История кораблей, которые пострадали от «Бермудского треугольника»

Бермудский треугольник — район в Атлантическом океане, ограниченный Флоридой и Бермудскими островами, Пуэрто-Рико и Багамами, — знаменит таинственными, мистическими исчезновениями морских и воздушных судов. Многие годы он наводит настоящий ужас на население земного шара — ведь истории о необъяснимых катастрофах и кораблях-призраках у всех на слуху.
Многочисленные исследователи пытаются объяснить аномалию Бермудского треугольника. В основном это теории похищений судов пришельцами из космоса или жителями Атлантиды, перемещения через дыры во времени или разломы в пространстве и другие паранормальные причины. Ни одна из этих гипотез пока не получила подтверждения.
Противники «потусторонних» версий утверждают, что сообщения о таинственных событиях в Бермудском треугольнике сильно преувеличены. Морские и воздушные суда пропадают и в других районах земного шара, иногда бесследно. Неисправность радио или внезапность катастрофы может помешать экипажу передать сигнал бедствия.
Кроме того, поиск обломков в море — очень непростая задача. Также, район Бермудского треугольника очень сложен для навигации: здесь большое количество отмелей, часто зарождаются циклоны и штормы.
Предложена гипотеза, объясняющая внезапную гибель судов и самолетов выбросами газа — например, в результате распада гидрата метана на дне моря, когда плотность понижена настолько, что корабли не могут держаться на плаву. Некоторые предполагают, что поднявшись в воздух, метан может вызвать также крушение самолетов — например, из-за понижения плотности воздуха.
Высказывалось мнение, что причиной гибели некоторых судов, в том числе и в Бермудском треугольнике, могут быть так называемые блуждающие волны, которые могут достигать в высоту 30 метров. Предполагается также, что в море может генерироваться инфразвук, который оказывает воздействие на членов экипажа судна или самолета, вызывая панику, в результате чего люди покидают судно.
Рассмотрим природные особенности этого региона — действительно чрезвычайно интересного и необычного.
Площадь бермудского треугольника составляет чуть более миллиона квадратных километров. Здесь огромные мелководья и глубоководные впадины, шельф с мелководными банками, материковый склон, краевые и срединные плато, глубокие проливы, абиссальные равнины, глубоководные желоба, сложная система морских течений и запутанная атмосферная циркуляция.
В бермудском треугольнике есть несколько подводных гор и холмов. Горы покрыты мощными коралловыми рифами. Некоторые подводные горы возвышаются на дне океана в одиночку, другие образуют группы. В Атлантическом океане, кстати, их значительно меньше, чем в Тихом.
Здесь располагается желоб Пуэрто-Рико — самая глубокая часть Атлантического океана. Его глубина 8742 метров.
Подо дном бермудского треугольника находятся в основном осадочные породы — известняки, песчаники, глины. Толщина их слоя колеблется от 1—2 до 5—6 километров.
Меньшая (южная) часть треугольника относится к тропическим морям, большая (северная) — к субтропическим. Температура воды на поверхности колеблется здесь от 22 до 26 °С, но на мелководье, а так-
же в заливах и лагунах может быть и значительно выше. Соленость вод лишь немного превышает средние показатели — кроме, опять-таки, мелководий, заливов и лагун, где соленость может возрасти. Воды здесь заметно теплее, чем в других частях океана на тех же географических широтах, поскольку именно здесь течет теплый Гольфстрим.
Течение в Бермудском треугольнике быстрое, затрудняет либо тормозит движение судов, плывущих против него; оно пульсирует, меняет скорость и местоположение, причем изменения абсолютно невозможно прогнозировать; оно создает воздействующие на погоду нерегулярные вихри, некоторые из них обладают значительной силой. На границе его теплых вод с более холодными окружающими водами часты туманы.
Над треугольником дуют пассаты — постоянные ветры, дующие в Северном полушарии в юго-западном направлении, на высоте до 3 километров. На больших высотах в противоположном направлении дуют антипассаты.
В южной части треугольника, примерно между Флоридой и Багамскими островами, в году примерно 60 штормовых дней. По сути, каждый пятый-шестой день случается шторм. Если двигаться на север, в сторону Бермудских островов, то число штормовых дней в году возрастает, то есть шторм бывает уже каждый четвертый день. Очень часты разрушительные циклоны, ураганы, а также торнадо.
Все это способствует тому, что в Бермудском треугольнике пропадает множество морских и воздушных судов. Может быть, причина не такая уж мистическая? Но с уверенностью утверждать это нельзя, так как остается очень много необъяснимых загадок.
В Бермудском треугольнике исчезает ОЧЕНЬ много судов и даже самолетов, хотя в момент катастрофы почти всегда хорошая погода. Суда и самолеты погибают внезапно, экипажи о неполадках не сообщают, сигналов бедствия не посылают. Обломки самолетов и судов обычно не находят, хотя поиски ведутся интенсивные, с привлечением всех соответствующих служб.
Часто Бермудскому треугольнику приписывают катастрофы, в реальности случившиеся далеко за его пределами. Мы отобрали самые известные подтвержденные жертвы Бермудского треугольника среди кораблей.
«Розали»
В августе 1840 года неподалеку от столицы Багамских островов Нассау было обнаружено французское судно «Розали», дрейфовавшее с поднятыми парусами без экипажа. Судно не имело никаких повреждений и было вполне пригодно к плаванию. Все выглядело так, словно команда покинула «Розали» несколько часов назад.
«Аталанта»
31 января 1880 года от Бермудских островов отошло британское учебное парусное судно «Аталанта», на борту которого было 290 офицеров и курсантов. По пути в Англию оно исчезло, не оставив следов.
«Аталанта»
Этот случай был в центре внимания общественности, о нем ежедневно писала «Таймс», причем даже спустя многие месяцы после исчезновения парусника.
«Таймс» (Лондон), 20 апреля 1880 г., с. 12: «Вчера в Портсмут прибыла канонерская лодка «Эйвон». Капитан сообщил, что поблизости от Азорских островов он заметил огромное количество плавающих обломков… Море буквально кишело ими. Гавань острова Фаял была заполнена судами, потерявшими мачты. И в течение всех пяти дней, пока «Эйвон» оставался на рейде Фаяла, обломков становилось все больше.
Однако не было никаких свидетельств того, что какое-нибудь судно затонуло или было разбито штормом… Некоторые офицеры «Эйвона» считают, что «Аталанта», возможно, натолкнулась на айсберг, но они категорически отрицают, что судно могло перевернуться».
Лоуренс Д. Куше опубликовал в своей книге отрывки из газетных статей, официальные сообщения Британского адмиралтейства и даже свидетельства двух моряков, согласно которым «Аталанта» была судном весьма неустойчивым и со своими 109 тоннами воды и 43 тоннами балласта на борту легко могла перевернуться и утонуть даже во время несильного шторма.
Ходили слухи, что в экипаже имелось только два более или менее опытных офицера, которые были вынуждены остаться на Барбадосе, поскольку заболели желтой лихорадкой. Следовательно, на судне плыли 288 неопытных моряков.
Анализ метеорологических данных подтвердил, что с начала февраля в районе Атлантического океана между Бермудскими островами и Европой бушевали сильные штормы. Возможно, судно погибло где-то очень далеко от Бермудского треугольника, поскольку из ожидавших его 3000 миль пути лишь 500 проходили через «треугольник». И все-таки «Аталанту» считают одной из подтвержденных жертв «треугольника».
Неизвестная покинутая шхуна
В 1881 году английское судно «Эллен Остин» встретило в открытом океане покинутую шхуну, полностью сохранившую мореходные качества и лишь незначительно поврежденную. На шхуну перебралось несколько матросов, и оба судна взяли курс на Сент-Джонс, расположенный на острове Ньюфаундленд.
Вскоре опустился туман, и суда потеряли друг друга из виду. Через несколько дней они вновь встретились, и снова на шхуне не было ни одной живой души. Капитан «Эллен Остин» хотел высадить на шхуну еще один небольшой спасательный экипаж, но моряки категорически отказались, утверждая, что шхуна проклята.
У этой истории есть два продолжения с различными версиями. В первой версии капитан «Эллен Остин» попытался пересадить на шхуну еще один спасательный экипаж, но матросы не захотели больше рисковать, и шхуну оставили в океане.
По другой версии, второй спасательный экипаж все-таки был пересажен на шхуну, но потом налетел шквал, суда разошлись на значительное расстояние друг от друга, и ни шхуны, ни ее второго экипажа уже больше никто никогда не видел.
Джошуа Слокам и его яхта
Джошуа Слокам, сумевший первым в истории человечества в одиночку под парусом обойти вокруг земного шара, бесследно исчез в ноябре 1909 года, совершая сравнительно короткий переход от острова Мартас-Виньярд к берегам Южной Америки — через Бермудский треугольник.
Парусная яхта «Спрей»
14 ноября 1909 года он отошел от острова Мартас-Винъярд и с того самого дня о нем не было никаких известий. По мнению тех, кто знал капитана Слокама, он был слишком хорошим моряком, а «Спрей» – слишком хорошей яхтой, чтобы они не справились с любой из обычных трудностей, какие может уготовить океан.
Никто не знает наверняка, что с ним случилось, хотя недостатка в догадках и версиях не было. Существуют «достоверные» свидетельства некоторых моряков, которые и после роковой даты видели живого и невредимого Слокама в различных портах мира.
За эти годы было предложено немало гипотез, объясняющих его исчезновение. В конце концов, мог налететь ураган такой силы, что потопил его яхту. «Спрей» мог сгореть. Он мог пойти ко дну, столкнувшись ночью с каким-нибудь судном.
В прибрежных водах столкновение маленького суденышка с большим кораблем не такая уж редкость. Огни на парусной яхте, как правило, довольно тусклые, иногда бывают не видны из-за ее же собственных парусов. Крупное судно могло легко разбить в щепы 37-футовый пол, и никто при этом не ощутил бы даже толчка.
Эдвард Роу Сноу в своей книге «Загадочные события у берегов Новой Англии» уверяет, что на яхту наскочил почтовый пароход водоизмещением около 500 тонн. «Делом» Слокама занимался даже суд, разбиравший самые различные свидетельства. По показаниям сына Виктора Слокама, отец был в блестящей форме, а яхта практически непотопляема.
Высказывалось даже предположение, безоговорочно принятое некоторыми «знатоками», что Джошуа Слокам якобы не был счастлив в браке и поэтому инсценировал катастрофу, чтобы скрыться и провести остаток своих дней в уединении.
Март 1918 года «Циклоп»
4 марта 1918 года от острова Барбадос отошло грузовое судно «Циклоп» водоизмещением 19 600 тонн, на борту которого было 309 человек и груз марганцевой руды. Судно имело в длину 180 метров и было одним из самых крупных в военно-морском флоте США.
«Циклоп» на реке Гудзон, 1911 год
Оно направлялось в Балтимор, но туда так и не прибыло. Оно ни разу не послало сигнала «SOS» и не оставило никаких следов. Поначалу предполагали, что судно могло быть торпедировано немецкой подводной лодкой, но в то время немецких подводных лодок там не было. По другой версии, корабль наскочил на мину. Однако и минных полей здесь не было.
Министерство военно-морского флота США после тщательного расследования опубликовало заявление: «Исчезновение “Циклопа” является одним из самых крупных и наиболее трудноразрешимых случаев в анналах военно-морского флота. Точно не установлено даже место катастрофы, неизвестны причины несчастья, не обнаружено ни малейших следов судна.
Ни одна из предложенных версий катастрофы не дает удовлетворительного объяснения, при каких обстоятельствах оно пропало». Президент Вудро Вильсон сказал, что «только Бог и море знают, что произошло с кораблем». А один журнал написал статью о том, будто бы из морских вод вынырнул огромных размеров кальмар и увлек судно в морскую пучину.
В 1968 году водолаз военно-морских сил Дин Хейвз, входивший в состав команды, занимавшейся поисками пропавшей атомной подводной лодки «Скорпион», обнаружил на глубине 60 метров в 100 километрах к востоку от Норфолка корабельный остов. Рассматривая впоследствии фотографию «Циклопа», он уверял, что на дне лежал именно этот корабль.
«Циклоп» по-прежнему фигурирует на страницах печати и не только как один из персонажей Легенды о Бермудском треугольнике. Это было первое крупное судно, снабженное радиопередатчиком, которое исчезло, не послав сигнала «SOS», и самое большое судно военно-морского флота США, которое пропало, не оставив никаких следов.
Каждый год, в марте, когда исполняется очередная годовщина со дня его исчезновения, снова пишутся статьи об этом таинственном событии, обновляются старые и выдвигаются новые теории и, наверное, в сотый раз публикуется уже ставшая знаменитой фотография «Циклопа». Его исчезновение и по сей день продолжают не без основания называть «самой неразрешимой загадкой в анналах военно-морского флота».
«Кэрролл А. Диринг»
Пятимачтовая шхуна «Кэрролл А. Диринг» была обнаружена в январе 1921 года на отмели Дайамонд Шоулз. Она не имела никаких повреждений, паруса были подняты, на столах стояла еда, но на борту не оказалось ни одной живой души, если не считать двух кошек.
Экипаж «Диринга» состоял из 12 человек. Никого из них обнаружить не удалось, и до сих пор неизвестно, что с ними случилось. 21 июня 1921 года в море была выловлена бутылка с запиской, которая, предположительно, могла быть брошена кем-то из членов экипажа:
«Мы в плену, находимся в трюме и закованы в наручники. Как можно скорее сообщите об этом в правление компании».
Страсти разгорелись еще больше, когда жена капитана якобы узнала почерк судового механика Генри Бейтса, а графологи подтвердили идентичность почерка на записке и на его бумагах. Но спустя некоторое время обнаружилось, что записка подделана, и в этом даже признался сам автор.
Судебное расследование, однако, выявило важные обстоятельства: 29 января шхуна проходила мимо маяка на мысе Лукаут, штат Северная Каролина, и подавала сигналы о том, что попала в опасное положение, так как потеряла оба судовых якоря.
Потом шхуну увидели к северу от маяка еще с одного судна, при этом она вела себя довольно странно. Метеорологические сводки на начало февраля содержат указания на сильный шторм у побережья Северной Каролины с ветрами, скорость которых достигала 130 километров в час.
«Котопакси»
29 ноября 1925 года судно «Котопакси» вышло из Чарлстона с грузом угля и взяло курс на Гавану. Проходя через центр бермудского треугольника, оно исчезло, не оставив ни малейшего следа и не успев послать сигнал «SOS». Ни обломки судна, ни экипаж не были обнаружены.
«Судуффко»
Грузовое судно «Судуффко» вышло из Порт-Ньюарка, штат Нью-Джерси, и, взяв курс на юг, бесследно исчезло в бермудском треугольнике. Представитель компании заявил, что оно исчезло, словно проглоченное гигантским морским чудовищем.
Судно отплыло из Порт-Ньюарка 13 марта 1926 года и взяло курс на Панамский канал. Портом его назначения был Лос-Анджелес. На нем был экипаж из 29 человек и груз весом около 4000 тонн, включая большую партию стальных труб.
Судно двигалось вдоль побережья, но уже на второй день после отплытия с ним была потеряна связь. Поиски судна продолжались целый месяц, но не было обнаружено ни малейшего следа. Правда, метеорологические сводки и показания капитана лайнера «Аквитания», шедшего тем же курсом навстречу «Судуффко», подтверждают, что через этот район 14—15 марта проходил тропический циклон.
«Джон энд Мэри»
В апреле 1932 года в 50 милях к югу от Бермудских островов греческая шхуна «Эмбиркос» обнаружила двухмачтовое судно «Джон энд Мэри». Судно оказалось брошенным, экипаж его загадочным образом исчез.
«Протеус» и «Нереус»
«Протеус»
В конце ноября 1941 года от Виргинских островов отошло судно «Протеус», а несколько недель спустя — «Нереус». Оба судна направлялись в Норфолк, но ни одно из них не прибыло к месту назначения, оба исчезли при загадочных обстоятельствах.
США были заняты нападением японцев на Перл-Харбор и объявлением войны Японии, поэтому исчезновение судов не вызвало отклика. Изучение после войны архивов германского военно-морского флота показало, что «Протеус» и «Нереус» не могли быть потоплены подводными лодками.
«Рубикон»
22 октября 1944 года у берегов Флориды обнаружили судно без экипажа. Единственным живым существом на борту была собака. Судно было в отличном состоянии, если не считать пропавших спасательных шлюпок и порванного буксирного троса, свисавшего с носа корабля.
Личные вещи членов экипажа также оставались на борту. Последняя запись в судовом журнале была сделана 26 сентября, когда судно находилось еще в порту Гаваны. «Рубикон», по-видимому, шел вдоль побережья Кубы.
«Сити Белл»
5 декабря 1946 года в море была обнаружена шхуна без экипажа. Она следовала курсом из столицы Багамских островов Нассау на один из островов архипелага — Гранд-Терк. На судне все было в порядке, спасательные шлюпки находились на своих местах, только экипаж бесследно исчез.
«Сандра»
В июне 1950 года 120-метровое грузовое судно «Сандра», груженное 300 тоннами инсектицидов, вышло из Саванны (штат Джорджия) в Пуэрто-Кабельо (Венесуэла) и бесследно исчезло. Поисковая операция началась только после того, когда было установлено его шестидневное опоздание к месту прибытия.
Кстати, статья об этом случае, написанная журналистом Э. Джоунсом и опубликованная 16 сентября 1950 года, пробудила большой интерес к бермудскому треугольнику. Джоунс отметил, что «Сандра» является не единственным судном, которое здесь исчезло. Легенда о смертоносном треугольнике стала распространяться с невероятной скоростью.
«Саутерн Дистрикте»
В декабре 1954 года во Флоридском проливе исчез танкодесантный корабль «Саутерн Дистрикте», переоборудованный в грузовое судно для перевозки серы. Сигналы бедствия не были зафиксированы ни судами в море, ни береговыми станциями. Был найден только спасательный круг.
Судно «Саутерн Дистрикте» водоизмещением 3337 тонн шло из Порт-Салфер (штат Луизиана) с грузом серы в Бакспорт (штат Мэн). Пунктом назначения был Портленд.
Капитан выходил на связь 3-го, а затем 5 декабря, находясь уже у побережья Флориды. На судне все было в порядке. 7 декабря его видели в штормовых волнах у Чарлстона.
Следственная комиссия установила, что судно, по-видимому, затонуло при северо-восточном ветре. В районе, где господствует Гольфстрим, этот ветер пользуется неважной репутацией, поскольку он дует прямо против течения, превращая Гольфстрим в бурный клокочущий поток, и даже крупные суда спешат поскорее убраться с его пути.
«Сноу Бой»
В июле 1963 года исчезло 20-метровое рыболовное судно, совершавшее при ясной погоде переход от Кингстона (Ямайка) на острова Педро-Кис. На судне было сорок человек, о них больше никто ничего не слышал. Сообщалось, что были найдены обломки судна и предметы, принадлежавшие членам экипажа.
«Уичкрафт»
Загадочное исчезновение произошло в рождественские каникулы 1967 года. Два человека на небольшой яхте вышли из Майами-Бич на прогулку вдоль побережья. Говорят, они хотели полюбоваться праздничной иллюминацией города с моря.
Вскоре они сообщили по радио, что натолкнулись на риф и повредили винт, опасность им не угрожает, но они просят отбуксировать их к причалу, и указали свои координаты: у буя № 7.
Спасательный катер прибыл на это место через 15 минут, но не нашел никого. Была объявлена тревога, однако поиски не дали никакого результата, не были найдены ни люди, ни яхта, ни обломки — все исчезло без следа.
«Эль Кэриб»
15 октября 1971 года капитан грузового судна «Эль Кэриб», плывшего из Колумбии в Доминиканскую Республику, сообщил, что в порт назначения они прибудут в 7 часов утра на следующий день. После этого судно исчезло. Это был довольно крупный сухогруз, флагман доминиканского торгового флота, длина его составляла 113 метров.
Судно шло в порт Санто-Доминго с экипажем из тридцати человек. Оно было снабжено автоматической сигнальной системой, которая в случае аварии автоматически посылает в эфир сигнал бедствия. Судя по последнему сообщению, судно в момент исчезновения было в Карибском море, на значительном расстоянии от Санто-Доминго.
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