Как аккуратно зашить дырку в одежде

Отремонтировать порванную одежду не так сложно, как может показаться. Если следовать нескольким простым советам, то зашить дырку сможет даже человек совершенно не имеющий навыков шитья. Чтобы все получилось, достаточно просто использовать скотч.







Что потребуется:





нитка в тон одежды;



тонкая иголка;



скотч.

Необходимо разгладить дырку на лицевой стороне, совместить ее края ровно, и приклеить сверху кусок скотча. Затем выворачиваем одежду наизнанку, так как шить нужно на обороте.В тонкую иголку заправляется нитка в тон ткани. На ее краю делается узелок. Если одежда имеет крупную вязку, то следует завязать пару узелков сверху. Далее нужно проколоть иглой ткань перед разрывом немного выше. Вторая рука при этом придерживает скотч с лицевой стороны. Нужно захватить иглой только одну петельку.Продвигаясь с минимальным шагом, требуется прокалывать ткань перед разрезом и выходить за ним, скрепляя тем самым дырку. Скотч при этом должен остаться целым. Стежки следует прокладывать как можно чаще. Заход иголкой делается только с одной стороны. После каждого стежка нитка подтягивается. Иголка должна идти по скотчу, но не прокалывать его.Дойдя до конца разрыва, нужно наложить еще 2 стежка на целую ткань. Затем делается узел. Это очень узкий стежок, в петлю которого перед затяжкой требуется зайти иголкой с одной стороны 2 раза. После его затяжки нитка обрезается.В результате на лицевой стороне получится почти незаметный аккуратный ровный шов. В примере его видно, так как для наглядности применена визуально видимая белая нитка.