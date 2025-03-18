История кораблей, которые пострадали от «Бермудского треугольника»

Бермудский треугольник — район в Атлантическом океане, ограниченный Флоридой и Бермудскими островами, Пуэрто-Рико и Багамами, — знаменит таинственными, мистическими исчезновениями морских и воздушных судов. Многие годы он наводит настоящий ужас на население земного шара — ведь истории о необъяснимых катастрофах и кораблях-призраках у всех на слуху.

«Розали»

«Аталанта»

Неизвестная покинутая шхуна

Джошуа Слокам и его яхта

Март 1918 года «Циклоп»

«Кэрролл А. Диринг»

«Котопакси»

«Судуффко»

«Джон энд Мэри»

«Протеус» и «Нереус»

«Рубикон»

«Сити Белл»

«Сандра»

«Саутерн Дистрикте»

«Сноу Бой»

«Уичкрафт»

«Эль Кэриб»