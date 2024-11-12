Советы, которые помогут тепло и удобно жить в холодную зиму на даче

Когда наступает зимняя стужа на даче бывает не просто находиться, независимо от того, как она утеплена. И всё же, проживание в загородном доме может быть комфортным и даже приятным, если применять в своём быту несколько простых лайфхаков, помогающих справиться с повседневными трудностями.







А если учесть, какие красивые пейзажи открываются за окном на даче, то никакие снежные заносы, пронизывающий холод и бытовые неудобства, не смогут омрачить такую красоту.

1. Замки замораживаются антисептиком для рук

2. К смазанной смазкой для лыж лопате не прилипает снег

3. Посыпать дорожки вредной солью совсем необязательно

4. Обувь в снегу лучше ставить в поддон

5. У двери стоит положить не один, а два коврика

6. После использования духовки оставить дверцу открытой

7. Воду из ванной после приёма душа можно сливать не сразу

8. Все полы в доме нужно застелить коврами

Не так уж сложно его открытьСамая частая проблема, с которой сталкиваются дачники зимой — замерзшие замки. При попадании в такую ситуацию нужно помнить, что всего лишь необходимо достать антисептик для рук. Поскольку его основа спиртовая, он не только просто обеззаразит руки, но и поможет разморозить замок на двери или воротах. Нужно лишь нанести чуть антисептика на ключ и вставить его в заочную скважину. Спирт мгновенно испарится, что окажет помощь, и сможет освободить замок от намерзшего льда. Замерзшие замочные скважины на воротах, гараже или хозблоке окажется очень легкооткрытт гелевым антисептиком для рук на основе изопропилового спирта.Уборка снега всё равно сложнаяПри работах зимой на даче, уборке снега, например, часто можно столкнуться с сильным утомлением, ведь обычно снег прилипает к лопате. Для облегчения своей же работы нужно лишь смазать лопату растительным маслом или другим скользким веществом перед началом работы. Также подойдёт смазка для лыж. Создастся защитный слой, и из-за него снег совсем не будет прилипать, а наоборот соскальзывать с поверхности лопаты. Это не только ускорит процесс уборки, но и позволит уменьшить физическую нагрузку на руки и спину. А если совместить для этих целей растительное масло с керосином или уайт-спиритом, получится ещё более хороший эффект. Но, важно помнить, то при всём этом поверхность лопаты должна быть чистой, сухой и немного теплой.Кофейная гуща не только для гаданияКогда леденеют дроги и тропинки на дачном участке, передвигаться по нему становится невозможно. Обычно для предотвращения скольжения используется соль, но она разъедает поверхности и наносит вред окружающей среде. То же самое относится и к подошве обуви. Чтобы не вредить себе же, можно заменить соль на кофейную гущу. Эта субстанция отлично справляется с такой задачей, как повышение сцепления на льду, а также она экологически чистое решение. Её всего лишь нужно рассыпать по замерзшим участкам.Хотя, в качестве безопасной альтернативы в магазинах и появляются различные природные средства, кофейная гуща полностью безопасна. Но, стоит учитывать, что после использования гущ, обувь тоже может испачкаться и придётся её отдельно чистить.Высокий ворс — больше теплаПри возвращении в дачный дом с прогулки в зимний период, любая обувь будет покрыта снегом и даже грязью. Для сохранения чистоты в доме, можно сделать простую, но очень полезную конструкцию – большой поддон для обуви. За основу для него можно взять любой подходящий контейнер — это может быть ненужный поднос, пластиковый плоский лоток или какая-то емкость, изготовленная для этих целей. Заполнить его, например слоем речной гальки, керамзита, они будут лучше впитывать влагу. А сама обувь, которая будет стоять в этом поддоне, начнёт куда быстрее сохнуть. Можно заполнить поддон опилками или песком, если гальки под рукой нет.А для того, чтобы не приходилось зимой чаще мыть коридор, его изначально можно облицовать износостойким материалом, который легок в уходе.Даже коврик важно правильно подобратьПри открывании входной двери в дом залетает холод, а грязь и снег приходят с ботинками, всё это очень сильно ухудшает теплоизоляцию любого дома. Если же положить два коврика, один снаружи, другой внутри, они смогут способствовать удалению лишней грязи, но и уменьшат количество холода, который проникает в дом. Для наружного подойдёт материал по типу резины или ПВХ, со структурой ячеек. Он вполне подходит для удаления с обуви, как зимой, так и летом крупного мусора, песка и грязи, скапливающихся на протекторах ботинок или просто случайно оказавшихся на носу обуви. А поверхность из ячеек сможет останавливать грязь, та будет как бы застревать в них. И уборка станет гораздо проще, полы не будут казаться испачканы и после первого визита в дом.Коврик из ворса же подойдёт для дома изнутри. Он будет способствовать задержке мелкой пыли, влаги, которые все еще могут оставаться на обуви. Его структура отлично будет впитывать воду и задерживать мельчайшие частицы. Их сочетание обеспечит хорошую эффективность защиты от грязи. Но, не стоит также забывать и об регулярной их чистке, чтобы продлить их срок службы и сохранить все функции.Духовка не только готовит, но и греетПосле приготовления любого вкусного блюда с использованием духового шкафа, не стоит торопиться выключать духовку, а также закрывать её дверцу обратно. Можно не делать этого, позволяя накопившемуся внутри теплу не просто раствориться, а выйти наружу. Это поможет согреть кухню, а также другие примыкающие помещения. Такой лайфхак особенно полезен в зимние холодные вечера, когда в доме можно не только насладиться ароматом от выпечки, но и с пользой использовать тепло.Это и увеличит комфорт, снизит все затраты на обогрев, зимой он дорогой, ведь уже не будет нужды включать и повышать мощность обогревателей, либо труб, зависит от конструкции системы отопления. Сама кухня может стать главным теплым помещением в доме, ведь от приготовления пищи и на газу идёт тепло. Если при этом закрыть двери в другие комнаты, можно создать замкнутое пространство и тепло никуда не уйдёт.Этот метод поможет удерживаться теплу даже несколько часов, если сделать всё правильно и помещение станет очень уютным, там будет приятно находиться. При этом особенно важно наблюдать за безопасностью и не оставлять духовку без какого-либо без контроля, даже если она выключена.От воды тоже идёт теплоДля любителей принимать ванну с пеной или ароматными маслами тоже есть лайфхак на зиму. Воду после принятия ванной можно оставить в ней на какой-то промежуток времени. Так она сможет продолжить обеспечивать теплоизолирующее действие, не позволяя накопленном теплу выходить из помещения дольше, чем если бы её просто слили. Также горячая вода со временем начнёт испаряться, что способствует дополнительной влажности и теплу в воздухе. Такой метод может быть полезен в тех помещениях, которые относятся к категории холодных и сухих, в зимние месяцы, потому что тогда влажность падает максимально. Но, если принимать ванну желания нет, того же эффекта можно достичь развесив на батареи полотенца или ткани, предварительно смоченные водой.Ковёр даст тепло и может Быть красивымСоветский метод, не даром же они висели на стенах и украшали полы по всем комнатам в квартирах, сейчас в панельных домах нужда в них совершенно отпала, но когда речь идёт о загородном доме, всё меняется. Они ведь не просто элемент декора, а также шикарный теплоизолятор. Важно застелить ими полы в тех комнатах, где вы семья проводит наибольшее количество времени.Они не только удержат тепло, но и минимизируют контакт с холодным полом. Лучше подобрать толстые и пушистые ковры, они точно смогут на сто процентов выполнить свою изначальную функцию. Старые ковры тоже не стоит выбрасывать, даже если они в узорах и цветные, в любом случае отлично подойдут для утепления полов на даче.