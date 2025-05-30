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Как получить большой урожай томатов

Буквально десяток кустов томатов выращиваемых в идеальных условиях дадут большой урожай, чем целая плантация, поливаемая и удобряемая изредка. Если времени для ухода за грядками у вас мало, тогда ставку нужно делать на несколько растений, на которых его хватает.

Как получить большой урожай томатов

Посадите томаты этим способом, и вы создадите для них условия, при которых они просто засыплют вас помидорами.



Что потребуется:

старые ведра;

рассада томатов хорошего сорта;

древесная зола;

рыба.

Процесс посадки томатов

Необходимо на солнечном месте выкопать лунку, и вкопать в нее наполовину ведро без дна.

Как получить большой урожай томатовКак получить большой урожай томатовКак получить большой урожай томатов

В него наливается вода, чтобы увлажнить почву.

Как получить большой урожай томатов

В ведро бросается пара горстей древесной золы и несколько мелких рыбешек. Они послужат хорошим удобрением для томатов. Если почва бедная, то этого будет мало, и нужно будет внести компост или перегной.

Как получить большой урожай томатов

Затем в каждое ведро высаживается куст томатов. Грунт нужно насыпать не до конца, оставив примерно 10 см до бортиков.

Как получить большой урожай томатов

Наличие ведра позволит в дальнейшем при поливе всей воде впитываться к корням, как и жидкой подкормки. Расход при поливе и удобрении будет небольшой. Разлить воду по ведрам займет минуту, так как не придется лить понемногу, чтобы влага не растекалась в стороны. Аналогично упрощается и удобрение. В таких благоприятных условиях куст будет сильным, даст крепкую завязь и очень богатый урожай.

Как получить большой урожай томатов
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