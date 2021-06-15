Почему Ромео подозревали в инцесте, и какое отношение к этому имеют карнавалы

Что такое вообще карнавал?

Картина Галины Калачихиной.

Классика маскарада - венецианский карнавал.

Не только развлечения

Картина Марселя Нино Пажо.

Сколько лет Ромео?

Ромео и Джульетта знакомятся на маскараде, и Ромео при этом отпускает множество непристойных шуток, как и положено в карнавальной культуре. Это было сглажено в советских переводах.