Вещи, которые нельзя дарить на новоселье

Приумножить счастье новоселов можно с помощью интересного подарка, способного украсить свежий ремонт. Тем не менее, гостям стоит крайне ответственно подойти к выбору презентов, которые они собираются им преподнести. Рассказываем, почему.
Покупка нового дома или квартиры — это важный жизненный этап, к которому идут годами. Именно поэтому те, кому удается обзавестись собственным жильем, непременно закатывают большой праздник для близких и друзей. Как известно, на новоселье нельзя приходить с пустыми руками — гостям необходимо выбрать интересный подарок, который не только порадует хозяев, но и пригодится им в новой квартире. Однако при выборе презента многие забывают о списке предметов, которые запрещено дарить новоселам: если верить преданиям и древним традициям, нижеперечисленные вещи могут навлечь беду и притянуть в новый дом неприятности.
Часы
Красивые настенные или напольные часы, идеально подходящие к интерьеру квартиры или дома, — всегда прекрасное приобретение. Однако лишь в том случае, если покупку совершают сами хозяева. Согласно народным поверьям, даря новоселам часы вы привлекаете в их жизнь скорую смерть и одинокую старость. Как только презент с циферблатом окажется в новом доме, жизнь начнет наполняться печальными мыслями о бренности бытия и бессмысленности жизни в целом.
Особенно опасны часы для молодой супружеской или влюбленной пары. Согласно поверьям, как только их стрелки остановятся, разлад будет неизбежен. В Китае, к слову, существует негласное табу на этот подарок. Многие жители этой страны считают, что жизненная энергия и ход стрелок неразрывно связаны между собой, а потому подаренные часы забирают с собой драгоценные минуты нашей жизни.
Зеркало
Предмет, с которым связано множество мифов и легенд. Много лет назад зеркало считалось одновременно и предметом особой роскоши, и самым настоящим бесовским изобретением. Его часто использовали для проведения ритуалов, а потому многие люди сторонились отражающего предмета как огня. Именно поэтому многие суеверия сегодня просят настороженно относиться к даже совершенно новому подаренному зеркалу, ведь оно не только может притягивать нечисть, но и красть молодость. Многие эзотерики уверяют, что такой презент станет причиной будущих ссор и расставаний. Зеркало должны покупать сами хозяева, чтобы предмет интерьера изначально «впитал» в себя только их энергетику.
Острые предметы
Ножи — это воплощение зла, в которых скапливается негативная энергетика. Увы, во многих народах издревле считалось, что инструмент для резания ассоциируется исключительно с насилием и страданием. Острые предметы становятся магнитом для всевозможных несчастий и ссор, а будучи подаренными привносят в дом разногласия и раздор. Считается, что ножи буквально «разрезают» связь между тем, кто их дарит, и тем, кто их получает.
Кстати, во многих странах ножи запрещено дарить и молодоженам. Считается, что острый инструмент неумолимо разрушают любовь новобрачных, наполняя их жизнь исключительно неприятными эмоциями.
Украшения из жемчуга
Жемчуг издревле считают символом женских слез. Если вы подарите жемчужное изделие хозяйке, то обречете ее и всех домочадцев на жизнь, полную слез и страданий. Приберегите жемчужные ожерелья и серьги для другого случая — например, для дня рождения или годовщины свадьбы. Считается, что для этих праздников жемчуг играет совсем другую роль: он добавляет в жизнь счастья и укрепляет семейные отношения.
Деньги
Если вам кажется, что деньги — самый лучший подарок, то мы спорить не станем, но небольшую оговорку все-таки сделаем. Дело в том, что такой подарок может однажды привести хозяев к разорению: согласно легенде, подаренные средства будут отбирать у семьи благополучие и достаток, невольно притягивая их к дарителю. А потому наберитесь терпения и постарайтесь включить фантазию — вокруг более чем достаточно достойных презентов.
Что можно подарить
Светильник
В арабских странах издревле существует интересный обычай: как только гости входят в дом, хозяева традиционно произносят фразу «Ты принес в наш дом свет». В первые недели, проведенные в новом доме, крайне важно не задумываться о будущих счетах за электроэнергию и зажигать свет по максимуму, чтобы наполнить все помещения теплотой и уютом, заряжая их благоприятной энергетикой. Именно поэтому торшер, ночник или бра станут прекрасным подарком для новоселов, которые только обживаются в своем новом гнездышке.
Подкова
Небольшой талисман, который с древних времен считается символом удачи и изобилия, тоже прекрасно подойдет в качестве подарка на новоселье. Перед тем, как подарить подкову, обязательно расскажите близким о важности расположения этого предмета. Вешать подкову необходимо над дверью ножками вверх: считается, что если повесить подковку над дверью перед входом в дом, то жильцам удастся обеспечить себя защитой от нечистой силы, болезней и сглаза.
Ключница
Ключница символизирует безбедную и счастливую жизнь. Однако ее необходимо правильно преподнести. Дарить ключницу стоит с улыбкой на лице и искренними желаниями благополучия и радости. Полезный презент позволит быстрее обжиться на новом месте и станет своеобразным талисманом, защищающим дом
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