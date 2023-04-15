Совет для тех, кто не любит работать в перчатках на огороде

Многие садоводы и огородники предпочитают работать в саду без перчаток, чтобы лучше чувствовать землю и растения. Но отмыть руки после таких работ очень непросто. Порой даже мыло и щетка не могут справиться с задачей.

Быстро решить проблему можно даже не уходя с огорода, ведь, для того чтобы привести руки в порядок можно использовать лист щавеля или ревеня.







Просто сорвите лист щавеля или ревеня и порастирайте его в руках до появления сока. Потрите соком все руки, а затем просто сполосните их водой.







Эффект будет заметен моментально: вся грязь очистится, и руки будут в отличном состоянии.







Смотри на видео, как использовать листы щавеля или ревеня, чтобы спасти руки после работы на огороде без перчаток:



