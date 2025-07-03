За что японский боксёр 46 лет просидел в тюрьме

Почти полвека боксёр-профессионал провёл в камере, ожидая исполнения смертного приговора. В прошлом успешный спортсмен с большими перспективами, он был обвинён в убийстве своего начальника, его жены и двоих детей. Судьба сыграла с японцем Ивао Хакамадой злую шутку, в самом расцвете сил лишив его надежды на будущее.
Убийство, в котором обвиняли Хакамаду, было совершено 30 июня 1966 года. Жертвой стал глава крупной фирмы, которая производила бобовую пасту. Его нашли мёртвым в собственном доме. Также обнаружили тела жены и двоих детей бизнесмена. После расправы преступник поджёг дом и скрылся. Подозрение пало на рабочего этой же компании Ивао Хакамада. На заводе обнаружили забрызганную кровью рубашку. Она была спрятана в чане с ингредиентами для производства пасты и по версии следователей могла принадлежать Хакамаде. Разбирательство продолжалось около двух лет. В сентябре 1968-го окружной суд в Сидзуоке вынес свой вердикт. Хакамада был приговорён к казни, единственным практикуемым в Японии способом – через повешение. Кроме окровавленной рубашки, главным аргументом стало признание самого Ивао. Как было установлено уже в наши дни, чтобы добиться этого признания, японца пытали. Японская пресса, немало писавшая об этом случае, приводит слова самого Хакамады, который рассказал родным и адвокатам шокирующие детали. Его допрос длился 23 дня подряд. Всё это время его били, не давали пить, не выводили в туалет, пытаясь таким образом сломить волю и заставить подписать протокол, согласно которому Хакамада признаёт себя виновным в убийстве четырёх человек.приложила все усилия для его освобождения. Она трижды заставляла адвокатов обжаловать решение суда. Все это время её брата содержали в камере смертников в полной изоляции. Ивао Хакамада понимал, что каждый день его жизни может стать последним. В любую минуту дверь могла отвориться, и под конвоем его могли доставить в комнату, где с потолка свисает верёвка. В таком состоянии он прожил 46 лет. Почти тридцать из них он сумел продержаться, но затем рассудок начал покидать заключённого. Речь стала бессвязной, он стал отказываться от свиданий с семьёй. После вынесения приговора прошло 44 года, когда его сестра Хидеко сумела добиться проведения ДНК-теста. Оказалось, что кровь на той самой рубашке принадлежит не Ивао, а другому человеку. Решено было вновь пересмотреть дело. Процедура длилась около двух лет, лишь в марте 2014-го Хакамада смог выйти из тюрьмы. После вынесения приговора прошло 44 года, когда его сестра Хидеко сумела добиться проведения ДНК-теста. Оказалось, что кровь на той самой рубашке принадлежит не Ивао, а другому человеку. Решено было вновь пересмотреть дело. Процедура длилась около двух лет, лишь в марте 2014-го Хакамада смог выйти из тюрьмы. Его случай внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Хакамада был признан человеком, который дольше всех прибывал в камере смертников. Этот опыт печальным образом сказался на состоянии японца, к тому времени ставшим глубоким стариком. Сутулый, с оплывшим лицом без всякого выражения, Хакамада, казалось, не ликовал по поводу своего освобождения. Когда он впервые предстал перед журналистами, у него спросили, что он хочет съесть. Ивао долго молчал, потупив глаза, но в конце концов сказал «Хочу пива и тортик». Долгое время после выхода на свободу бывший заключённый-смертник не мог улыбаться. Эмоции, казалось, больше ему недоступны. Однако заботами своей сестры он постепенно стал приходить в норму. Сейчас 82-летний Ивао Хакамада живёт жизнью обычного японского пенсионера.
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За что японский боксёр 46 лет просидел в тюрьме
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