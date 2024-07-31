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Колоритные снимки повседневной жизни японцев в ХІХ веке


Япония в цвете.

Япония в цвете.

Япония - страна удивительная и загадочная. Тем интереснее рассматривать фотографии из жизни простых японцев, которые были сделаны более 100 лет назад.

1. Айны за ужином


Время трапезы.

Время трапезы.

 

2. Актеры


Момент репетиции.

Момент репетиции.

 

3. Выступление актёров


Постановка спектакля айнами.

Постановка спектакля айнами.

 

4. Борцы


Борцы перед началом боя.

Борцы перед началом боя.

 

5. Японская борьба сумо


Момент боя.

Момент боя.

 

6. Буддистский священник


Медитация учителя.

Медитация учителя.

 

7. Самурай в полном облачении


Самураев растили бесстрашными и смелыми.

Самураев растили бесстрашными и смелыми.

 

8. Голова, как средство переноски


Женщины во время заготовки дров.

Женщины во время заготовки дров.

 

9. Дай Кагура


Выступление в маске.

Выступление в маске.

 

10. Японки


Красивые девушки в национальных костюмах.

Красивые девушки в национальных костюмах.

 

11. Какубешиши


Тренировка юных акробатов.

Тренировка юных акробатов.

 

12. Куртизанка


Девушка в полном облачении.

Девушка в полном облачении.

 

13. Мико (Весталка)


Служительница синтоистских храмов.

Служительница синтоистских храмов.

 

14. Намотка нитей


Японские женщины во время работы.

Японские женщины во время работы.

 

15. Одори


Подготовка к танцевальному фестивалю гейш Киото.

Подготовка к танцевальному фестивалю гейш Киото.

 

16. Музыкальный оркестр


Момент выступления.

Момент выступления.

 

17. Оркестр


Киото, скрипка, самисен.

Киото, скрипка, самисен.

 

18. Пожилая пара айнов


Всю жизнь вместе...

Всю жизнь вместе...

 

19. Зимняя прогулка


Прогулка в снежный день.

Прогулка в снежный день.

 

20. Проститутки


Куртизанки на работе.

Куртизанки на работе.

 

21. Задумавшаяся японка


Ах, думы мои думы...

Ах, думы мои думы...

 

22. Рикша


Особый вид транспорта, особенно распространённый в Восточной и Южной Азии.

Особый вид транспорта, особенно распространённый в Восточной и Южной Азии.

 

23. Рыбачки


Женщины, ожидающие своих мужей на берегу с рыбалки.

Женщины, ожидающие своих мужей на берегу с рыбалки.

 

24. Самурай


Один из самых влиятельных и колоритных персонажей истории Японии.

Один из самых влиятельных и колоритных персонажей истории Японии.

 

25. Переправа


Переправа через реку Сумида.

Переправа через реку Сумида.

 

26. Ткацкий станок


Женщины за работой на ткацком станке.

Женщины за работой на ткацком станке.

 

27. Торговец цветами


Цветы, выращенные собственноручно.

Цветы, выращенные собственноручно.

 

28. Фехтование


Приёмы владения ручным холодным оружием в рукопашном бою, нанесения и отражения ударов.

Приёмы владения ручным холодным оружием в рукопашном бою, нанесения и отражения ударов.

 

29. Японская красавица


Девушка в традиционном одеянии.

Девушка в традиционном одеянии.

 

30. Японские крестьяне


Женщины во время домашней работы.

Женщины во время домашней работы.

 

31. Японское кулинарное искусство


Традиционное приготовление пищи.

Традиционное приготовление пищи.

 

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