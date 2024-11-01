Как слава отравила жизнь Андрею Григорьеву-Аполлонову и Удалось ли найти своё счастье Рыжему

Андрей Григорьев-Апполонов более известен широкой публике, как Рыжий из Иванушек. У него огромная армия поклонниц. Он обладает удивительной харизмой. Где бы Андрей не появился, он буквально озаряет это пространство светом, настолько он позитивный человек. Как попал в коллектив, который популярен уже много лет, чьи песни знают наизусть фанатки разных возрастов?
Бессменный солист группы Иванушки
Бойз-бенд отметил уже своё 30-летие. Это удивительно, ведь его солисты уже не мальчики. Их фанатки взрослели вместе с ними. Обычно век такого рода группы очень недолог. Мальчики становятся мужчинами и девочки теряют к ним интерес. Если бывшие мальчики не в силах продемонстрировать какой-то музыкальный талант, то об этих исполнителях забывают навсегда. С Иванушками вышло по-другому. Несмотря на то, что два бессменных участника группы уже давно разменяли шестой десяток, коллектив остаётся популярным.
Андрей Григорьев-Аполлонов в детстве с родителями. / Фото: @apollonov_ag
Старые хиты вызывают у старых фанаток ностальгию по беспроблемной молодости. Юные поклонницы тоже очень любят эти песни. Такое редко кому удаётся. Сам Андрей Григорьев-Апполонов называет Иванушек «группой Дунканов МакЛаудов».
Андрей Григорьев-Аполлонов в молодости. / Фото: @apollonov_ag
Текучка вокалистов
Первый состав Иванушек: Андрей Григорьев-Аполлонов, Игорь Сорин, Кирилл Андреев. / Фото: moslenta.ru
Бессменные участники коллектива - Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов не обладают достаточными вокальными данными, чтобы петь песни. Поэтому изначально в группе был один «голосистый» парень — Игорь Сорин.
Второй состав Иванушек. / Фото: tsn.ua
После его трагической гибели это место занял Олег Яковлев, а после него - талантливый молодой вокалист Кирилл Туриченко. Несмотря на слухи, что он вот-вот покинет коллектив, Туриченко продолжает выступать с Иванушками.
Третий состав Иванушек с Кириллом Туриченко. / Фото: ria.ru
Жизнь как на витрине
После создания коллектива, два года прошли как в тумане. Они что-то записывали, выпускали, но никакой отдачи не было. Потом, очень резко, после выхода клипа на песню «Тучи», вся троица проснулась знаменитой. Им не давали прохода на улицах, их везде узнавали. Концерты превратились в бесконечную череду. Бывало так, что в месяц было до 40 выступлений. Турне проходило в бешеном темпе — каждый день новый город.
У такой славы есть всегда две стороны. С одной - всё это прекрасно и приятно. Тебя узнают на улицах, пропускают без очереди и так далее. С другой — тебе не дают прохода. Ты не можешь спокойно погулять, побыть один или с любимым человеком. Твоя жизнь проходит как на витрине. Фанатки дежурят у подъезда, лезут в окна. В буквальном смысле. Вот эта сторона здорово отравляет жизнь. Со своими собственными детьми Андрей не мог пойти в парк, в торговый центр, в кафе. Его сразу обступали фанаты и весь досуг на этом заканчивался. Так исполнитель практически был лишён возможности проводить досуг с семьёй вне дома. Для этого надо было либо сидеть безвылазно в квартире или уезжать на отдых в другую страну.
Слава испортила отношения в семье. / Фото: grazia.ru
Личная жизнь
Личная жизнь у артиста, которого у подъезда и дверей квартиры караулили каждый день полсотни готовых на всё фанаток, конечно же, была бурной. Несмотря на чрезмерное внимание поклонниц и даже их преследования, Андрею, всё же, удалось жениться. Первой его избранницей стала Мария Лопатова. В гражданском браке они прожили несколько лет, расстались на почве охлаждения отношений из-за потери ребёнка. Григорьев-Апполонов вновь выбрал девушку по имени Маша. В 2003 году она родила Андрею первенца — Ивана. После этого они узаконили свои отношения. Через 5 лет у пары родился второй сын — Артемий.
Вероятно, из-за того, что мужа постоянно не было дома, между супругами произошёл разлад. Расставались они очень некрасиво. Мария изменила Андрею и к официальному оформлению развода была уже беременна от другого. Артист очень тяжело переживал это событие. Старший сын остался жить с ним в Москве, а младший поехал с матерью и отчимом в Санкт-Петербург. Общение с сыном Мария не ограничивала.
Сейчас неизвестно, занято ли сердце Рыжего из Иванушек. Сам он говорит, что открыт для любых перемен в личной жизни. Не так давно коллеги по группе заметили в нём резкие позитивные перемены. Они думают, что Андрей наконец-то снова влюбился. Сам артист пока скрывает своё счастье от общественности.
Андрей Григорьев-Аполлонов скрывает свою личную жизнь. / Фото: pinterest.com
В жизни Григорьева-Аполлонова не обошлось и без скандалов. В 2020 году на телевидение пришла женщина, поклонница Иванушек и поведала о том, что воспитывает от Рыжего сына. Сам артист это отрицал. Общественность очень бурно обсуждала этот вопрос, пока не был сделан тест ДНК, который показал, что ребёнок не от певца.
В чём секрет такой «долгоиграющей» популярности
Конечно, Андрей не может похвастаться выдающимися вокальными данными, но у него просто сногсшибательная харизма. Кроме этого, Игорь Матвиенко очень грамотно подбирает материал для группы, чтобы по максимуму задействовать все достоинства каждого её участника. Результатом является то, что песни Иванушек International до сих пор на слуху, залы забиты битком, а уже немолодые «мальчики» всё также популярны. Андрей умеет «зажечь» зал, он обладает невероятным артистизмом. В сочетании всех этих факторов и кроется секрет успеха коллектива.
Сам Андрей Григорьев-Аполлонов называет себя «рыжим кардиналом» группы. Он говорит, что, как самый опытный артист, учил ребят изначально двигаться на сцене, танцевать и даже держать микрофон. За плечами Андрея учёба в ГИТИСе, участие в мюзикле «Метро» и другие громкие проекты, также он был художественным руководителем театра мод и постановщиком шоу. Артист-многостаночник имел богатый опыт и до Иванушек International.
Андрей Григорьев-Аполлонов со старшим сыном. / Фото: @apollonov_ag
«Всё преходящее, а музыка-вечна»
Андрей говорит, что переоценить влияние музыки на людей просто невозможно. Ведь понравившийся фильм можно пересмотреть максимум десяток раз, книгу перечитать — и того меньше, а любимые песни могут крутиться в плейлисте каждый день в течение многих лет сотни и тысячи раз!
Песни Иванушек International выполняют, по его словам, важную функцию — они помогают людям отвлечься от тяжёлой окружающей реальности, разгрузить мозг от насущных проблем. Слушая лёгкие и позитивные песни, люди настраиваются на более позитивную волну, их сердца смягчаются. Коллега Андрея по группе, Кирилл Андреев, говорит, что они несут в мир любовь своей музыкой.
На концертах идёт мощный обмен энергией с аудиторией. Это ощущение не сравнить ни с чем. Хотя сейчас Иванушки International не имеют той популярности, какая у них была в шальные 1990-е, Григорьева-Апполонова по сей день знает вся страна. Его узнают на улице, просят дать автограф, сфотографироваться, приглашают на ток-шоу и берут у него интервью.
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