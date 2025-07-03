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За что японский боксёр 46 лет просидел в тюрьме

За что японский боксёр 46 лет просидел в тюрьме Почти полвека боксёр-профессионал провёл в камере, ожидая исполнения смертного приговора. В прошлом успешный спортсмен с большими перспективами, он был обвинён в убийстве своего начальника, его жены и двоих детей. Судьба сыграла с японцем Ивао Хакамадой злую шутку, в самом расцвете сил лишив его надежды на будущее.


Убийство, в котором обвиняли Хакамаду, было совершено 30 июня 1966 года. Жертвой стал глава крупной фирмы, которая производила бобовую пасту. Его нашли мёртвым в собственном доме. Также обнаружили тела жены и двоих детей бизнесмена. После расправы преступник поджёг дом и скрылся. Подозрение пало на рабочего этой же компании Ивао Хакамада. На заводе обнаружили забрызганную кровью рубашку. Она была спрятана в чане с ингредиентами для производства пасты и по версии следователей могла принадлежать Хакамаде. Разбирательство продолжалось около двух лет. В сентябре 1968-го окружной суд в Сидзуоке вынес свой вердикт. Хакамада был приговорён к казни, единственным практикуемым в Японии способом – через повешение. Кроме окровавленной рубашки, главным аргументом стало признание самого Ивао. Как было установлено уже в наши дни, чтобы добиться этого признания, японца пытали. Японская пресса, немало писавшая об этом случае, приводит слова самого Хакамады, который рассказал родным и адвокатам шокирующие детали. Его допрос длился 23 дня подряд. Всё это время его били, не давали пить, не выводили в туалет, пытаясь таким образом сломить волю и заставить подписать протокол, согласно которому Хакамада признаёт себя виновным в убийстве четырёх человек.
В итоге он всё подписал. Суд был неумолим и назначил спортсмену высшую меру наказания. Почти 30 лет приговорённый старался заставить власти пересмотреть его дело. Ему удалось это сделать в 1980 году. Но пересмотр Верховным судом Японии не принёс ожидаемых результатов. Была подтверждена законность ранее вынесенного приговора. «Три года спустя Хакамада написал своему сыну: "Я докажу вам, что ваш отец никого не убивал. Полиция знает это лучше всех, и судьи, которые вели дело, тоже. Я сломаю эту железную цепь и вернусь к вам", – сообщает «The Japan Daily Press». Кроме детей, осуждённого на воле ждала его старшая сестра Хидеко Хакамада, которая также приложила все усилия для его освобождения. Она трижды заставляла адвокатов обжаловать решение суда. Все это время её брата содержали в камере смертников в полной изоляции. Ивао Хакамада понимал, что каждый день его жизни может стать последним. В любую минуту дверь могла отвориться, и под конвоем его могли доставить в комнату, где с потолка свисает верёвка. В таком состоянии он прожил 46 лет. Почти тридцать из них он сумел продержаться, но затем рассудок начал покидать заключённого. Речь стала бессвязной, он стал отказываться от свиданий с семьёй. После вынесения приговора прошло 44 года, когда его сестра Хидеко сумела добиться проведения ДНК-теста. Оказалось, что кровь на той самой рубашке принадлежит не Ивао, а другому человеку. Решено было вновь пересмотреть дело. Процедура длилась около двух лет, лишь в марте 2014-го Хакамада смог выйти из тюрьмы. После вынесения приговора прошло 44 года, когда его сестра Хидеко сумела добиться проведения ДНК-теста. Оказалось, что кровь на той самой рубашке принадлежит не Ивао, а другому человеку. Решено было вновь пересмотреть дело. Процедура длилась около двух лет, лишь в марте 2014-го Хакамада смог выйти из тюрьмы. Его случай внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Хакамада был признан человеком, который дольше всех прибывал в камере смертников. Этот опыт печальным образом сказался на состоянии японца, к тому времени ставшим глубоким стариком. Сутулый, с оплывшим лицом без всякого выражения, Хакамада, казалось, не ликовал по поводу своего освобождения. Когда он впервые предстал перед журналистами, у него спросили, что он хочет съесть. Ивао долго молчал, потупив глаза, но в конце концов сказал «Хочу пива и тортик». Долгое время после выхода на свободу бывший заключённый-смертник не мог улыбаться. Эмоции, казалось, больше ему недоступны. Однако заботами своей сестры он постепенно стал приходить в норму. Сейчас 82-летний Ивао Хакамада живёт жизнью обычного японского пенсионера.

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хидеко хакамада
ивао хакамад
the japan daily press
верховный суд, япония
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