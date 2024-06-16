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Как использовать борную кислоту на огороде

Опытные огородники знают, какую пользу может дать обработка растений бюджетной борной кислотой. Используя борную кислоту для обработки томатов, перцев и огурцов 3 раза за сезон: до цветения, в период цветения и во время образования плодов, можно добиться потрясающего результата.

Обработка с борной кислотой:



стимулирует рост и развитие растений;

повышает урожайность;

помогает формированию крупных плодов;

предотвращает появление пустоцвета и горечи в плодах;

повышает устойчивость к мучнистой росе, фитофторозу, черной ножке, вершинной гнили и другим грибковым заболеваниям.


Приготовление препарата



1 ст. л. борной кислоты разведите в половине стакана горячей воды. Разведите раствор в 10 л воды и дополнительно налейте в него стакан молока, которое выступит в качестве «прилипателя» и поможет средству лучше держаться на растениях.



Обработайте полученным средством посадки в вечернее время в наветренный день. Результат от такой простой обработки не заставит себя ждать.


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