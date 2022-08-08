Зачем лошади нужны кудри?

В завитушках у нее может быть все: шерсть, хвост, грива и даже ресницы. И это не баран, а самая настоящая лошадь. Зачем ей кудри?







Ее так и называют — забайкальская кучерявая, и это единственная порода лошадей, которые обладают кудрями. Живут лошадки на территории современной Читинской области.







Примечательно, что завитушки — не эксперименты генетиков, а настоящее чудо природы, спасающее от сурового климата. Принято считать, что история этих лошадей началась примерно 3000 лет назад в результате смешения кровей коней тюрков Забайкалья и лошадей монгольских племен, но документальное признание породы случилось только в 1940 году. Лошади были дикими, сами себе искали пропитание, но широкого распространения не получили: маленькие, толстенькие (рост 140 см при весе 400 кг), с проблемной шерстью… Правда, добрые и покладистые — но это в природе скорее минус.







Сейчас забайкальская кучерявая считается очень редкой породой. Поголовье в Читинской области на сегодняшний день составляет всего около 300 лошадей, хотя этих животных можно встретить также в Таджикистане и даже в Саудовской Аравии. Неудивительно, что при такой редкости цена на одну особь стартует с 70 000 руб.







Этот вид лошадей чрезвычайно вынослив, прыгуч, обладает крепким здоровьем, неприхотлив к питанию и содержанию.

Даже глубокие «старики», достигшие 20 лет (что для лошади весьма почтенный возраст), не теряют работоспособности, а иногда даже и плодовитости. А еще, говорят, шерсть «кудряшек» совершенно не вызывает аллергии, что бывает с другими скакунами.Курчавые лошади универсальны: их можно использовать и для конных шоу, и для скачек, и для тягловых работ, и для путешествий. Эта лошадка очень контактна, послушна и подходит даже для детского спорта. У нее есть лишь одно слабое место: ее кучеряшки, которые могут пропасть, если держать животных в закрытом загоне.С забайкальской породой лошадей связаны и рекорды. Так, сотник Российский императорской армии, некто Дмитрий Николаевич Пешков совершил свой знаменитый переход из Благовещенска в Санкт-Петербург по зимним сугробам на «родственнике» байкальских кучерявых. Все 9000 км пути полковника вез один-единственный конь по кличке Серый, принадлежавший к породе азиатских лошадей — «монголок». Пешков решил доказать, что забайкальские скакуны не только не хуже европейских, но и гораздо выносливее. Выехав из Благовещенска 7 ноября 1889 года, застав в пути и сорокаградусные морозы, и весеннюю распутицу, казак триумфально въехал в столицу 3 мая 1890-го . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)