Как и за что богиня Афина наказала мифическую ткачиху Арахну

«Паучиха, ненавистная Минерве, развешивает в дверях свои расшатанные сети» - именно так писал в «Георгике» Вергилий. И совсем неудивительно, что одна из самых захватывающих историй в римской мифологии - миф об Арахне. Впервые упомянутый Овидием, миф следует за судьбой Арахны, ткачихи настолько искусной, что она смогла вызвать Афину/Минерву на соревнование. В конце концов, Арахна превращается в паука, чтобы делать то, что она знает лучше всего - ткать.
Терракотовый лекитос с женщинами, делающими шерстяную ткань, приписываемый художнику Амасису, ок. 550-530 до н. э. \ Фото: ar.wikipedia.org.
Прядение и ткачество были основными общественными занятиями, предназначенными для женщин как в Древней Греции, так и в Риме. В мире, где подавляющее большинство женщин были исключены из общественной жизни, ткачество было творческой деятельностью, которая позволяла им собираться и общаться.
Примечательно, что текстильное производство было исключительно женским и важным видом деятельности. Хорошие навыки ткачества считались преимуществом для женщин как низших, так и высших классов. Что касается рабынь, то они должны были ткать и прясть. Во многих случаях в этой работе принимали участие и рабы-мужчины.
Прядильщики, или басня об Арахне, Диего Веласкес, 1657 год. \ Фото: revistagq.com.
Идеал хорошей жены-ткачихи существовал веками. В «Одиссее» Гомера многие наверняка помнят Пенелопу, жену Одиссея, которую хвалили за её ткацкое мастерство. Для Пенелопы этот художественный опыт был не только доказательством её благородного происхождения, но и чертой, тесно связанной с её женственностью и верностью. Благодаря плетению она сумела сохранить верность Одиссею в течение десяти лет и защитить себя от группы поклонников.
Кроме того, в «Илиаде» Гомер хвалил Елену Троянскую за её ткацкие таланты. Среди других известных мифических ткачей были Мойры, три женщины, которые соткали судьбы как смертных, так и богов. Однако самой известной ткачихой в греческой мифологии и божеством-покровителем этой деятельности была Афина.
Арахна, Филипс Галле, 1574 год. \ Фото: britishmuseum.org.
Первое литературное упоминание мифа об Арахне встречается в эпических «Метаморфозах» римского поэта Овидия. Эта история была написана где-то между первым веком до нашей эры и первым веком нашей эры. Неясно, была ли эта история вымышленной сказкой, созданной Овидием, или популярным мифом, записанным римским автором.
Имя Арахна по-гречески буквально переводится как «паук». Таксономическое название Arachnida описывает всех пауков, скорпионов и других восьминогих насекомых.
Согласно Овидию, Арахна была сначала девушкой из Гипаепы древнего царства Лидии. Плиний Старший в «Естественной истории» (7.196) приписывает Арахне изобретение льняной ткани и сетей, а её сыну Клостеру – изобретение веретена.
Минерва, Густав Климт, 1898 год. \ Фото: pinterest.ca.
Род Арахны не был королевским. Овидий отмечает, что она была скромного происхождения. Её отцом был Идмон из Колофона, пурпурный красильщик. Её мать происходила из простой семьи, в которой не было ничего особенного. Несмотря на столь скромное начало, Арахна сумела прославиться на всю Лидию своим ткацким мастерством. Она была настолько хороша, что местные нимфы часто покидали свои дома, чтобы увидеть работы юной ткачихи.
Очевидно, Арахна была настолько хороша в ткачестве, что нимфы не просто хотели изучать её ткани, но и смотреть, как она их создаёт. Красота искусства Арахны была так велика, что всем было очевидно, что её учила сама Афина (Минерва).
Однако Арахна отрицала, что научилась этому искусству у кого-то другого. На самом деле она обиделась и даже спровоцировала богиню: «Спорь со мной, я не стану возражать, даже если меня побьют». (Овидий, VI.1-25)
Афине, конечно, не потребовалось много времени, чтобы заметить неуважительное поведение Арахны. Но она не наказала горделивую и дерзкую девицу сразу, а лишь приняла облик немощной старухи и пошла навстречу Арахне, чтобы дать ей последний шанс: «Не всё, что есть у старости, следует избегать: знание приходит с возрастом. Не отвергай моего совета: ищи великой славы среди смертных за своё умение ткать, но уступи богине и проси у неё прощения смиренным голосом, опрометчивая девушка. Она простит, если ты попросишь». (Овидий, VI, 26-69).
Арахна тут же отвергла идею просить прощения у Афины. Вместо этого она заявила, что не сделала ничего плохого. Её искусство принадлежало ей и только ей. Никто другой не должен был присваивать эту заслугу себе, даже если это была Афина.
Разгневанная Афина и Арахна. \ Фото: storonaslov.ru.
И не сдержавшись, Арахна бросила вызов богине, глядя на старуху и недоумевая, почему Афина не приходит, чтобы сразиться с ней. Уверенная, что Арахна не желает просить прощения, Афина открылась. При виде её нимфы и фригийские женщины в мастерской Арахны начали поклоняться богине.
Только Арахна оставалась неподвижной. Несмотря на свой испуг, она была достаточно упряма, чтобы оставаться верной своему слову. Через несколько мгновений она была готова к соревнованию ткачей, хотя и понимала, что ничего хорошего из этого для неё не выйдет.
Арахна и Паллада, Питер Пауль Рубенс, 1636-1637 гг. \ Фото: epodreczniki.pl.
Афина принялась ткать свой гобелен. В центре она сплела историю своего соперничества с Посейдоном (Нептуном) за Афины. Конкурс, который она выиграла, назвав город в свою честь. На гобелене Афина представила могучее изображение себя в доспехах со шлемом, держащей копьё и щит. Она также изобразила двенадцать олимпийских богов с Зевсом (Юпитером) в центре, восхищающимся её победой над Посейдоном.
Послание гобелена для Арахны было ясным: «Как ты смеешь, простой смертный, бросать вызов мне, могущественной богине, которую даже боги уважают и восхищаются?». Затем Афина принялась плести сцены из четырех мифов: Родопы и Гемуса, Пигмея, Антигоны и Циниры.
Триумф Минервы, Франческо дель Косса, 1467-70 гг. \ Фото:
Общим для всех этих мифов было то, что они рассказывали историю смертных, которые не уважали богов и, в конце концов, были наказаны тем, что были превращены во что-то богами. Родопу и Гемуса превратили в горы, Пигму - в журавля и заставили воевать с её народом, Антигону - в аиста, а дочерей Цинира превратили в ступени храма после того, как он заявил, что они прекраснее богов. Этими четырьмя мифами Афина ясно предупредила Арахну о том, что её ждёт.
Арахна усвоило это и поняла, что от этого зависит её жизнь. Её работы представляли собой совершенно противоположный образ Афины. В то время как на гобелене богини боги казались добродетельными и всемогущими, на гобелене Арахны они были представлены как ребяческие, оскорбительные, несправедливые и неэтичные.
Статуя императора Августа из Прима Порта, 1 век нашей эры. \ Фото: google.com.
Арахна соткала восемнадцать примеров, показывающих, как боги трансформируются, чтобы обмануть смертных и воспользоваться их преимуществами. В основном это были истории о смертных женщинах, изнасилованных богами, в основном Зевсом и Посейдоном. Наиболее примечательные примеры включают изнасилование Европы, Прозерпины, Леды, Антиопы, Данаи, Медузы и Мнемозины.
Работа Арахны была прямым вызовом Афине. Она представляла собой совершенно иную реальность, чем та, что изображена на гобелене Афины, где боги обманывают и оскорбляют смертных без всякого повода.
Минерва и Арахна, Рене-Антуан Уасс, 1706 год. \ Фото: tech.everyeye.it.
После того как Арахна закончила ткать, Афина тщательно осмотрела её работу в поисках недостатков. Однако гобелен был настолько совершенен, что не на что было указать. На самом деле, казалось, что Арахна действительно превзошла Афину. Богиня не могла с этим смириться. В гневе она уничтожила гобелен Арахны, разорвав его собственными руками. Затем она ударила Арахну челноком ткацкого станка по лбу. Арахна не могла этого вынести, поэтому побежала и повесилась. Но для разгневанной богини и этого оказалось мало.
Перед уходом Афина посыпала Арахну ядовитыми травами Гекаты, превратив её в паука. Афина сохранила жизнь своему противнику, но ценой своей человечности. По иронии судьбы, Арахна была осуждена на пожизненное ткачество.
Картина Германа Постумия, изображающая Афину, открывающую себя Арахне и толпе. \ Фото: owlcation.com.
Афина была покровительницей искусств и ремесёл, главным образом прядения и ткачества, и часто изображалась с прялкой в руке. Её культ был также тесно связан с ткачеством, и, согласно греческой и римской мифологии, она была источником художественного мастерства, связанного с этим искусством. Кроме того, в древности было распространено убеждение, что художественные таланты - это дары богов.
В результате чего становится ясно, почему Афина была расстроена после того, как Арахна отвергла богиню как источник её ткацких навыков. На первый взгляд, миф Арахны - это классическая история о смертном, переступившем границы божественного закона и получившем наказание. Однако ближе к концу остаётся всё та же неясность.
Картина Франческо дель Косса: Толпа собирается вокруг ткацкого станка Арахны. \ Фото: zenysro.cz.
Да, Арахна оскорбила Афину, но действительно ли она оскорбила богов? Её гобелен был настолько совершенен, что даже Афина не могла найти на нём ни малейшей ошибки. Афина, уничтожившая его, а затем наказавшая Арахну таким жестоким способом, со временем начинает сомневаться в своём поступке.
То, что начиналось как обычная история о смертном, оскорбляющем богов, заканчивается как история о высокомерии богов, неоправданной ярости и отсутствии милосердия. Такое ощущение, что переступить границы дозволенного может только Афина. К концу всё-таки становится понятно, что эта история об иррациональности божественного наказания.
Триумф добродетелей, Андреа Мантенья, 1502 год. \ Фото: el.m.wikipedia.org.
Можно интерпретировать миф об Арахне как историю цензуры. В данном случае Овидий проводит параллель между цензурой искусства при императоре Августе. На самом деле можно утверждать, что Овидий проводит параллель между собой и Арахной. Эта идея подкрепляется тем фактом, что ткачество было распространенной метафорой поэзии в Риме. Овидий, изгнанный из Рима в 8 году н. э., очень похож на Арахну. Он видел, как его работа была уничтожена начальством, а его талант подавлен. Его справедливая критика власти несправедливо наказана, и ему отказано в общении с миром.
В этом случае Арахна является символом творца, который создаёт прекрасное искусство только для того, чтобы увидеть его цензурированным властями (Афина). Овидий подробно описывает гобелен Арахны, потому что хочет, чтобы читатели были потрясены, когда Афина его уничтожит. Видимо, именно так чувствует себя и сам поэт, когда его творчеству не дают дойти до слушателей.
Миф об Арахне и Афине. \ Фото: twitter.com.
Хотя это и не было первоначальным намерением Овидия, нетрудно прочесть миф Арахны с феминистской точки зрения. Достаточно одного взгляда на описание Овидием её гобелена. Её работа, сосредоточенная вокруг историй об изнасилованиях, является пламенной критикой установленного порядка и мощным голосом против несправедливости власти. Кроме того, это настоящий вызов Афине, покровительнице девственности.
Турнир между Афиной и Арахной. \ Фото: google.com.
В этом чтении Арахна представляет талантливую, умелую женщину, которая готова судить и, наконец, преодолеть традицию, чтобы открыть то, что лежит за её пределами. Афина - полная противоположность. Она олицетворяет гнетущую патриархальную традицию. Она - женщина, воплощающая мужские черты (воительница-дева) и, в то же время, идеальная добродетельная женщина (покровительница ткачества) и торжество общественной морали над природой (почитаемая за то, что вечно остаётся девственницей). Афина - десексуализированная женщина, которая боготворит установленную иерархию, представленную в её гобелене, и не терпит никаких иных мнений и противоречий в свой адрес…
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