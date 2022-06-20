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Как правильно удалить пасынки на помидорах

Многие садоводы и огородники задаются вопросом: нужно ли пасынковать томаты, или в этом нет необходимости. Опытные огородники скажут, что пасынковать следует обязательно. Пасынок — это новый побег, выросший из пазухи листа.
При благоприятных условиях пасынок может перерасти в сильный ствол, который будет забирать у основного ствола большую часть питательных веществ, необходимых для роста и развития плодов. Это приведет к замедлению процесса цветения бутонов и роста уже образовавшихся помидоров.

Как правильно удалить пасынки на помидорах

Для обрезки пасынков используйте стерильный инструмент.

Как правильно удалить пасынки на помидорах

Обязательно необходимо оставлять небольшой пенечек, это предотвратит появление нового пасынка на месте срезанного.

Как правильно удалить пасынки на помидорах

Ни в коем случае не выкидывайте удаленные пасынки, ведь они являются черенками, которые можно укоренить и в последствии вырастить из них новый кустик помидоров. Пасынкование следует проводить в сухую погоду, между поливами кустиков.
Все подробности о пасынковании томатов можно узнать, посмотрев это видео:



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Помидорыпасынкование
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