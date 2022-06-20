Как правильно удалить пасынки на помидорах

Многие садоводы и огородники задаются вопросом: нужно ли пасынковать томаты, или в этом нет необходимости. Опытные огородники скажут, что пасынковать следует обязательно. Пасынок — это новый побег, выросший из пазухи листа.

При благоприятных условиях пасынок может перерасти в сильный ствол, который будет забирать у основного ствола большую часть питательных веществ, необходимых для роста и развития плодов. Это приведет к замедлению процесса цветения бутонов и роста уже образовавшихся помидоров.







Для обрезки пасынков используйте стерильный инструмент.







Обязательно необходимо оставлять небольшой пенечек, это предотвратит появление нового пасынка на месте срезанного.







Ни в коем случае не выкидывайте удаленные пасынки, ведь они являются черенками, которые можно укоренить и в последствии вырастить из них новый кустик помидоров. Пасынкование следует проводить в сухую погоду, между поливами кустиков.

Все подробности о пасынковании томатов можно узнать, посмотрев это видео:

