные огородники знают, какую пользу может дать обработка растений бюджетной борной кислотой. Используя борную кислоту для обработки томатов, перцев и огурцов 3 раза за сезон: до цветения, в период цветения и во время образования плодов, можно добиться потрясающего результата.



Обработка с борной кислотой:

Приготовление препарата

стимулирует рост и развитие растений;повышает урожайность;помогает формированию крупных плодов;предотвращает появление пустоцвета и горечи в плодах;повышает устойчивость к мучнистой росе, фитофторозу, черной ножке, вершинной гнили и другим грибковым заболеваниям.1 ст. л. борной кислоты разведите в половине стакана горячей воды. Разведите раствор в 10 л воды и дополнительно налейте в него стакан молока, которое выступит в качестве «прилипателя» и поможет средству лучше держаться на растениях.Обработайте полученным средством посадки в вечернее время в наветренный день. Результат от такой простой обработки не заставит себя ждать.