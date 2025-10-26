7 продуктов, перед которыми нужно извиниться, что их много лет считали вредными

С тех пор, как здоровое питание вошло в моду, многие привычные нам продукты стали персонами нон грата у диетологов и приверженцев ПП – их либо назвали вредными для организма, либо просто заменили на дорогостоящие суперфуды. И зря, ведь если их правильно употреблять, то пользы будет не меньше, чем от хваленных семян чиа.
1. Кефир
Кефир с ягодами полезен для микрофлоры кишечника. / Фото: blotos.ru
По мнению диетологов, самым полезным кисломолочным продуктом является натуральный йогурт. Учитывая его положительное воздействие на организм, с этим сложно поспорить, однако это совсем не значит, что другие продукты следует исключить из своего рациона. Например, знакомый нам с детства кефир ничуть не хуже по свойствам, а его цена намного приятнее. Он благоприятно влияет на микрофлору кишечника и метаболизм, обладает иммуностимулирующим и успокаивающим действием. Кроме того, в кефире намного больше белка, а лактоза в его составе переработана бактериями, благодаря чему является абсолютно безопасной для людей с ее непереносимостью. А еще кефир является прекрасным источником кальция и витамина D, которые укрепляют кости.
На основе кефира можно готовить оригинальные смузи и коктейли, причем не только десертные, но также варианты, которые вполне подходят на роль полноценного первого блюда. Если добавить правильные ингредиенты, то на выходе вы получите по-настоящему полезные и низкокалорийные позиции вашего ежедневного меню.
2. Квашеная капуста
С квашеной капустой дела обстоят не так как с хлебом или кефиром. Ее никогда не считали вредной или опасной для здоровья, но вот пользу, которую она приносит организму, сильно недооценивали. А ведь ферментированный овощ является настоящим сокровищем. В нем много пробиотиков и пребиотиков, благодаря чему капуста насыщает кишечник полезными бактериями, и сама же снабжает их питательными сахарами. Что касается бактерий, то они выполняют несколько важных функций, в частности, уменьшают воспаления, препятствуют развитию диабета, способствуют выработке серотонина – гормона счастья. Также в квашеной капусте содержится витамин С, и сразу отметим, что в овоще его намного больше, чем в цитрусовых. Поэтому обязательно включайте капусту в свой рацион в осенне-зимний период, чтобы противостоять простудам.
3. Картофель
Картофель в мундире полезнее жареного. / Фото: obedvdom.ru
В случае с этим овощем, диетологи тоже постарались на славу – он долгое время находился в черном списке из-за высокого гликемического индекса, и был запрещен к употреблению людям, придерживающимся правильного питания. К счастью, с недавних пор мнение медиков изменилось. Картофель содержит витамины С, Е, Н, РР, группы В, а также много макро-, и микроэлементов: калий, фосфор, хлор, магний и пр. Также в его составе фолиевая, щавелевая и пантотеновая кислоты и фосфолипиды, необходимые для борьбы с холестерином. Клетчатка, которая является составляющей овоща, е раздражает стенки желудка, поэтому картофель весьма полезен для людей, страдающих язвой и гастритом.
Поэтому не стоит принимать опрометчивых решений и совсем отказываться от овоща. Просто замените калорийный жареный картофель на более диетический вариант: пюре с минимумом сливочного масла, запеченный в духовке, в мундире. В таком виде корнеплод быстрее переваривается и превращается в простые сахара, которые снабжают организм энергией.
4. Сливочное масло
Бутерброд со сливочным маслом - отличный вариант перекуса. / Фото: diet.boltai.com
В последнее врем сливочное масло находится в настоящей опале у приверженцев ЗОЖ и людей, которые следят за своей фигурой. Бенджамин Джонсон, консультант по питанию и фитнес-тренер, абсолютно не согласен с этой позицией, а потому советует обязательно включать продукт в свой рацион, особенно тем, кто занимается фитнесом и спортом. Сливочное масло не является врагом здоровья и красивого тела, наоборот, в отличие от вредных трансжиров, не забивает сосуды холестерином. В его составе много не только полезных насыщенных жиров, но также витаминов и минералов. Масло – настоящий кладезь полезностей, так как помогает буквально каждому органу в нашем теле, улучшает метаболизм, укрепляет иммунитет.
Однако везде есть свои нюансы. Несмотря на то, что качественное масло не содержит химических компонентов и является легкоусвояемым продуктом, насыщенные жиры, входящие в его состав, могут негативно повлиять на здоровье, если переборщить с их количеством. А так как они являются составляющей мяса, сыра, рыбы, йогурта, которые часто присутствуют в нашем рационе, количество сливочного масла лучше ограничить до трех чайных ложек в день (при условии, что вы употребляете вышеперечисленные продукты).
5. Хлеб
Хлеб можно включать в меню, но нельзя злоупотреблять. / Фото: pexels.com
Помните первую заповедь всех худеющих? Да-да, забыть про хлеб. Однако Всемирная организация здравоохранения с удовольствием бы оспорила ее. ВОЗ включает хлеб в основу ежедневного рациона, так как он является источником энергии и большого количества микроэлементов. Главным преимуществом продукта является то, что в его составе – медленные углеводы, которые не очищены от клетчатки. Чтобы их переварить, организму нужно намного больше времени, чем в случае с быстрыми, а потому и чувство сытости сохраняется намного дольше.
Однако это еще не все плюсы. В составе хлеба – клейковина, которая замедляет процесс старения клеток, а также выводит из организма продукты распада. Также его составляющими являются аминокислоты, калий, медь, йод, кобальт, растительная клетчатка, витамины группы В. Самым здоровым выбором является цельнозерновой хлеб, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, содержит различные микроэлементы. Не менее полезен хлеб с отрубями, который помогает поддерживать стабильное пищеварение и очищать организм от токсинов, и с ржаной мукой.
6. Говяжья печень
Говяжью печень важно правильно приготовить. / Фото: mir-da.ru
Этот продукт обладает очень высокой питательностью и часто включается в список продуктов, рекомендованных к употреблению на оздоровительных диетах. В составе говяжьей печени много белка, который является важным материалом для построения клеток. Также продукт – источник незаменимых аминокислот и минеральных компонентов, в частности железа, которое повышает уровень гемоглобина. Составляющими печени являются и витамин В12, способствующий созданию нервных и кровяных клеток, и витамин А, который помогает сохранить зрение, и жирные кислоты омега-3.
Благодаря такому богатому составу, включение печени в рацион обеспечивает высокий уровень энергии и быстрое восстановление после тренировок. Не зря Арнольд Шварценеггер, Фрэнк Зейн и другие атлеты «старой школы» всегда помнили о том, что говяжья печень должна присутствовать в их меню.
7. Яйца
Вареные яйца содержат «хороший» холестерин. / Фото: fishki.net
Был момент, когда медики рекомендовали ограничить количество яиц в рационе из-за содержащегося в них холестерина, который способен закупоривать артерии и повышать риск возникновения диабета, инсульта, сердечного приступа. Через некоторое время был проведен ряд исследований, результаты которого опровергли эту теорию и полностью реабилитировали продукт в глазах приверженцев ЗОЖ.
Обнаружилось, что существует два типа холестерина: «хороший» и «плохой». Яйца содержат первый тип. Кроме того, в их составе много белка, железа и антиоксидантов, которые защищают организм от возрастных нарушений зрения, в частности, от катаракты.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии