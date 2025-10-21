5 способов приготовить вкусную кашу: рецепты, которые надолго станут любимыми

Несмотря на множество хвалебных отзывов в адрес всевозможных круп, мало кто на самом деле любит их есть. Для большинства слово «каша» вызывает на лице недовольство, особенно в случае с детьми. Тем не менее, есть множество различных способ приготовить ту или иную крупу настолько вкусно, что пальчики оближешь и захочешь добавку.
1. Овсянка в духовке
Овсянка с бананом. \ Фото: google.com.
Овсянка с бананами, запечённая в духовке – блюдо, которое можно подать не только на завтрак, а и на обед и даже ужин. К тому же, такую кашу по достоинству оценят маленькие привереды и разборчивые мужья, поскольку она не уступает любому магазинному десерту.
Ингредиенты:
• Хлопья овсяные быстрого приготовления - 100 г;
• Бананы спелые - 2 шт;
• Молоко - 150 мл;
• Вода - 300 мл;
• Корица молотая - одна щепотка;
• Микс орехов - одна полная горсть;
• Соль - по вкусу;
• Сахар - по вкусу.
Овсяная каша с бананами и орехами. \ Фото: klaever-health.nl.
Способ приготовления:
• Часть бананов (половину от одного) измельчить в блендере;
• Остальные полтора банана нарезать кольцами средней толщины;
• В миске смешать воду с молоком, банановым пюре, овсяными хлопьями;
• Добавить соль, сахар и корицу;
• Перемешать;
• Выложить в форму для запекания;
• Сверху посыпать дроблёными орехами;
• Поверх выложить кружочки бананов;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут;
• При желании перед подачей можно украсить парой листочков свежей мяты.
2. Перловка с овощами
Перловка с овощами. \ Фото: pinterest.ru.
О пользе перловой крупы слышали наверняка многие.
Ингредиенты:
• Перловка - 1 стакан;
• Морковка среднего размера - 1 шт;
• Перец болгарский красный - 1 шт;
• Помидоры среднего размера - 2 шт;
• Лук белый или фиолетовый среднего размера - 1 шт;
• Масло подсолнечное - 4-6 ч.л;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Соль - по вкусу.
Перловка с овощами в духовке. \ Фото: kitchenbook.jp.
Способ приготовления:
• Перловую крупу тщательно промыть под холодной проточной водой несколько раз;
• После отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• Откинуть на дуршлаг и остудить;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать кубиком среднего размера;
• Помидоры вымыть и нарезать таким же кубиком как и морковку;
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножку и сердцевину;
• Мякоть нарезать средними кубиками;
• Лук очистить и мелко нарезать;
• Все овощи сдобрить солью, перцем и подсолнечным маслом;
• Дать настояться 2-3 минуты;
• Затем переложить всё (овощи и перловку) в рукав для запекания;
• Закрепить концы специальными скобами;
• В рукаве для запекания сделать несколько проколов зубочисткой;
• Выложить на противень;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут;
• При желании перед подачей можно посыпать свежей мелко рубленной петрушкой.
3. Манка на кокосовом молоке
Манка на кокосовом молоке. \ Фото: et.cookinghealthy4u.com.
Скромная, но такая полезная манная каша, увы и ах, крайне редко пользуется популярностью у хозяек. И тем не менее, ловите простенький рецепт, благодаря которому ненавистная многим манка зазвучит совершенно иначе.
Ингредиенты:
• Манка - 60 г;
• Сахар коричневый - 1 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Молоко кокосовое - 120 мл;
• Вода - 240 мл;
• Ягоды на ваше усмотрение - 1 горсть;
• Орехи микс - 1 горсть.
Манная каша. \ Фото: traditionalfoodofvariouscountries.blogspot.com.
Способ приготовления:
• В кастрюле с толстым дном смешать молоко с водой и манной крупой;
• Добавить соль и сахар;
• Все тщательно перемешать, чтобы не было комочков;
• Готовить на среднем огне, периодически помешивая до тех пор, пока каша не загустеет;
• Разлить по тарелкам;
• Перед подачей украсить ягодами и дроблёными орехами;
• По желанию можно добавить тёртый шоколад или кокосовую стружку.
4. Кукурузная с брынзой
Кукурузная каша с брынзой. \ Фото: google.com.
Для тех, кто устал от риса и гречки, стоит обратить внимание на кукурузную крупу, тем более, когда перед вами такой рецепт.
Ингредиенты:
• Крупа кукурузная - 1 стакан;
• Сливки средней жирности - 1,5 стакана;
• Вода - 1 стакан;
• Соль - по вкусу;
• Паприка сладкая копчёная - 0,5 ч;
• Сахар - 1 щепотка;
• Брынза - 100 г;
• Базилик зелёный и фиолетовый - 5-6 листочков;
• Петрушка свежая - 2-3 веточки.
Карпатский башон. \ Фото: pinterest.co.uk.
Способ приготовления:
• Сливки смешать с водой и вылить в кастрюлю с толстым дном;
• На среднем огне довести до кипения;
• Затем тонкой струйкой всыпать кукурузную крупу;
• Приправить солью, паприкой и сахаром;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить до тех пор, пока крупа не начнёт загустевать (не забывайте периодически помешивать, чтобы не образовались комочки);
• После выключить огонь;
• Накрыть крышкой и оставить на 20-30 минут;
• Готовую кашу разложить по тарелкам;
• Сверху посыпать кубиками брынзы (можно натереть на крупную тёрку);
• Украсить мелко рубленной петрушкой и базиликом.
5. Гороховая с сыром и грецкими орехами
Гороховая каша. \ Фото: twitter.com.
И ещё один оригинальный рецепт – гороховая каша с сыром и грецкими орехами, приправленная ароматными специями и свежей зеленью.
Ингредиенты:
• Горох колотый - 1 стакан;
• Вода - 0,5 л;
• Масло сливочное - 1,5 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Паприка сладкая - 1 щепотка;
• Петрушка свежая - 2-3 стебля;
• Сыр твёрдый - 100 г;
• Орехи грецкие (ядра) - одна большая горсть.
Каша гороховая с зеленью. \ Фото: facebook.com.
Способ приготовления:
• Горох промыть под слегка тёплой проточной водой несколько раз;
• Затем переложить в миску, залить водой и оставить на всю ночь;
• Утром слить воду и ещё несколько раз промыть горох под проточной водой;
• Переложить в кастрюлю;
• Залить водой;
• Довести до кипения;
• После готовить на среднем огне примерно 50-60 минут;
• За 5-7 минут до готовности приправить солью, перцем и паприкой;
• Добавить сливочное масло;
• Перемешать;
• Выключить огонь;
• Накрыть крышкой;
• Дать настояться 10-15 минут;
• Разложить в тарелки;
• Посыпать дроблёнными грецкими орехами, тёртым сыром и свежей мелко рубленной петрушкой.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии