Как получить большой урожай томатов

Буквально десяток кустов томатов выращиваемых в идеальных условиях дадут большой урожай, чем целая плантация, поливаемая и удобряемая изредка. Если времени для ухода за грядками у вас мало, тогда ставку нужно делать на несколько растений, на которых его хватает.







Посадите томаты этим способом, и вы создадите для них условия, при которых они просто засыплют вас помидорами.

старые ведра;рассада томатов хорошего сорта;древесная зола;рыба.Необходимо на солнечном месте выкопать лунку, и вкопать в нее наполовину ведро без дна.В него наливается вода, чтобы увлажнить почву.В ведро бросается пара горстей древесной золы и несколько мелких рыбешек. Они послужат хорошим удобрением для томатов. Если почва бедная, то этого будет мало, и нужно будет внести компост или перегной.Затем в каждое ведро высаживается куст томатов. Грунт нужно насыпать не до конца, оставив примерно 10 см до бортиков.Наличие ведра позволит в дальнейшем при поливе всей воде впитываться к корням, как и жидкой подкормки. Расход при поливе и удобрении будет небольшой. Разлить воду по ведрам займет минуту, так как не придется лить понемногу, чтобы влага не растекалась в стороны. Аналогично упрощается и удобрение. В таких благоприятных условиях куст будет сильным, даст крепкую завязь и очень богатый урожай.