7 интересных фактов о знаменитых книгах

Интересные факты о знаменитых книгах.
Обычно, когда коротаешь вечер за той или иной книгой, то не задумываешься об истории ее создания или влиянии на окружающих. А ведь за каждым достойным произведением стоит не менее интересная история или тайна.
1. Э. По «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима»
Обложка книги Э. По «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима».
В романе Эдгара По «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима» (1838) описывается эпизод, где корабль терпит крушение во время шторма, а на плоту спасаются только четверо человек. Чтобы не умереть, они съедают одного – Ричарда Паркера. В 1884 году произошло реальное происшествие с затонувшей яхтой и четырьмя спасенными в шлюпке. Чтобы выжить, трое съедают юнгу, которого звали тоже Ричард Паркер.
2. Д. Роулинг «Гарри Поттер»
Д. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». | Фото: inpleno.com.ua.
В 1995 году Джоан Роулинг окончила работу над своей книгой «Гарри Поттер и философский камень». Ее литературный агент отослал рукопись в 12 издательств, но безуспешно. Спустя год редактор небольшого издательства Bloomsbury согласился напечатать «Гарри Поттера», не веря в успех предприятия. Сам же он посоветовал писательнице найти нормальную работу.
3. Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»
Обложка к книге Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». | Фото: talkyland.com.
Рэй Брэдбери назвал свое произведение «451 градус по Фаренгейту», т. к. при такой температуре якобы самовозгорается бумага. На самом деле это происходит при тех же градусах, но только по Цельсию. Писатель утверждал, что консультировался по этому поводу с пожарником, но тот перепутал шкалы.
4. Р. Стивенсон «Остров Сокровищ»
Обложка к книге Р. Стивенсон «Остров Сокровищ». | Фото: biblio.by.
Всем известна пиратская песня: «Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!» Обычно «йо-хо-хо» воспринимается как хохот, но на самом деле это восклицание использовали британские моряки. Его аналогом можно назвать: «Раз, два, взяли!»
5. А. Кристи «Вилла «Белый конь»
Обложка к книге А. Кристи «Вилла «Белый конь». | Фото: img.yakaboo.ua.
Книга Агаты Кристи «Вилла «Белый конь» однажды спасла человеку жизнь, т. к. в ней описывался яд таллий и его влияние на организм. В 1977 году в одной из лондонских больниц находилась пациентка с неизвестной болезнью. Медсестра, читавшая детектив, по симптомам поняла, что это было отравление таллием и пациентку спасли.
6. А. С. Пушкин «Евгений Онегин»
А. С. Пушкин «Евгений Онегин». | Фото: bookshop.8212.ru.
В «Евгении Онегине» А. С. Пушкина есть строки:
Он в том покое поселился,
Где деревенский старожил
Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил.
Пушкин использовал слово «муха» в качестве метафоры, а не в прямом значении. Быть «под мухой» значит быть в состоянии алкогольного опьянения. Из этого следует, что герой от скуки выпивал.
7. Я. Флеминг «Джеймс Бонд»
Обложка к книге Я. Флеминга «Джеймс Бонд». | Фото: 1.bp.blogspot.com.
Когда Ян Флеминг задумывал роман о супершпионе, он никак не мог подобрать ему подходящее имя. Но однажды к нему в руки попала книга по орнитологии, автором которой был Джеймс Бонд. Прочитав это простое и короткое имя, Флеминг вмиг понял, как назвать своего героя. Кстати, в фильме о приключениях Джеймса Бонда «Умри, но не сейчас», главный герой проникает на Кубу под видом орнитолога. А в руках у него книга настоящего Джеймса Бонда.
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