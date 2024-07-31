Колоритные снимки повседневной жизни японцев в ХІХ веке

Япония в цвете.

1. Айны за ужином

Время трапезы.

2. Актеры

3. Выступление актёров

Постановка спектакля айнами.

4. Борцы

Новости СМИ2 Борцы перед началом боя.

5. Японская борьба сумо

Момент боя.

6. Буддистский священник

Медитация учителя.

7. Самурай в полном облачении

Самураев растили бесстрашными и смелыми.

8. Голова, как средство переноски

Женщины во время заготовки дров.

9. Дай Кагура

Выступление в маске.

10. Японки

Красивые девушки в национальных костюмах .

11. Какубешиши

Тренировка юных акробатов.

12. Куртизанка

Девушка в полном облачении.

13. Мико (Весталка)

14. Намотка нитей

Японские женщины во время работы.

15. Одори

Подготовка к танцевальному фестивалю гейш Киото.

16. Музыкальный оркестр

Момент выступления.

17. Оркестр

Киото, скрипка, самисен.

18. Пожилая пара айнов

Всю жизнь вместе...

19. Зимняя прогулка

Прогулка в снежный день.

20. Проститутки

Куртизанки на работе.

21. Задумавшаяся японка

Ах, думы мои думы...

22. Рикша

Особый вид транспорта, особенно распространённый в Восточной и Южной Азии.

23. Рыбачки

Женщины, ожидающие своих мужей на берегу с рыбалки.

24. Самурай

Один из самых влиятельных и колоритных персонажей истории Японии.

25. Переправа

Переправа через реку Сумида.

26. Ткацкий станок

Женщины за работой на ткацком станке.

27. Торговец цветами

Цветы, выращенные собственноручно.

28. Фехтование

Приёмы владения ручным холодным оружием в рукопашном бою, нанесения и отражения ударов.

29. Японская красавица

Девушка в традиционном одеянии.

30. Японские крестьяне

Женщины во время домашней работы.

31. Японское кулинарное искусство