Мы все привыкли к разнообразным материалам, показывающим впечатляющие преображения внешности человека в формате «до и после», и тема макияжа в этом контексте тоже достаточно популярна. Однако сейчас мы вам покажем действительно поразительные результаты работы визажиста, и что особенно приятно — это наш соотечественник, стилист из Санкт-Петербурга Вадим Андреев.
Опыт, профессионализм, творческий подход и никакого фотошопа!
Только волшебные руки, или кисти, или что-то еще явно волшебное.
После профессиональной «обработки» способны удивлять не только наши красавицы, но и представители сильного пола.
Дита фон Тиз, не иначе!
Все модели, безусловно, от природы очень красивы, но мастер создает из них фотомоделей с обложек журналов.
Вадим, браво!
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Визажист меняет людей
Мы все привыкли к разнообразным материалам, показывающим впечатляющие преображения внешности человека в формате «до и после», и тема макияжа в этом контексте тоже достаточно популярна. Однако сейчас мы вам покажем действительно поразительные результаты работы визажиста, и что особенно приятно — это наш соотечественник, стилист из Санкт-Петербурга Вадим Андреев.
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