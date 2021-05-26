9 ошибок во время покупок, которые неприятно бьют по бюджету

Некоторые привычки способны существенно истощить бюджет. /Фото: static.standard.co.uk
Время от времени делая покупки в магазине, мы можем увлечься и потратить слишком много. Реклама не стоит на месте, а производители придумывают все более изощренные приемы, которые заставляют покупателей наносить существенный урон своему бюджету незаметно и постепенно. Чтобы сэкономить и при этом не отказывать себе в нужных продуктах, стоит обратить внимание на самые распространенные ошибки шопинга, которые совершает каждый второй.
1. Не та полка в магазине
Делая покупки в супермаркете, не лишним будет посмотреть весь ассортимент товаров. /Фото: iurist.info
Торговый маркетинг — это очень хитрая штука. Чтобы максимизировать сумму своей выручки, большинство продуктовых магазинов размещают самые дорогие товары на полках, которые находятся на уровне глаз. Делают они так потому, что знают нелюбовь покупателей к поиску труднодоступных товаров: вряд ли кто-то часто наклоняется или встает на цыпочки, чтобы найти более выгодную цену, если рядом находится и так подходящий продукт. Чтобы сохранить свои финансы, необходимо расширить свои горизонты и хотя бы периодически заглядывать на нижнюю и верхнюю полки.
2. Слишком большая корзина
В магазине всегда лучше выбирать тележку поменьше. /Фото: topspb.tv
Еще один важный нюанс экономных покупок: корзина, подходящая бюджету. Исследования показали, что многие покупатели, которые ходят по магазину с большой тележкой, как правило, тратят больше денег, так как есть больше места для спонтанных покупок в последнюю минуту. Хорошее правило для сохранения бюджета: всегда брать самую маленькую из доступных тележек, а если не хватает места для какой-то покупки, будет лишний повод задуматься, а так ли она на самом деле нужна.
3. Покупка исключительно свежих продуктов
К выбору продуктов нужно подходить с особой тщательностью. /Фото: roscontrol.com
Если покупать только свежие продукты, можно столкнуться со значительными тратами. Конечно, свежие фрукты и ягоды, особенно если они сезонные — невероятное наслаждение, в котором не стоит себе отказывать. Однако не в сезон покупать их намного дороже. Если вы готовы доплачивать за свежесть — не проблема. Но для экономии своего бюджета можно пойти на небольшую хитрость: просто покупать больше замороженных фруктов, овощей или ягод.
Полезная информация от Novate.ru: Ученые и доктора едины во мнении, что многие полезные качества овощей и фруктов сохраняются при правильной заморозке. Витамины и питательные вещества, в том числе каротиноиды, тиамин и рибофлавин, совершенно не подвержены порче от низкой температуры, поэтому при необходимости можно экономить на свежих продуктах.
4. Неправильная часть курицы
Чтобы сэкономить, нужно обращать внимание на детали. /Фото: t1.daumcdn.net
Куриные грудки — отличный источник полезного белка, поэтому очень часто именно их покупают в мясных магазинах. Однако куриные грудки стоят недешево, по сравнению с другими частями курицы. Вместо того чтобы покупать их, можно выбрать куриные бедра и сэкономить свой бюджет. Они содержат те же самые полезные питательные вещества, как и грудка, но по гораздо более низкой цене.
5. Переплата за название бренда
При выборе товара основное внимание нужно обращать на состав, а не на название. /Фото: roscontrol.com
Хотя придерживаться одного и того же списка покупок год за годом очень удобно и занимает меньше времени, иногда стоит обращать внимание на новые продукты. Вполне возможно, что с тем же качеством и вкусом они будут стоить гораздо дешевле. Чтобы это не вызывало задержек, можно взять себе за правило при каждом походе в магазин изучать по одному продукту: в плане его новинок и цены, чтобы подобрать для себя и своего кошелька оптимальный вариант.
6. Игнорирование скидок
Распродажи и скидки — неплохой способ сэкономить. /Фото: headtopics.com
К любым скидкам нужно относиться внимательно, но и пренебрегать ими — неправильно. Тем более что сейчас, в эпоху электронной техники, это можно делать максимально быстро, комфортно и без лишних забот. Существует множество удобных приложений, с помощью которых можно отслеживать скидки, распродажи и купоны, а также следить за изменением цен в конкретных магазинах.
7. Покупки в неподходящее время
Чем меньше времени мы проводим в магазине, тем меньше соблазнов купить что-то лишнее. /Фото: c1.primacdn.cz
Для тех, кто хочет сэкономить больше денег и обеспечить максимальную эффективность своего шоппинга, важно убедиться, что поход в магазин назначен на правильное время. Для большинства людей это время, когда тело и мозг более внимательны. Именно поэтому покупки по утрам — наиболее оптимальный вариант для сохранения бюджета. Жирной и вредной пищи хочется меньше, да и долго делать покупки недосуг, что позволяет быстро пробежаться по списку и дальше спешить по будничным делам.
8. Шопинг под медленные песни
В магазине лучше слушать свою музыку, а не медленную и размеренную, которая играет в торговом зале. /Фото: i.cdn-vita.it
Научно доказано, что покупатели проводят больше времени в магазине, где музыка играет в более медленном темпе. А это значит, что, скорее всего, они купят больше товаров. Чтобы избежать лишних трат, лучше всего использовать наушники и включить свой плейлист с динамичными и оптимистичными песнями. Покупки под такую музыку также значительно сократят время.
9. Часты походы в магазины
Некоторые люди слишком часто делают покупки. /Фото: kp.ru
Если делать покупки чаще, чем раз в неделю, это, скорее всего, негативно скажется на семейном бюджете. Во-первых, зачастую приводит к тому, что дома появляются залежавшиеся продукты, которые рано или поздно приходится выбрасывать. Во-вторых, частые походы по магазинам приводят к импульсивным покупкам, которые не очень то и нужны, но «раз уж все равно здесь и цена такая приятная, то куплю». Планирование питания на неделю заранее отлично подходит для экономии денег и сохранения стройной талии.
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